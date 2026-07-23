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“Senin Ben Şerefini…”: Haluk Levent ve Kardeşinin WhatsApp Konuşmaları Ortaya Çıktı

“Senin Ben Şerefini…”: Haluk Levent ve Kardeşinin WhatsApp Konuşmaları Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.07.2026 - 11:08
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Şile Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda tutuklanan Berkant Acil'in, ağabeyi Haluk Levent ile olan gizli WhatsApp yazışmaları gün yüzüne çıktı. Milyonlarca liralık çek ödemeleri ve 'Ahbap' üzerinden yapılan şantaj içerikli tehdit mesajları soruşturmanın en çok konuşulan detayı oldu.

Kaynak: Sabah Gazetesi

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CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında cezaevine gönderilen Berkant Acil'in cep telefonu incelemesinden oldukça çarpıcı diyaloglar çıktı.

CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında cezaevine gönderilen Berkant Acil'in cep telefonu incelemesinden oldukça çarpıcı diyaloglar çıktı.

Ünlü sanatçı Haluk Levent'in kardeşi olan Acil'in dosyaya giren mesaj kayıtları; devasa rakamlara ulaşan çek krizlerini, aile içi gerilimleri ve dışarıdan gelen ciddi şantajları gözler önüne serdi. İletişim kayıtlarına göre Berkant Acil, ağabeyini telefon rehberine numaralandırarak farklı isimlerle kaydetti ve kriz anlarında bu numaralar üzerinden iletişim kurmaya çalıştı.

Olayların merkezinde 29 milyon lira değerindeki bir çekin ödenme telaşı yer aldı. Kardeş Acil, bankada yeterli bakiye olmadığı takdirde işleme konulacak olan bu çekin görüntüsünü ağabeyine göndererek acil durum çağrısı yaptı. İlk denemesinde telefonlarına yanıt alamayan Berkant Acil, farklı bir hattan tekrar ulaşmayı denediğinde Haluk Levent'ten Amerika'da olduğuna ve süreci bir başkasının yöneteceğine dair kısa bir mesaj aldı. Ancak sorunun çözülmediği ve yaklaşık bir hafta sonra iki kardeş arasındaki iplerin koptuğu, Acil'in ağabeyine ağır hakaretler içeren mesajlar yolladığı anlaşıldı.

Soruşturma dosyasındaki en karanlık detaylardan biri ise yurt dışı menşeli gizemli bir numaradan gelen tehdit silsilesi oldu.

Soruşturma dosyasındaki en karanlık detaylardan biri ise yurt dışı menşeli gizemli bir numaradan gelen tehdit silsilesi oldu.

'Zodiac' adıyla bilinen bu numaradan Berkant Acil'e gönderilen mesajlarda, doğrudan Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap derneği ve piyasadaki çekler hedef alındı. Kimliği belirsiz bu kişi, belirtilen saate kadar kendisine dönüş yapılmaması halinde tüm finansal işlemleri kamuoyuna sızdırmakla ve ünlü sanatçıya zarar vermekle tehdit etti. Ağır ifadelerin yer aldığı bu şantaja karşılık Acil, o sırada çocuğunun yanında olduğunu, rahat konuşamadığını ancak durumu acilen ağabeyine ilettiğini belirterek zaman kazanmaya çalıştı.

Tüm bu tehdit ve şantaj sarmalının arka planında ise banka tarafında esen soğuk rüzgarlar yer aldı. Berkant Acil'in yazışmalarına yansıyan bilgilere göre, banka yetkilileri toplam bedeli 44 milyon lirayı bulan iki ayrı çek için son uyarıyı yaptı. Yetkililer, söz konusu meblağın mesai saatleri içerisinde ödenmemesi ya da çeklerin geri çağrılmaması durumunda her ikisinin de karşılıksız yazılarak yasal işlemin başlatılacağını kesin bir dille bildirdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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