Haluk Levent ve Kardeşi, Sanatçıları ve Belediyeyi Böyle Kandırmış: Sanatçıya 1, Haluk Levent’e 10!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent ve kardeşi Berkant Acil'in Şile Belediyesi tarafından düzenlenen 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali'ni, Sur Müzik Yapım Şirketi'ni paravan olarak kullanmak suretiyle doğrudan temin yöntemiyle aldığı, söz konusu ihalenin usulsüz olduğu, şüphelilerin sahne, ışık ve ses düzeni gibi giderleri sahte fatura almak suretiyle yüksek gösterdiği, mali bilirkişi raporuyla tespit edildi.

Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'in 'organizasyon masrafı' adı altında aldığı ücretlerin yalnızca yüzde 5 ila 10'unu sanatçı ve ekiplerine verdiği, bu yolla piyasa şartlarının çok üzerinde gider göstererek Şile Belediyesi'nden haksız kazanç sağladığı öğrenildi. Şirket ve organizasyonlarda resmi sorumlu Berkant Acil olsa da, Levent'in organizasyon şemasında 'gayriresmi ortak' olarak konumlandığı tespit edildi. Konuya ilişkin ifadesi alınan sanatçılar durumdan tamamen habersiz olduklarını belirtti.