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20 Bin, 50 Bin ve 100 Bin TL Maaş Alan Emekliye Yeni Banka Promosyonu Formülü

20 Bin, 50 Bin ve 100 Bin TL Maaş Alan Emekliye Yeni Banka Promosyonu Formülü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
22.07.2026 - 11:38
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Sosyal güvenlik sisteminin en çok tartışılan konularından biri olan emekli banka promosyonları. SGK uzmanı İsa Karakaş, mevcut promosyon dağıtım sisteminin ciddi bir adaletsizliğe yol açtığını belirterek bankacılık sektörüne ve SGK yönetimine 'yeni formül' önerisinde bulundu. Karakaş, 'maaş kadar promosyon' formülünü ortaya koydu.

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"20 bin TL ve üzerinde maaş alan tüm emekliler aynı kategoride değerlendirilemez."

"20 bin TL ve üzerinde maaş alan tüm emekliler aynı kategoride değerlendirilemez."

SGK uzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki köşesinde emeklilere verilen banka promosyonlarına değindi. Bankaların 20 bin TL ve üzerinde maaş alan tüm emeklileri aynı kategoride değerlendirmesini eleştiren Karakaş, bu durumun adaletsiz olduğunu ifade etti. Türkiye’de yalnızca taban aylık alanların değil; yıllarca yüksek prim ödeyerek 37 bin, 50 bin, hatta 100 bin TL’nin üzerinde emekli maaşı almaya hak kazanan vatandaşların da bulunduğunu hatırlatan Karakaş, yüksek gelirli emeklilerin hakkının yenildiğini dile getirdi.

Emekli banka promosyonları için yeni formül.

Emekli banka promosyonları için yeni formül.

Bir bankaya 1 milyon TL yatıran mudi ile 20 bin TL yatıran kişiye aynı faiz veya kâr payının verilmediğini belirten Karakaş, emekli maaşlarının oluşturduğu devasa nakit döngüsünün de benzer bir mantıkla yönetilmesi gerektiğini söyledi. Mevcut tablonun tamamen değiştirilmesi gerektiğini ifade eden İsa Karakaş, SGK’nın bankalarla imzaladığı protokolleri vakit kaybetmeden revize etmesi gerektiğini belirtti. Karakaş’ın önerdiği yeni formülün detaylarını şöyle sıraladı:

  • Kişinin aldığı net maaş tutarı yasal alt sınır olarak belirlenmelidir. Bu doğrultuda; 20 bin TL maaş alan bir emekliye en az 20 bin TL, 50 bin TL alana en az 50 bin TL, 100 bin TL alana ise en az 100 bin TL taban promosyon ödenmelidir.

  • 20 bin TL üzerindeki tüm gelir gruplarını tek bir torbaya koyan mevcut barem sistemi tamamen çöpe atılmalıdır.

  • Belirlenen net maaş tutarı sadece bir taban sınır olmalıdır. Bankalar, emekli müşteriyi kendi bünyelerine çekebilmek adına bu tutarın üzerine kendi kâr paylarından ek ödemeler ekleyebilmelidir. Böylece emekliler küçük farklar için sürekli banka değiştirmek zorunda kalmayacaktır.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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