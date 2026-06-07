Sevgili Kova, bu haftaya hafta sonu İkizler burcunda doğan Yeni Ay'ın getirdiği entelektüel ilhamla başlayarak projelerinde vizyoner tarafını sergiliyorsun. Sadece sana ait olan orijinal tasarımları ve fikirleri hayata geçirip yeteneklerini tamamen güvence altına alıyorsun. Gösterdiğin bu yaratıcı cesaret, mesleki anlamda sana büyük bir saygınlık kazandırarak sıradanlaşma riskini sıfırlıyor.

Hafta başı ise Venüs ve Jüpiter kavuşumu ofis içindeki popülariteni arşa çıkararak seni mükemmel bir çalışma arkadaşı yapıyor. İş ortamındaki gerginlikleri neşenle dağıtıp uyumlu bir atmosfer yaratarak departmanına büyük bir kâr sağlıyorsun. Çalışma şartlarını keyifli hale getiren enerjin mi? İşte bu da sana prestij kazandırıyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…