İlişkilerde Hangi Korkun Baskın?

İnci Döşer
01.06.2026 - 18:16
Herkes ilişkilerde mutlu olmak ister ama bazen farkında olmadan bazı korkularımız davranışlarımızı yönlendirir. Kimimiz terk edilmekten çekinir, kimimiz özgürlüğünü kaybetmekten, kimimiz ise hayal kırıklığı yaşamaktan korkar. Peki senin ilişkilerde en baskın korkun hangisi? Bu testte vereceğin cevaplar, aşk hayatındaki görünmez engelini ortaya çıkaracak!

1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Hoşlandığın biri mesajına geç cevap verdiğinde ne düşünürsün?

4. Bir ilişkiye başlarken en çok neye dikkat edersin?

5. Partnerin seninle ilgili bir eleştiri yaptığında ne hissedersin?

6. Bir tartışma sırasında ilk tepkin ne olur?

7. Bir ilişkide en önemli şey sence nedir?

8. Partnerin plansız bir şekilde programını değiştirdi. Ne hissedersin?

9. Bir ilişkinin bitme ihtimali seni nasıl etkiler?

10. Aşkta seni en çok ne mutlu eder?

Terk Edilme Korkusu!

Senin ilişkilerdeki en baskın korkun terk edilmek. Sevdiğin insanı kaybetme ihtimali bazen düşündüğünden daha fazla yer kaplıyor olabilir. Bu yüzden ilgi azalınca endişelenebilir, küçük değişimleri büyük işaretler gibi yorumlayabilirsin. Bunun nedeni sevgiyi önemsemen ve bağ kurduğun insanlara gerçekten değer vermen. Ancak bazen bu korku, yaşadığın anın tadını çıkarmana engel olabilir. Unutma, sağlıklı ilişkiler sürekli kaybetme korkusuyla değil, karşılıklı güvenle büyür. Kendine ve değerine daha fazla güvendikçe bu korkunun etkisi de azalacaktır.

Özgürlüğünü Kaybetme Korkusu!

Sen bir ilişki içinde olsan bile bireyselliğini korumak isteyen birisin. En büyük korkun, bir ilişkinin seni değiştirmesi ya da hareket alanını daraltması. Bu yüzden zaman zaman fazla yakınlaşan insanlardan uzaklaşabilir veya kendine alan açma ihtiyacı hissedebilirsin. Aslında bu durum sevgisizlikten değil, özgürlüğe verdiğin önemden kaynaklanıyor. Senin için ideal ilişki, iki kişinin birbirine bağlı olduğu ama kendi hayatlarını da yaşayabildiği dengeli bir ilişki. Kalbin sevgi isterken ruhun özgürlüğünü korumak istiyor.

Aldatılma ve Hayal Kırıklığı Korkusu!

Senin en büyük korkun güveninin boşa çıkması. İnsanlara kolay kolay güvenmemenin altında da bu yatıyor olabilir. Birine değer verdiğinde dürüstlük ve sadakat beklentin oldukça yüksek. Bu nedenle küçük tutarsızlıklar bile dikkatini çekebiliyor. Bazen kendini korumak için fazla temkinli davranabilir ya da bazı ihtimalleri gereğinden fazla düşünebilirsin. Ancak bu hassasiyet aynı zamanda güçlü bir sezgiye sahip olmanı da sağlıyor. Senin için gerçek huzur, güven duygusunun sağlam olduğu ilişkilerde ortaya çıkıyor.

Anlaşılmama Korkusu!

Senin ilişkilerdeki temel korkun, duygularının ve düşüncelerinin tam olarak görülmemesi. Birinin seni gerçekten anlamasını, iç dünyanı fark etmesini ve seni olduğun gibi kabul etmesini istiyorsun. Bu gerçekleşmediğinde kendini yalnız hissedebiliyor, hatta kalabalıkların içinde bile eksiklik yaşayabiliyorsun. Senin için aşk sadece romantik duygulardan ibaret değil; aynı zamanda güçlü bir arkadaşlık ve ruhsal uyum anlamına geliyor. En büyük ihtiyacın, kendini açıklamak zorunda kalmadan anlaşılabildiğin bir bağ kurmak. Böyle bir ilişki kurduğunda ise son derece sadık, sıcak ve derin bir partner oluyorsun.

