“Senin Ben Şerefini…”: Haluk Levent ve Kardeşinin WhatsApp Konuşmaları Ortaya Çıktı

'Zodiac' adıyla bilinen bu numaradan Berkant Acil'e gönderilen mesajlarda, doğrudan Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap derneği ve piyasadaki çekler hedef alındı. Kimliği belirsiz bu kişi, belirtilen saate kadar kendisine dönüş yapılmaması halinde tüm finansal işlemleri kamuoyuna sızdırmakla ve ünlü sanatçıya zarar vermekle tehdit etti. Ağır ifadelerin yer aldığı bu şantaja karşılık Acil, o sırada çocuğunun yanında olduğunu, rahat konuşamadığını ancak durumu acilen ağabeyine ilettiğini belirterek zaman kazanmaya çalıştı.

Tüm bu tehdit ve şantaj sarmalının arka planında ise banka tarafında esen soğuk rüzgarlar yer aldı. Berkant Acil'in yazışmalarına yansıyan bilgilere göre, banka yetkilileri toplam bedeli 44 milyon lirayı bulan iki ayrı çek için son uyarıyı yaptı. Yetkililer, söz konusu meblağın mesai saatleri içerisinde ödenmemesi ya da çeklerin geri çağrılmaması durumunda her ikisinin de karşılıksız yazılarak yasal işlemin başlatılacağını kesin bir dille bildirdi.