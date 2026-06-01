İlişkilerde Hangi Korkun Baskın?

Senin ilişkilerdeki temel korkun, duygularının ve düşüncelerinin tam olarak görülmemesi. Birinin seni gerçekten anlamasını, iç dünyanı fark etmesini ve seni olduğun gibi kabul etmesini istiyorsun. Bu gerçekleşmediğinde kendini yalnız hissedebiliyor, hatta kalabalıkların içinde bile eksiklik yaşayabiliyorsun. Senin için aşk sadece romantik duygulardan ibaret değil; aynı zamanda güçlü bir arkadaşlık ve ruhsal uyum anlamına geliyor. En büyük ihtiyacın, kendini açıklamak zorunda kalmadan anlaşılabildiğin bir bağ kurmak. Böyle bir ilişki kurduğunda ise son derece sadık, sıcak ve derin bir partner oluyorsun.