Türkiye’de de En Popüler Markalardan: Dünyaca Ünlü Giyim Markasının Ölümcül Pantolonu Sosyal Medyayı Sallıyor
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Son dönemde, Türkiye’de de çok popüler olan dünyaca ünlü bir giyim markasının yok satan ekstra bol ve uzun paçalı pantolonları, şıklığıyla olduğu kadar neden olduğu tehlikeli kazalarla da gündemde. Sosyal medyada 'ölümcül pantolon' olarak anılmaya başlanan bu trend yüzünden hastanelik olanların sayısı artarken, moda uzmanları bu popüler parçayı güvenle giyebilmek için hayati tüyolar veriyor.
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Türkiye’de de en çok tercih edilen giyim markalarından birinin vitrinlerini ve online mağazalarını süsleyen, uygun fiyatlı, ipeksi polyester kumaşlı dökümlü pantolonlar, son günlerde modadan çok acil servis kayıtlarıyla anılıyor.
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Sosyal medyadaki mağduriyet hikayeleri, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.
Moda dünyasının profesyonelleri ise sorunun doğrudan kıyafetin üretiminden ziyade, sosyal medyanın yarattığı yanlış kullanım algısından kaynaklandığını savunuyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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