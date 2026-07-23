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SGK Uzmanı Özgür Erdursun Asgari Ücret Tartışmasına Son Noktayı Koydu

SGK Uzmanı Özgür Erdursun Asgari Ücret Tartışmasına Son Noktayı Koydu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
23.07.2026 - 10:34
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Son günlerde en çok tartışılan konuların başında asgari ücret geliyor. İddialara göre asgari ücretin bölgesel ve sektörel bazda belirlenmesi için çalışmalara başlandı. Ancak resmi kurumlarda konuya dair açıklama gelmezken 'Bölgesel asgari ücret olur mu olmaz mı?' tartışmaları doğdu. SGK uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret tartışmalarına son noktayı koydu.

Kaynak: Dünya gazetesi

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'Taban ücret' olarak adlandırılan asgari ücret

'Taban ücret' olarak adlandırılan asgari ücret

Asgari ücret; devletin çalışanları korumak adına koyduğu, 'bu sınırın altında ödeme yapılamaz' dediği en düşük yasal taban sınırıdır. SGK uzmanı Özgür Erdursun'a göre politikalar ve ekonomik koşullar nedeniyle bu taban ücret referans ücret haline geldi.  Günümüzde toplu iş sözleşmelerinden bireysel iş görüşmelerine kadar tüm pazarlıklar asgari ücret üzerinden yürütülüyor. 

2026 yılı güncel verileri incelendiğinde SSK kapsamındaki çalışanların ortalama aylık net kazancı yaklaşık 53 bin TL seviyesinde seyrediyor. Bu oran özel sektörde 49 bin TL’ye gerilerken, kamuda ise 68 bin TL civarında karşımıza çıkıyor. Erdursun, 'Ortalama ücretler yükselmelidir' diyerek asgari ücret ile ortalama ücret arasındaki makas daraldıkça, çalışma hayatındaki ara kademeler ve ücret basamakları tamamen ortadan kalkıyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun asgari ücret tartışmasına son noktayı koydu.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun asgari ücret tartışmasına son noktayı koydu.

'İstanbul ile Anadolu’nun bir­çok ili arasında kira, ulaşım ve barınma maliyetleri bakımın­dan ciddi farklar bulunmakta­dır' diyen Erdursun, bölgesel asgari ücret tartışmalarına değindi. 

SGK uzmanı, bölgesel asgari ücret uygulana ülkelerden örnek verdi: 'ABD’de eyaletler farklı asgari ücret uygulayabil­mektedir. Kanada’da eyaletler kendi ücretlerini belirlemek­tedir. Japonya’da prefektörle­re göre farklı asgari ücret uygu­lanmaktadır. Hindistan’da ise sektör, meslek ve bölgeye göre değişen daha karmaşık bir yapı bulunmaktadır.'

Bu uygulamanın Türkiye'ye taşınmasının doğru olmadığını belirten Erdursun, 'Her ülkenin ekono­mik yapısı, kayıt dışılık oranı, sendikal örgütlenmesi ve gelir dağılımı birbirinden farklıdır. Dolayısıyla başka ülkelerde uy­gulanan bir modelin aynı şekil­de Türkiye’ye taşınması doğru olmayabilir' dedi.

Peki, asıl hedef ne olmalı? Özgür Erdursun, bu soruya şu yanıtı verdi:

'Asgari ücret, yeniden gerçek anlamına döndürülmelidir.

Yani asgari ücret, çalışanla­rın büyük bölümünün aldığı ücret değil; yalnızca altında üc­ret ödenemeyen yasal taban üc­ret olmalıdır.

Başarılı bir ücret politikası, her yıl milyonlarca insanın gö­zünü sadece asgari ücret görüş­melerine çevirdiği bir sistem değildir.

Başarılı ücret politikası; or­talama ücretlerin yükseldiği, mesleki deneyimin karşılığı­nı bulduğu, kıdemin ücretlere yansıdığı ve çalışanların büyük bölümünün zaten asgari ücre­tin üzerinde gelir elde ettiği bir sistemdir.

Türkiye’nin önünde duran gerçek hedef de tam olarak bu­dur.'

Asgari ücrete zam olacak mı?

Asgari ücrete ara zam yapılmayacak. Asgari ücret, aralık ayında toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Her yıl aralık ayında bir araya gelen işveren ve işci temsilcileri yeni yıl için asgari ücret rakamını belirliyor. 2026 Aralık sonun 2027 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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