Üniversite Tercihleri Öncesinde YÖK'ten Önemli Karar: Uygulanacak Üniversiteler ve Bölümler Belli Oldu

Model, ilk etapta Ankara, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Konya'da uygulanacak. Ön lisans öğrencileri, en az bir yarıyıl (14 hafta/70 iş günü) boyunca işletmelerde uygulamalı eğitim görecek. Böylece öğrencilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini doğrudan iş ortamında geliştirmeleri hedefleniyor.

Yükseköğretim Kurulunun yürüttüğü dönüşüm kapsamında hayata geçirilen modelle, öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürmeleri, sektörün ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri kazanmaları ve mezun olmadan iş hayatıyla bütünleşmeleri amaçlanıyor.

Üniversite-sektör iş birliğinin güçlendirilmesi, mezunların iş gücü piyasasına geçiş sürecinin hızlandırılması ve akademik eğitim ile sektör beklentileri arasındaki uyumun artırılması da modelin hedefleri arasında yer alıyor. İşletmede Mesleki Eğitim Usul ve Esasları ile üniversiteler ve işletmeler arasında imzalanacak protokollerin çerçevesi de belirlendi. Düzenlemeyle eğitimin planlanması, uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin görev ve sorumluluklar tanımlandı.

Hükümlü öğrenciler İşletmede Mesleki Eğitim kapsamı dışında tutulacak ve eğitimlerine okul ortamında teorik ve uygulamalı derslerle devam edilecek. Engelli öğrenciler de kapsam dışında tutulacak, muaf tutulacak öğrenciler ise üniversitelerin yetkili organlarınca belirlenecek.

İş dünyasının alan bilgisinin yanında deneyim, takım çalışması, problem çözme, etkili iletişim, yabancı dil, dijital yetkinlik ve iş disiplinine sahip mezunlar aradığını dile getiren Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, 'Bu nedenle öğrenciye ve işverene yeterli katkı sunmayan 20-30 günlük kısa süreli stajların yerine bir veya iki dönem süren iş yeri temelli eğitim modellerini yaygınlaştırıyoruz' dedi.