Sevgili Kova, bu Mayıs ayı aşk hayatında adeta bir 'duygusal test'ten geçiyorsun. 27 Mayıs tarihinde Venüs ve Satürn’ün yarattığı soğuk mesafe, partnerinle arandaki iletişimi bir çıkmaza sokabilir... Sözlerinizin bittiği yerde ise sessiz itiraflar ve gizli bakışmalar konuşmaya başlayacak. Bu süreçte ya aşkınız bu buzları eritecek kadar güçlü olduğunu kanıtlayacak ya da ayrılık kaçınılmaz bir gerçek olarak kapını çalacak.

Tabii eğer bekarsan, hayatına girecek olan kişi belki ilk görüşte bir tutku fırtınası estirmeyecek ama mesafeli duruşunun altındaki gizli çekicilik seni yavaş yavaş ele geçirecek. Ciddi, oturaklı ve bir o kadar da merak uyandırıcı bu yabancıyla aranda başlayacak olan ağır ama derin bağ, seni bambaşka bir olgunluğa taşıyabilir. Aşkın zorlu sınavına ve sabır isteyen tutkulu yakınlaşmaya hazır mısın? Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…