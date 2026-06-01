Rakibimiz ABD'nin Teknik Direktörü Pochettino Su Molasını Taktik Molaya Çevirince Eleştirildi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
A Milli Takım’ın Dünya Kupası’ndaki rakiplerinden ABD, hazırlık maçında dün akşam Senegal ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 24. dakikasında ise dikkat çeken bir an yaşandı. ABD Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, sıcak hava nedeniyle verilen su molasını taktik toplantısına çevirdi. Deneyimli çalıştırıcının önüne laptop açarak futbolcularını etrafında toplaması kısa sürede gündem oldu.

Su molasında yapılan bu taktik toplantısı sosyal medyada ve spor kamuoyunda tartışma yarattı. Sporcu sağlığını korumak amacıyla uygulanan molaların teknik analiz ve taktik aktarımı için kullanılması eleştirilirken, saha kenarında laptop üzerinden detaylı anlatım yapılması da tartışmanın büyümesine neden oldu.

Kurallarda net olarak yasaklanmıyor.

FIFA’nın mevcut talimatlarında, su molaları sırasında oyunculara taktik videolar izletilmesi amacıyla dizüstü bilgisayar kullanılmasına ilişkin açık bir hüküm bulunmuyor. Aynı şekilde futbolcuların bu anlarda saha kenarında detaylı teknik toplantıya dahil edilip edilemeyeceği konusu da net biçimde tanımlanmış değil.

Organizasyon kurallarında teknik ekiplerin maç esnasında saha kenarında laptop ve tablet kullanmasına genel olarak izin verildiği belirtilirken, su molalarının bu kapsamda nasıl değerlendirileceğine dair kesin bir ifade yer almıyor. Bu belirsizlik de ABD cephesinde yaşanan görüntülerin tartışma konusu olmasına yol açtı.

Pochettino bu taktiksel hamlesini savundu.

Maçın ardından laptop üzerinden yaptığı taktik sunumuyla ilgili konuşan Mauricio Pochettino, görüntülü anlatımın oyuncular üzerindeki etkisine dikkat çekti. Deneyimli teknik adam, “Futbolcuların hareketleri görerek anlamasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece neyi düzeltmeleri gerektiğini anlatmıyorsunuz, aynı zamanda bunu görüntüyle destekliyorsunuz. Oyuncular görüntüyü izlediğinde verilen mesaj çok daha etkili oluyor” dedi.

Dünya Kupası’nda benzer uygulamaların devam edip etmeyeceğinin henüz net olmadığını belirten Pochettino, “Turnuvada buna izin verilecek mi, nasıl uygulanacak, bunu göreceğiz” ifadelerini kullandı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
