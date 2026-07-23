Yasaklı Madde Kuryeliği Yapan Kediye Operasyon Yapıldı: Tasmasından Çıkanlar Şoke Etti!

Şaşkınlık yaratan bu kaçakçılık girişiminin arkasında kimlerin olduğu ve zehir dolu paketlerin hangi mahkumlara teslim edilmesinin planlandığı ise başlatılan kapsamlı soruşturma sonucunda netlik kazanacak.

Ülke genelinde hayvanların hapishanelere kaçak eşya sokmak için kullanılması aslında ilk kez karşılaşılan bir durum değil. Geçmiş yıllarda da güvenlik duvarlarını aşmak isteyen suç şebekelerinin, kedilerin üzerine bağladıkları ufak paketlerle veya özel tasmalarla cep telefonu, sim kart ve yasaklı madde gibi yasaklı maddeleri cezaevlerine sokmaya çalıştığı benzer vakalar defalarca kayıtlara geçmişti.