SGK Uzmanı Özgür Erdursun asgari ücret tartışmasına son noktayı koydu.

'İstanbul ile Anadolu’nun bir­çok ili arasında kira, ulaşım ve barınma maliyetleri bakımın­dan ciddi farklar bulunmakta­dır' diyen Erdursun, bölgesel asgari ücret tartışmalarına değindi.

SGK uzmanı, bölgesel asgari ücret uygulana ülkelerden örnek verdi: 'ABD’de eyaletler farklı asgari ücret uygulayabil­mektedir. Kanada’da eyaletler kendi ücretlerini belirlemek­tedir. Japonya’da prefektörle­re göre farklı asgari ücret uygu­lanmaktadır. Hindistan’da ise sektör, meslek ve bölgeye göre değişen daha karmaşık bir yapı bulunmaktadır.'

Bu uygulamanın Türkiye'ye taşınmasının doğru olmadığını belirten Erdursun, 'Her ülkenin ekono­mik yapısı, kayıt dışılık oranı, sendikal örgütlenmesi ve gelir dağılımı birbirinden farklıdır. Dolayısıyla başka ülkelerde uy­gulanan bir modelin aynı şekil­de Türkiye’ye taşınması doğru olmayabilir' dedi.

Peki, asıl hedef ne olmalı? Özgür Erdursun, bu soruya şu yanıtı verdi:

'Asgari ücret, yeniden gerçek anlamına döndürülmelidir.

Yani asgari ücret, çalışanla­rın büyük bölümünün aldığı ücret değil; yalnızca altında üc­ret ödenemeyen yasal taban üc­ret olmalıdır.

Başarılı bir ücret politikası, her yıl milyonlarca insanın gö­zünü sadece asgari ücret görüş­melerine çevirdiği bir sistem değildir.

Başarılı ücret politikası; or­talama ücretlerin yükseldiği, mesleki deneyimin karşılığı­nı bulduğu, kıdemin ücretlere yansıdığı ve çalışanların büyük bölümünün zaten asgari ücre­tin üzerinde gelir elde ettiği bir sistemdir.

Türkiye’nin önünde duran gerçek hedef de tam olarak bu­dur.'

Asgari ücrete zam olacak mı?

Asgari ücrete ara zam yapılmayacak. Asgari ücret, aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Her yıl aralık ayında bir araya gelen işveren ve işci temsilcileri yeni yıl için asgari ücret rakamını belirliyor. 2026 Aralık sonun 2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.