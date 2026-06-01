Rakibimiz ABD'nin Teknik Direktörü Pochettino Su Molasını Taktik Molaya Çevirince Eleştirildi
A Milli Takım’ın Dünya Kupası’ndaki rakiplerinden ABD, hazırlık maçında dün akşam Senegal ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın 24. dakikasında ise dikkat çeken bir an yaşandı. ABD Teknik Direktörü Mauricio Pochettino, sıcak hava nedeniyle verilen su molasını taktik toplantısına çevirdi. Deneyimli çalıştırıcının önüne laptop açarak futbolcularını etrafında toplaması kısa sürede gündem oldu.
Su molasında yapılan bu taktik toplantısı sosyal medyada ve spor kamuoyunda tartışma yarattı. Sporcu sağlığını korumak amacıyla uygulanan molaların teknik analiz ve taktik aktarımı için kullanılması eleştirilirken, saha kenarında laptop üzerinden detaylı anlatım yapılması da tartışmanın büyümesine neden oldu.
Kurallarda net olarak yasaklanmıyor.
Pochettino bu taktiksel hamlesini savundu.
