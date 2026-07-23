SGK Uzmanı Özgür Erdursun Asgari Ücret Tartışmasına Son Noktayı Koydu
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Son günlerde en çok tartışılan konuların başında asgari ücret geliyor. İddialara göre asgari ücretin bölgesel ve sektörel bazda belirlenmesi için çalışmalara başlandı. Ancak resmi kurumlarda konuya dair açıklama gelmezken 'Bölgesel asgari ücret olur mu olmaz mı?' tartışmaları doğdu. SGK uzmanı Özgür Erdursun, asgari ücret tartışmalarına son noktayı koydu.
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'Taban ücret' olarak adlandırılan asgari ücret
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SGK Uzmanı Özgür Erdursun asgari ücret tartışmasına son noktayı koydu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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