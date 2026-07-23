Yasaklı Madde Kuryeliği Yapan Kediye Operasyon Yapıldı: Tasmasından Çıkanlar Şoke Etti!
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Kaynak: https://www.euronews.com/2026/07/21/r...
Rusya'nın Nijniy Novgorod kentindeki bir cezaevine, boynuna takılan özel tasmalara gizlenmiş yasaklı maddeyle girmeye çalışan bir kedi son anda yakalandı. Mahkumlara zehir taşımak için kullanılan 'tüylü kurye' operasyonu, cezaevi görevlilerinin dikkati sayesinde başarıyla sonuçlandı ve deyim yerindeyse kedi gözaltına alındı! Yetkililer, olayda kullanılan masum hayvanın veteriner kontrolünden geçirildiğini ve hiçbir fiziksel zarar görmediği anlaşıldıktan sonra doğal ortamına geri bırakıldığını bildirdi.
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Rusya'da film sahnelerini aratmayan bir yasaklı madde kaçakçılığı girişimi yaşandı.
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Yetkililer, olayda kullanılan masum hayvanın veteriner kontrolünden geçirildiğini ve hiçbir fiziksel zarar görmediği anlaşıldıktan sonra doğal ortamına geri bırakıldığını bildirdi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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