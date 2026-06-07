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Kova Burcu right-white
8 - 14 Haziran 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
07.06.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Kova ve yükselen Kova burçları 8 Haziran - 14 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 8 Haziran - 14 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor?

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bu hafta sonu İkizler burcundaki Yeni Ay sahne ışıklarını yeteneklerine çevirerek bireysel projelerini gururla sunman gerektiğini fısıldıyor. Yaratıcı hobilerini cesurca vitrine koyarak kişisel markanı güvence altına alıyorsun. Kendine has fikirleri özgürce ifade etmek mesleki anlamda sana devasa bir saygınlık kazandırıyor.

Hafta başı etkili olan Venüs ve Jüpiter kavuşumu ofis içindeki auranı arşa çıkararak seni mükemmel bir takım yıldızı yapıyor. Çalışma arkadaşlarına gösterdiğin cömert destekle motivasyonu katlayarak şirketine kâr getiriyorsun. Neşeli ve yardımsever duruşun toplum içinde prestijini ve saygınlığını artırıyor! 

Peki ya aşk? Hafta ortasında Merkür ile Satürn karesi özdeğer evinde sınırları çizerek mantıklı ve kendini koruyan kararlar almanı destekliyor. İlişkin varsa, partnerinle finansal sorumlulukları veya sınır ihlallerini ciddiyetle konuşarak beraberliğinizi sarsılmaz bir saygıyla sağlamlaştırıyorsunuz. Bekarsan, kendi değerini düşüren flörtlerden vazgeçip tamamen kaliteye ve dürüstlüğe değer veren ayakları yere basan insanlara şans tanıyorsun. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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