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Türkiye’de de En Popüler Markalardan: Dünyaca Ünlü Giyim Markasının Ölümcül Pantolonu Sosyal Medyayı Sallıyor

Türkiye’de de En Popüler Markalardan: Dünyaca Ünlü Giyim Markasının Ölümcül Pantolonu Sosyal Medyayı Sallıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.07.2026 - 13:06
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Son dönemde, Türkiye’de de çok popüler olan dünyaca ünlü bir giyim markasının yok satan ekstra bol ve uzun paçalı pantolonları, şıklığıyla olduğu kadar neden olduğu tehlikeli kazalarla da gündemde. Sosyal medyada 'ölümcül pantolon' olarak anılmaya başlanan bu trend yüzünden hastanelik olanların sayısı artarken, moda uzmanları bu popüler parçayı güvenle giyebilmek için hayati tüyolar veriyor.

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Türkiye’de de en çok tercih edilen giyim markalarından birinin vitrinlerini ve online mağazalarını süsleyen, uygun fiyatlı, ipeksi polyester kumaşlı dökümlü pantolonlar, son günlerde modadan çok acil servis kayıtlarıyla anılıyor.

Türkiye’de de en çok tercih edilen giyim markalarından birinin vitrinlerini ve online mağazalarını süsleyen, uygun fiyatlı, ipeksi polyester kumaşlı dökümlü pantolonlar, son günlerde modadan çok acil servis kayıtlarıyla anılıyor.

Beli lastikli, aşırı geniş ve yere kadar uzanan paçalara sahip bu tasarımlar, dışarıdan bakıldığında son derece zarif ve rahat bir görünüm vadediyor. Ancak sokaklarda işler pek de planlandığı gibi gitmiyor. Birçok kadının kelimenin tam anlamıyla kendi ayaklarına takılıp feci şekilde düşmesine yol açan bu ürünler, internet aleminde hızla 'ölümcül pantolonlar' lakabını aldı. TikTok ve Instagram gibi platformlar; bu pantolonlar yüzünden kanayan dirseklerini, kırılan kemiklerini ve yarılmış yüzlerini paylaşan kullanıcıların videolarıyla dolup taşıyor.

Sosyal medyadaki mağduriyet hikayeleri, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Sosyal medyadaki mağduriyet hikayeleri, durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor.

Örneğin, pantolonun paçasına takılıp yere kapaklanan bir kullanıcının diz kapağı çatlarken, hastaneden tekerlekli sandalyeyle ayrılmak zorunda kaldığı anlar milyonlarca kez izlendi. Bir başka tüketici ise yaşadığı kazanın kendisini neredeyse canından edeceğini belirterek, kırık bir bilek, altı hafta alçıda kalacak bir kol ve şakağına yapıştırıcıyla müdahale edilen korkunç bir yüz yaralanmasıyla kurtulduğunu anlattı. Yaşanan bu ciddi kazaların sayısındaki dramatik artış, öfkeli müşterilerin dünyaca ünlü giyim devine çağrıda bulunmasına neden oldu. Tüketiciler, ya bu tehlikeli tasarımın raflardan tamamen toplatılmasını ya da ürün etiketlerine açık bir yürüme tehlikesi uyarısı eklenmesini talep ediyor.

Moda dünyasının profesyonelleri ise sorunun doğrudan kıyafetin üretiminden ziyade, sosyal medyanın yarattığı yanlış kullanım algısından kaynaklandığını savunuyor.

Moda dünyasının profesyonelleri ise sorunun doğrudan kıyafetin üretiminden ziyade, sosyal medyanın yarattığı yanlış kullanım algısından kaynaklandığını savunuyor.

Markaların profesyonel reklam çekimlerinde mankenlerin, pantolon paçalarını yerlerde süründürerek verdiği estetik pozlar, tüketiciler tarafından günlük hayata birebir kopyalanmaya çalışılıyor. İncecik kumaşlı bu aşırı uzun pantolonlar, düz tabanlı sandaletler veya babetlerle kombinlendiğinde ise felaket kaçınılmaz oluyor. Yürüyüş esnasında ipeksi kumaş kolayca topuğun altına sıkışıyor veya diğer ayağa dolanarak, atılan tek bir hatalı adımda kişinin şiddetli bir şekilde yere çakılmasına zemin hazırlıyor.

Bu trendden yara almadan, güvenli bir şekilde faydalanmak isteyenler için uzmanların oldukça pratik ve hayat kurtaran tavsiyeleri bulunuyor. İlk ve en önemli kural, bu tarz bir pantolonu kesinlikle düz ayakkabılarla giymemek. Boyunuza en az yedi sekiz santimetre katacak, sağlam ve düz tabanlı bir platform ayakkabı tercih etmek, paçaların yere temasını keserek kaza riskini minimuma indiriyor. Ancak boyu uzatmak adına stiletto gibi ince topuklu ayakkabılara yönelmek de bir o kadar tehlikeli; zira sivri topuklar geniş kumaşa çok daha kolay takılabiliyor. Eğer yüksek tabanlı ayakkabı giymek istemiyorsanız, geriye en geleneksel ama en güvenilir yöntem kalıyor: Merdiven inerken veya kaygan zeminlerde yürürken pantolonun paçalarını tıpkı kabarık bir balo elbisesi taşıyormuşçasına hafifçe yukarı kaldırmak.

Rakipler de boş durmadı!

Rakipler de boş durmadı!

Paçaları yerleri süpüren “ölüm pantolonu” sosyal medyada milyonların diline düşüp ortalığı kasıp kavururken, rakipler de boş durmadı. Türkiye’de de çok popüler olan başka bir marka, nokta atışı bir “Düşürmeyen Pantolon” hamlesiyle dijital dünyanın tüm dikkatini üzerine çekti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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