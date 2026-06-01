Tarkan, Ankara Konserinin Tarihini Duyurdu: Sınırlı Sayıdaki Biletler Ücretsiz Olacak!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.06.2026 - 19:04
Türkiye'nin Megastarı Tarkan'dan hayranlarını heyecanlandıran bir haber geldi! 

Son yıllarda verdiği sınırlı sayıdaki konserlerle büyük ilgi gören sanatçı, bu kez Ankara'da sahne alacağını duyurdu.Tarkan, İstanbul konserlerinde yaşanan bilet krizinin ardından şimdi de başkentte müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Üstelik konserin en dikkat çeken detayı sınırlı sayıdaki biletlerin ücretsiz olarak dağıtılacak olması oldu. 

Buyurun, Megastar'ın Ankara sürprizinin tüm detaylarına birlikte bakalım.

Türkiye'de bazı sanatçılar vardır; şarkılarıyla bir dönemi temsil ederler. Bir de Tarkan vardır!

Bir de Tarkan vardır. 90'lı yılların başında müzik dünyasına adım attığında elbette yetenekli olduğu belliydi ama bugün ulaştığı noktayı o yıllarda kimsenin tahmin etmesi kolay değildi. 'Kıl Oldum', 'Şımarık', 'Kuzu Kuzu', 'Dudu', 'Öp', 'Yolla' ve daha onlarca hit şarkıyla nesiller boyu dinlenmeyi başaran Megastar, yalnızca müzik listelerini değil, Türkiye'nin popüler kültür tarihini de şekillendiren isimlerden biri oldu. Yıllar boyunca milyonlarca albüm sattı, dünyanın dört bir yanında konser verdi, Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar geniş bir coğrafyada hayran kitlesi oluşturdu. Aradan geçen bunca yıla rağmen yeni bir paylaşımı, yeni bir şarkısı ya da sahne haberi hala büyük ilgi görüyor.

Üstelik Tarkan'ın etkisi yalnızca pop müzikle de sınırlı değil. Son dönemde Milli Takım'ın hazırlık maçları, Dünya Kupası hedefi ve futbol heyecanı yeniden gündemdeyken sosyal medyada dikkat çeken bir detay yaşanıyor. Yeni marşlar konuşuluyor, farklı sanatçıların hazırladığı çalışmalar paylaşılıyor ancak futbolseverlerin önemli bir bölümü kendisini yine Tarkan'ın yıllar önce seslendirdiği 'Bir Oluruz Yolunda' marşını dinlerken buluyor. 2012 yılında yayınlanan şarkı, aradan geçen 12 yılı aşkın sürede etkisini kaybetmek bir yana, birçok kişi tarafından hala Türkiye'nin en güçlü futbol marşı olarak gösteriliyor. Son yıllarda Milli Takım için hazırlanan pek çok çalışma büyük beklentilerle yayınlandı ancak taraftarların hafızasında bıraktığı etki bakımından Tarkan'ın marşına yaklaşabilen pek az örnek oldu. Bu nedenle ne zaman yeni bir milli takım şarkısı konuşulsa, kıyaslama dönüp dolaşıp yine Tarkan'a geliyor. Bu da Megastar'ın yalnızca müzikte değil, kolektif hafızada da ne kadar güçlü bir yere sahip olduğunu gösteriyor.

Tarkan'ın sahneye çıkması zaten başlı başına bir olay. Çünkü Megastar yıllardır çok sık konser veren sanatçılar arasında yer almıyor.

Bu nedenle her konser duyurusu büyük bir heyecan yaratıyor. Nitekim geçtiğimiz aylarda İstanbul konserleri açıklandığında yaşananlar da bunun en net örneği olmuştu.

Ocak 2026'da Volkswagen Arena'da gerçekleşeceği duyurulan konserler için satışa çıkan biletler dakikalar içinde tükenmişti. İlk etapta açıklanan 16, 17, 20 ve 23 Ocak tarihli konserler yoğun talep nedeniyle kısa sürede dolarken, binlerce kişi bilet alma ekranlarında saatler geçirmişti. O günlerde sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri de Tarkan konserleri için oluşan dijital kuyruk olmuştu. Pek çok kullanıcı bilet sisteminde sıra beklediği ekran görüntülerini paylaşırken, Türkiye uzun süre sonra böylesine büyük bir online bilet yoğunluğuna tanıklık etmişti.

Talep beklenenin de üzerine çıkınca yeni tarihler açıklandı. 24, 27, 30 ve 31 Ocak konserleri duyuruldu ve böylece daha fazla hayranına ulaşma imkanı doğdu. Ancak ek konserlerin biletleri de kısa sürede tükendi. Tarkan'ın sahne performanslarının yıllardır ayrı bir yerde tutulmasının nedeni de biraz bu. Konserlerinde yalnızca şarkı söyleyen bir sanatçı değil; sahne enerjisi, canlı performansı, dansları ve seyirciyle kurduğu bağ sayesinde adeta bir gösteri sunuyor. Bu yüzden her konser haberi haftalar öncesinden konuşulmaya başlanıyor ve biletler satışa çıkar çıkmaz büyük ilgi görüyor.

Megastar'dan geçtiğimiz saatlerde Ankara'daki hayranlarını sevindirecek bir haber geldi.

Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 5 Haziran'da Ankara'da sahne alacağını duyurdu. Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleşecek konserin afişi de paylaşılırken etkinliğin detayları kısa sürede gündem oldu.

Paylaşılan bilgilere göre konser, Koç Holding'in 100. yıl kutlamaları kapsamında düzenleniyor. Kapılar saat 17.00'de açılacak, Tarkan ise saat 21.30'da sahneye çıkacak. Ancak konseri asıl özel kılan detay, biletlerle ilgili açıklama oldu. Afişte yer alan bilgilere göre etkinliğin sınırlı sayıdaki biletleri ücretsiz olarak dağıtılacak. Ücretsiz biletler 2 Haziran saat 11.00 itibarıyla Biletix üzerinden temin edilebilecek.

İstanbul konserlerinde yaşanan yoğunluk düşünüldüğünde Ankara'daki ücretsiz biletlerin de büyük ilgi görmesi bekleniyor. Tarkan da paylaşımını 'Görüşürüz Ankara' notuyla yayınladı. Başkentte yaşayan hayranları için oldukça özel bir fırsat sunan konser haberi kısa sürede geniş yankı bulurken, birçok kişi şimdiden bilet tarihini not etmiş durumda. Megastar'ın sahneye çıkacağı gecede on binlerce müzikseverin Başkent Millet Bahçesi'nde buluşması bekleniyor. Uzun süredir Ankara'da Tarkan konseri bekleyen hayranlar için ise geri sayım resmen başlamış durumda.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
