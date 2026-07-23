Üniversite Tercihleri Öncesinde YÖK'ten Önemli Karar: Uygulanacak Üniversiteler ve Bölümler Belli Oldu
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Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, İşletmede Mesleki Eğitim modeline ilişkin, 'Temel hedefimiz; üniversite ile çalışma hayatı arasındaki mesafeyi azaltmak' dedi.
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Yükseköğretim Kurulunun hayata geçirdiği İşletmede Mesleki Eğitim (İME) modeli, 2026-2027 eğitim öğretim yılında 7 pilot ildeki 81 üniversitenin 185 ön lisans programında uygulanmaya başlanacak. Model kapsamında öğrenciler en az bir yarıyıl işletmelerde uygulamalı eğitim alacak.
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"Temel hedefimiz; üniversite ile çalışma hayatı arasındaki mesafeyi azaltmak"
185 ön lisans programında uygulanacak!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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