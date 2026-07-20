3 Ayrı Ödeme Aynı Anda Hesaplara Yatıyor

Milyonların odaklandığı ilk önemli nokta, en düşük emekli maaşını artıran yasal düzenleme oldu. Taban maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yansıyan yüzde 17,76'lık artışın ardından, en düşük emekli maaşını 23 bin 552 TL seviyesine çıkaracak yasa teklifinin Meclis süreçlerinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yeni düzenleme hayata geçtiğinde, mevcut durumda 20 bin TL alan bir emeklinin hesabına 3 bin 552 TL tutarında bir seyyanen fark ödemesi yansıtılacak. Maaşı bu sınırın altında kalan tüm hak sahiplerinin ödemeleri de hızla yeni taban maaş olan 23 bin 552 TL’ye tamamlanacak ve bu farklar ay sonuna doğru hesaplara aktarılacak.