Rakibimiz ABD'nin Teknik Direktörü Pochettino Su Molasını Taktik Molaya Çevirince Eleştirildi

Maçın ardından laptop üzerinden yaptığı taktik sunumuyla ilgili konuşan Mauricio Pochettino, görüntülü anlatımın oyuncular üzerindeki etkisine dikkat çekti. Deneyimli teknik adam, “Futbolcuların hareketleri görerek anlamasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece neyi düzeltmeleri gerektiğini anlatmıyorsunuz, aynı zamanda bunu görüntüyle destekliyorsunuz. Oyuncular görüntüyü izlediğinde verilen mesaj çok daha etkili oluyor” dedi.

Dünya Kupası’nda benzer uygulamaların devam edip etmeyeceğinin henüz net olmadığını belirten Pochettino, “Turnuvada buna izin verilecek mi, nasıl uygulanacak, bunu göreceğiz” ifadelerini kullandı.