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TBMM'de Kabul Edildi: Kuralı 3 Kez İhlal Edenin Ehliyeti Anında İptal

TBMM'de Kabul Edildi: Kuralı 3 Kez İhlal Edenin Ehliyeti Anında İptal

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
23.07.2026 - 10:48
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Meclis Genel Kurulu, sürücü belgelerinden kamu yönetimine, havacılıktan turizm desteklerine kadar pek çok alanı doğrudan etkileyen yeni kanun teklifini görüşerek ilk 7 maddesini yasalaştırdı. Kabul edilen maddeler arasından en dikkat çekeni ehliyete yönelik düzenleme oldu.

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Ehliyete yeni düzenleme: Kuralı 3 kez ihlal edenin ehliyeti anında iptal edilecek.

Ehliyete yeni düzenleme: Kuralı 3 kez ihlal edenin ehliyeti anında iptal edilecek.

Meclis Genel Kurulu’nda sürücü belgelerine yönelik düzenleme kabul edildi. Buna göre  ilk kez sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple ehliyeti iptal edilip yeniden belge almaya hak kazanan kişiler, 2 yıl boyunca 'aday sürücü' statüsünde yer alacak. Bu 2 yıllık süreçte sürücülerin hata payı oldukça düşürüldü. Aday sürücülerin trafiğe çıkarken bilmesi gereken kritik sınır ise 75 ceza puanı olarak belirlendi.

Eğer bir aday sürücü, 2 yıllık süre zarfında 75 ceza puanını aşarsa ehliyeti doğrudan iptal edilecek. Ayrıca trafikte dönüş kurallarına uymama, yayalara ilk geçiş hakkını vermeme ve emniyet kemeri gibi koruyucu sistemleri kullanmama kurallarını 3 kez ihlal edenlerin de aday sürücü belgeleri zabıta tarafından iptal edilecek.

Ehliyeti iptal edilen için her şey sıfırdan başlayacak.

Ehliyeti iptal edilen için her şey sıfırdan başlayacak.

Kurallara uymadığı için belgesi elinden alınan kişilerin yeniden trafiğe çıkabilmesi ise hiç kolay olmayacak. Bu kişilerin tekrar ehliyet alabilmesi için öncelikle psikoteknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesinden geçerek 'sürücülüğe engel hali yoktur' raporu alması gerekecek. Ardından sürücü kurslarına yeniden kayıt yaptırıp, teorik ve pratik sınavlarda başarı göstermeleri şart koşulacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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