Haluk Levent ve Kardeşi, Sanatçıları ve Belediyeyi Böyle Kandırmış: Sanatçıya 1, Haluk Levent’e 10!
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Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/haluk-levent...
'Ahbap Derneği adına toplanan bağışların usulsüz kullanıldığı' iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Haluk Levent ve kardeşi Berkant Acil'in Şile Belediyesi üzerinden hem belediyeyi hem de sanatçıları nasıl kandırdıkları ortaya çıktı. Belediyeden alınan paraların yalnızca yüzde 5 ila 10'u sanatçılara gönderilirken, şarkıcıların konser kaşelerini düşürmeleri için dostluk ilişkilerinin kullanıldığı öğrenildi.
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Haluk Levent ve kardeşinin paravan şirketi mali bilirkişi raporuyla tespit edildi.
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Sözcü TV programcısı Murat Ağırel, konuya ilişkin hazırlanan savcılık dosyasının detaylarını paylaştı.
İfadesi alınan sanatçılar ise şu ifadeleri kullandı:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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