“Senin Ben Şerefini…”: Haluk Levent ve Kardeşinin WhatsApp Konuşmaları Ortaya Çıktı
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Şile Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda tutuklanan Berkant Acil'in, ağabeyi Haluk Levent ile olan gizli WhatsApp yazışmaları gün yüzüne çıktı. Milyonlarca liralık çek ödemeleri ve 'Ahbap' üzerinden yapılan şantaj içerikli tehdit mesajları soruşturmanın en çok konuşulan detayı oldu.
Kaynak: Sabah Gazetesi
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CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında cezaevine gönderilen Berkant Acil'in cep telefonu incelemesinden oldukça çarpıcı diyaloglar çıktı.
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Soruşturma dosyasındaki en karanlık detaylardan biri ise yurt dışı menşeli gizemli bir numaradan gelen tehdit silsilesi oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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