TBMM'de Kabul Edildi: Kuralı 3 Kez İhlal Edenin Ehliyeti Anında İptal
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Meclis Genel Kurulu, sürücü belgelerinden kamu yönetimine, havacılıktan turizm desteklerine kadar pek çok alanı doğrudan etkileyen yeni kanun teklifini görüşerek ilk 7 maddesini yasalaştırdı. Kabul edilen maddeler arasından en dikkat çekeni ehliyete yönelik düzenleme oldu.
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Ehliyete yeni düzenleme: Kuralı 3 kez ihlal edenin ehliyeti anında iptal edilecek.
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Ehliyeti iptal edilen için her şey sıfırdan başlayacak.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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