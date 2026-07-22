20 Bin, 50 Bin ve 100 Bin TL Maaş Alan Emekliye Yeni Banka Promosyonu Formülü
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Sosyal güvenlik sisteminin en çok tartışılan konularından biri olan emekli banka promosyonları. SGK uzmanı İsa Karakaş, mevcut promosyon dağıtım sisteminin ciddi bir adaletsizliğe yol açtığını belirterek bankacılık sektörüne ve SGK yönetimine 'yeni formül' önerisinde bulundu. Karakaş, 'maaş kadar promosyon' formülünü ortaya koydu.
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"20 bin TL ve üzerinde maaş alan tüm emekliler aynı kategoride değerlendirilemez."
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Emekli banka promosyonları için yeni formül.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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