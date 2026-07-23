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Yasaklı Madde Kuryeliği Yapan Kediye Operasyon Yapıldı: Tasmasından Çıkanlar Şoke Etti!

Yasaklı Madde Kuryeliği Yapan Kediye Operasyon Yapıldı: Tasmasından Çıkanlar Şoke Etti!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.07.2026 - 07:43
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Rusya'nın Nijniy Novgorod kentindeki bir cezaevine, boynuna takılan özel tasmalara gizlenmiş yasaklı maddeyle girmeye çalışan bir kedi son anda yakalandı. Mahkumlara zehir taşımak için kullanılan 'tüylü kurye' operasyonu, cezaevi görevlilerinin dikkati sayesinde başarıyla sonuçlandı ve deyim yerindeyse kedi gözaltına alındı! Yetkililer, olayda kullanılan masum hayvanın veteriner kontrolünden geçirildiğini ve hiçbir fiziksel zarar görmediği anlaşıldıktan sonra doğal ortamına geri bırakıldığını bildirdi.

Kaynak: https://www.euronews.com/2026/07/21/r...
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Rusya'da film sahnelerini aratmayan bir yasaklı madde kaçakçılığı girişimi yaşandı.

Rusya'da film sahnelerini aratmayan bir yasaklı madde kaçakçılığı girişimi yaşandı.

Nijniy Novgorod bölgesinde yer alan 17 numaralı cezaevinde görevli gardiyanlar, tesise doğru yaklaşan bir kedinin boynunda şüpheli duran iki kalın kumaş tasma fark etti. Durumdan şüphelenen ekiplerin hayvanı durdurup yaptığı aramada, tasmaların içine ustaca gizlenmiş paketler ele geçirildi.

Şüpheli paketlerin bulunmasının ardından cezaevi yönetimi bölgeye hemen özel eğitimli bir narkotik köpeği ve uzman eğitmen çağırdı. Narkotik köpeğinin yaptığı detaylı incelemeler sonucunda, kedinin taşıdığı paketlerin içinde yasaklı madde olduğu kesinleşti. Rusya Federal Cezaevi Servisi tarafından yapılan resmi açıklamada, mahkumlara yasaklı madde ulaştırmak için kurye olarak kullanılan hayvanın hapishane sınırlarından içeri giremeden engellendiği duyuruldu.

Yetkililer, olayda kullanılan masum hayvanın veteriner kontrolünden geçirildiğini ve hiçbir fiziksel zarar görmediği anlaşıldıktan sonra doğal ortamına geri bırakıldığını bildirdi.

Yetkililer, olayda kullanılan masum hayvanın veteriner kontrolünden geçirildiğini ve hiçbir fiziksel zarar görmediği anlaşıldıktan sonra doğal ortamına geri bırakıldığını bildirdi.

Şaşkınlık yaratan bu kaçakçılık girişiminin arkasında kimlerin olduğu ve zehir dolu paketlerin hangi mahkumlara teslim edilmesinin planlandığı ise başlatılan kapsamlı soruşturma sonucunda netlik kazanacak. 

Ülke genelinde hayvanların hapishanelere kaçak eşya sokmak için kullanılması aslında ilk kez karşılaşılan bir durum değil. Geçmiş yıllarda da güvenlik duvarlarını aşmak isteyen suç şebekelerinin, kedilerin üzerine bağladıkları ufak paketlerle veya özel tasmalarla cep telefonu, sim kart ve yasaklı madde gibi yasaklı maddeleri cezaevlerine sokmaya çalıştığı benzer vakalar defalarca kayıtlara geçmişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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