article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Haluk Levent ve Kardeşi, Sanatçıları ve Belediyeyi Böyle Kandırmış: Sanatçıya 1, Haluk Levent’e 10!

Haluk Levent ve Kardeşi, Sanatçıları ve Belediyeyi Böyle Kandırmış: Sanatçıya 1, Haluk Levent’e 10!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.07.2026 - 11:43
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

'Ahbap Derneği adına toplanan bağışların usulsüz kullanıldığı' iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Haluk Levent ve kardeşi Berkant Acil'in Şile Belediyesi üzerinden hem belediyeyi hem de sanatçıları nasıl kandırdıkları ortaya çıktı. Belediyeden alınan paraların yalnızca yüzde 5 ila 10'u sanatçılara gönderilirken, şarkıcıların konser kaşelerini düşürmeleri için dostluk ilişkilerinin kullanıldığı öğrenildi.

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/haluk-levent...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Haluk Levent ve kardeşinin paravan şirketi mali bilirkişi raporuyla tespit edildi.

Haluk Levent ve kardeşinin paravan şirketi mali bilirkişi raporuyla tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent ve kardeşi Berkant Acil'in Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali'ni, Sur Müzik Yapım Şirketi'ni paravan olarak kullanmak suretiyle doğrudan temin yöntemiyle aldığı, söz konusu ihalenin usulsüz olduğu, şüphelilerin sahne, ışık ve ses düzeni gibi giderleri sahte fatura almak suretiyle yüksek gösterdiği, mali bilirkişi raporuyla tespit edildi. 

Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in 'organizasyon masrafı' adı altında aldığı ücretlerin yalnızca yüzde 5 ila 10'unu sanatçı ve ekiplerine verdiği, bu yolla piyasa şartlarının çok üzerinde gider göstererek Şile Belediyesi'nden haksız kazanç sağladığı öğrenildi. Şirket ve organizasyonlarda resmi sorumlu Berkant Acil olsa da, Levent'in organizasyon şemasında 'gayriresmi ortak' olarak konumlandığı tespit edildi. Konuya ilişkin ifadesi alınan sanatçılar durumdan tamamen habersiz olduklarını belirtti.

Sözcü TV programcısı Murat Ağırel, konuya ilişkin hazırlanan savcılık dosyasının detaylarını paylaştı.

Sözcü TV programcısı Murat Ağırel, konuya ilişkin hazırlanan savcılık dosyasının detaylarını paylaştı.

Şile Belediyesi'nden konser masrafları kapsamında sanatçılar için milyonlarca liralık ödemeler alan Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil, bu paraların çok küçük bir bölümünü sanatçı ve ekiplerine ödedi. 

Acil'in belediyeden aldığı ödemeler ve sanatçılara yatırdığı paraların örnekleri şu şekilde: 

Sıla: Belediyeye 6 milyon 200 bin TL fatura kesildi, sanatçıya 625 bin TL ödeme yapıldı. 

Erdal Erzincan: Belediyeye 1 milyon 750 bin TL fatura kesildi, sanatçıya 37 bin 500 TL ödeme yapıldı. 

Atiye: Belediyeye 1 milyon 750 bin TL fatura kesildi, sanatçıya 50 bin TL ödeme yapıldı. 

Sena Şener: Belediyeye 1 milyon TL fatura kesildi, sanatçıya 50 bin TL ödeme yapıldı. 

Baba Zula: Belediyeye 1 milyon TL fatura kesildi, sanatçıya 25 bin TL ödeme yapıldı. 

Can Bonomo: Belediyeye 2 milyon 250 bin TL fatura kesildi, sanatçıya 250 bin TL ödeme yapıldı. 

Melek Mosso: Belediyeye 3 milyon 500 bin TL fatura kesildi, sanatçıya 312 bin 500 TL ödeme yapıldı.

İfadesi alınan sanatçılar ise şu ifadeleri kullandı:

İfadesi alınan sanatçılar ise şu ifadeleri kullandı:

Sena Şener: “Bu işi bana Zirve Organizasyon getirdi. Zirve Organizasyon’un sahibi Müge Sözen’dir.”

Can Bonomo: “Bu işi bana Koşan Adam getirdi, ödemeyi Sur Müzik Organizasyon yaptı.” 

Erdal Erzincan: “Kazandığım ücreti Sur Müzik Organizasyon gönderdi. Konser sonrası birlikte yemeğe gittik.” 

Zeynep Bakşi Karatağ: “Sur Müzik’i tanımam. Bizi işe Koşan Adam firması soktu. Programı da onların yaptığını biliyorduk.” 

Melek Mosso: “Bu işi Koşan Adam firması getirdi. Sur Müzik Organizasyon’u tanımam.” 

Gazapizm: “Bu işi Koşan Adam firması getirdi. Sur Müzik Organizasyon’u tanımam. Parayı Sur Müzik gönderdi.” 

DJ Eliz Öncel: “Bu işi Koşan Adam firmasından Arif Sevik teklif etti. Ödemeyi elden aldım.” 

Atiye: “Bu iş bana Koşan Adam firmasından getirildi. Faturayı Sur Müzik’e kestik.”

Babazula üyeleri: “Bu iş bize Koşan Adam firmasından getirildi. Faturayı Sur Müzik’e kestik.”

Buray: “Para bize Sur Müzik Organizasyon tarafından yatırıldı. Biz işi Koşan Adam firmasının yaptığını biliyorduk. Zaten anlaşmayı Koşan Adam ile yaptık.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
4
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın