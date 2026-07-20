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3 Ayrı Ödeme Aynı Anda Hesaplara Yatıyor

3 Ayrı Ödeme Aynı Anda Hesaplara Yatıyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
20.07.2026 - 15:21
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ürkiye genelindeki milyonlarca emekli için Temmuz ayı, hareketli geçecek. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensupları bu ay sadece zamlı maaşlarını almakla kalmayacak; aynı zamanda enflasyon farkı, taban maaş fark ödemeleri ve güncellenmiş banka promosyonları ile adeta üçlü bir nakit dopingi yaşayacak. Hisse.net'te yer alan habere göre gözler SGK tarafından ödeme yapılacak tarihlere çevrildi.

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En düşük emekli maaşının Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

En düşük emekli maaşının Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor.

Milyonların odaklandığı ilk önemli nokta, en düşük emekli maaşını artıran yasal düzenleme oldu. Taban maaş alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına yansıyan yüzde 17,76'lık artışın ardından, en düşük emekli maaşını 23 bin 552 TL seviyesine çıkaracak yasa teklifinin Meclis süreçlerinin ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yeni düzenleme hayata geçtiğinde, mevcut durumda 20 bin TL alan bir emeklinin hesabına 3 bin 552 TL tutarında bir seyyanen fark ödemesi yansıtılacak. Maaşı bu sınırın altında kalan tüm hak sahiplerinin ödemeleri de hızla yeni taban maaş olan 23 bin 552 TL’ye tamamlanacak ve bu farklar ay sonuna doğru hesaplara aktarılacak.

Maaşlarını Temmuz ayının başında zamsız olarak alan memur emeklileri için de yüzde 13,52'lik zam farkı mesaisi resmen başladı. SGK’nın kısa süre içinde duyuracağı takvime göre, emeklilerin maaş alma periyotlarına göre alacakları farklar şu şekilde netleşti:

  • Maaşını Her Ay Alanlar: 1 aylık zam farkı,

  • Mayıs-Haziran-Temmuz Dönemi Alanlar: 1 aylık zam farkı,

  • Haziran-Temmuz-Ağustos Dönemi Alanlar: 2 aylık zam farkı,

  • Temmuz-Ağustos-Eylül Dönemi Alanlar: 3 aylık zam farkı alacak.

SGK Temmuz 2026 maaş takvimi.

SGK Temmuz 2026 maaş takvimi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından uygulanan standart maaş ödeme takvimi ise tahsis numarasının son hanesine göre şu günlerde gerçekleştirilecek:

4/A SSK Emeklileri Ödeme Günleri

Tahsis Sonu 9 olanlar: Ayın 17'si

Tahsis Sonu 7 olanlar: Ayın 18'i

Tahsis Sonu 5 olanlar: Ayın 19'u

Tahsis Sonu 3 olanlar: Ayın 20'si

Tahsis Sonu 1 olanlar: Ayın 21'i

Tahsis Sonu 8 olanlar: Ayın 22'si

Tahsis Sonu 6 olanlar: Ayın 23'ü

Tahsis Sonu 4 olanlar: Ayın 24'ü

Tahsis Sonu 2 olanlar: Ayın 25'i

Tahsis Sonu 0 olanlar: Ayın 26'sı

4/B Bağ-Kur Emeklileri Ödeme Günleri

Tahsis Sonu 9, 7, 5 olanlar: Ayın 25'i

Tahsis Sonu 3, 1 olanlar: Ayın 26'sı

Tahsis Sonu 8, 6, 4 olanlar: Ayın 27'si

Tahsis Sonu 2, 0 olanlar: Ayın 28'i

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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