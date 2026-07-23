TBMM'de Kabul Edildi: Kuralı 3 Kez İhlal Edenin Ehliyeti Anında İptal

Meclis Genel Kurulu’nda sürücü belgelerine yönelik düzenleme kabul edildi. Buna göre ilk kez sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple ehliyeti iptal edilip yeniden belge almaya hak kazanan kişiler, 2 yıl boyunca 'aday sürücü' statüsünde yer alacak. Bu 2 yıllık süreçte sürücülerin hata payı oldukça düşürüldü. Aday sürücülerin trafiğe çıkarken bilmesi gereken kritik sınır ise 75 ceza puanı olarak belirlendi.

Eğer bir aday sürücü, 2 yıllık süre zarfında 75 ceza puanını aşarsa ehliyeti doğrudan iptal edilecek. Ayrıca trafikte dönüş kurallarına uymama, yayalara ilk geçiş hakkını vermeme ve emniyet kemeri gibi koruyucu sistemleri kullanmama kurallarını 3 kez ihlal edenlerin de aday sürücü belgeleri zabıta tarafından iptal edilecek.