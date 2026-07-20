3 Ayrı Ödeme Aynı Anda Hesaplara Yatıyor
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ürkiye genelindeki milyonlarca emekli için Temmuz ayı, hareketli geçecek. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları bu ay sadece zamlı maaşlarını almakla kalmayacak; aynı zamanda enflasyon farkı, taban maaş fark ödemeleri ve güncellenmiş banka promosyonları ile adeta üçlü bir nakit dopingi yaşayacak. Hisse.net'te yer alan habere göre gözler SGK tarafından ödeme yapılacak tarihlere çevrildi.
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En düşük emekli maaşının Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.
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SGK Temmuz 2026 maaş takvimi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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