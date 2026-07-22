20 Bin, 50 Bin ve 100 Bin TL Maaş Alan Emekliye Yeni Banka Promosyonu Formülü

Kişinin aldığı net maaş tutarı yasal alt sınır olarak belirlenmelidir. Bu doğrultuda; 20 bin TL maaş alan bir emekliye en az 20 bin TL, 50 bin TL alana en az 50 bin TL, 100 bin TL alana ise en az 100 bin TL taban promosyon ödenmelidir.