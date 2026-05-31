Sevgili Kova, bu Haziran ayına yaratıcılığını konuşturacağın ve risk almaktan çekinmeyeceğin girişimlerle giriş yapacaksın. 14 Haziran tarihinde gerçekleşecek İkizler Yeni Ayı, yeteneklerini sergilemen ve hobilerini profesyonel bir kazanca dönüştürmen için sana harika fırsatlar sunacak. Borsa, kripto gibi spekülatif yatırımlarda şansını deneyecek veya sanatla bağlantılı bir projede liderliği ele alacaksın. Bu süreçte kendi parıltını ortaya koyarken, iş hayatında eğlenmenin ve tutkuyla çalışmanın keyfine varacaksın.

Ayın sonlarına doğru ise biraz daha içe kapanarak ruhsal sağlığına ve bilinçaltı konularına yöneleceksin. Kalabalıklardan uzaklaşmak, kendi iç sesini dinlemek ve geçmişte yaşadığın travmalarla sessizce vedalaşmak isteyeceksin. Gizli düşmanlıkları fark edecek ve hayatından çıkarmak istediğin toksik enerjileri temizleyeceksin. Bu ay kendine ayırdığın sessiz zamanlar, zihinsel anlamda yenilenmeni sağlayacak.

Peki ya aşk? Ayın en son gününde doğrudan evlilik ve ciddi ilişkiler evinde çok bereketli bir döngüye adım atacaksın. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinle aranızdaki sorunları aşacak ve ilişkinizi resmi bir boyuta taşımaya karar vereceksiniz. Birbirinize verdiğiniz sözler çok daha derin ve anlamlı hale gelecek. Bekar bir Kova isen, hayatına aniden girecek ve sana gerçekten değer verecek biriyle ciddi bir yola çıkacaksın. Uzun zamandır aradığın sadakati ve dürüstlüğü bulacağın bu yeni insan, yalnızlığına kesin bir nokta koyacak. Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…