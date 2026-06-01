article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Evlilik
'Çok Çalışıyor’ Dedi, Kocasına Ev İşini Yasakladı: Eşler Arasında Görev Paylaşımı Tartışması Gündem Oldu

'Çok Çalışıyor’ Dedi, Kocasına Ev İşini Yasakladı: Eşler Arasında Görev Paylaşımı Tartışması Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.06.2026 - 18:18
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Sosyal medyada paylaşılan bir video, ev içi sorumluluklar ve modern ilişkilerde görev paylaşımı konusunu yeniden tartışmaya açtı. ABD’de bir kadın, uzun saatler çalışan eşine ev işi yaptırmadığını söyleyince milyonlarca kişiye ulaştı. Kısa sürede yayılan açıklama, hem destekleyenleri hem de eleştirenleri karşı karşıya getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medyada paylaşılan bir video, ev içi iş bölümü ve geleneksel rol dağılımı üzerine geniş bir tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Sosyal medyada paylaşılan bir video, ev içi iş bölümü ve geleneksel rol dağılımı üzerine geniş bir tartışmayı yeniden alevlendirdi.

ABD’de yaşayan bir ev hanımının, “çok çalışan” eşine ev işlerinde asla görev vermediğini söylemesi kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.

Paylaşımında günlük yaşam düzeninden bahseden kadın, mavi yaka olarak uzun saatler çalışan eşinin haftanın altı günü, gün doğumundan geceye kadar yoğun bir tempoda çalıştığını ifade etti. Bu nedenle ev işlerinin tamamen kendisine ait olduğunu belirten kadın, “O zaten gün boyu çok yoruluyor, evde hiçbir şey yapmasına izin vermem” sözleriyle dikkat çekti. Çiftin çocuklarıyla birlikte pazar günlerini tamamen dinlenme ve aile zamanı olarak geçirdiği aktarıldı.

Ancak bu yaklaşım sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı.

Ancak bu yaklaşım sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı.

Çok sayıda kullanıcı, modern ilişkilerde ev işlerinin ortak bir sorumluluk olması gerektiğini savunarak, “Bir kişi çalışırken diğeri evde olsa bile iş yükü paylaşılmalı” yorumunu yaptı. Bazı kullanıcılar ise eşin tek başına bu düzeni kabul etmesini destekleyerek, yoğun iş temposunun ev içi sorumluluklardan muafiyet yaratabileceğini dile getirdi.

Tartışma, günümüz ilişkilerinde emek, yük paylaşımı ve “eşitlik” kavramlarının farklı yaşam koşullarına göre nasıl değişebildiğini bir kez daha gündeme taşıdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın