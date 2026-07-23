Türkiye’de de En Popüler Markalardan: Dünyaca Ünlü Giyim Markasının Ölümcül Pantolonu Sosyal Medyayı Sallıyor

Markaların profesyonel reklam çekimlerinde mankenlerin, pantolon paçalarını yerlerde süründürerek verdiği estetik pozlar, tüketiciler tarafından günlük hayata birebir kopyalanmaya çalışılıyor. İncecik kumaşlı bu aşırı uzun pantolonlar, düz tabanlı sandaletler veya babetlerle kombinlendiğinde ise felaket kaçınılmaz oluyor. Yürüyüş esnasında ipeksi kumaş kolayca topuğun altına sıkışıyor veya diğer ayağa dolanarak, atılan tek bir hatalı adımda kişinin şiddetli bir şekilde yere çakılmasına zemin hazırlıyor.

Bu trendden yara almadan, güvenli bir şekilde faydalanmak isteyenler için uzmanların oldukça pratik ve hayat kurtaran tavsiyeleri bulunuyor. İlk ve en önemli kural, bu tarz bir pantolonu kesinlikle düz ayakkabılarla giymemek. Boyunuza en az yedi sekiz santimetre katacak, sağlam ve düz tabanlı bir platform ayakkabı tercih etmek, paçaların yere temasını keserek kaza riskini minimuma indiriyor. Ancak boyu uzatmak adına stiletto gibi ince topuklu ayakkabılara yönelmek de bir o kadar tehlikeli; zira sivri topuklar geniş kumaşa çok daha kolay takılabiliyor. Eğer yüksek tabanlı ayakkabı giymek istemiyorsanız, geriye en geleneksel ama en güvenilir yöntem kalıyor: Merdiven inerken veya kaygan zeminlerde yürürken pantolonun paçalarını tıpkı kabarık bir balo elbisesi taşıyormuşçasına hafifçe yukarı kaldırmak.