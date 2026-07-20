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Altın Yatırımcılarına Gece Yarısı Uyarısı: Kader Haftası Başladı

Altın Yatırımcılarına Gece Yarısı Uyarısı: Kader Haftası Başladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
20.07.2026 - 11:56
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Altın fiyatları belli oldu. 'Altın fiyatları bugün ne kadar?', 'Altın ne kadar oldu?' sorusu yanıt buldu. Haftaya hareketli başlangıç yatan altın için yeni uyarılar geldi. Uzmanlar, yatırımcıların dikkat etmesi gereken kritik destek seviyelerine yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

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Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar?

20 Temmuz 2026 fiyatları belli oldu. 'Altın ne kadar?' sorusu yanıt bulurken yeni rakamlar ortaya çıktı. İşte altın fiyatlarında son durum:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 106 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 9 bin 947 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 19 bin 893 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 39 bin 658 TL

Ons altın ne kadar?

Ons altın fiyatı 4 bin 22 dolar

Orta Doğu'daki gerilim altın fiyatlarını etkiledi.

Orta Doğu'daki gerilim altın fiyatlarını etkiledi.

Orta Doğu'da devam eden gerilim değerli metaller fiyatında hareketliğe neden oluyor. Altın fiyatlarında son aylarda düşüş rekoru kırılırken ABD'nin İran'a saldırıları Hürmüz Boğazı'na sıçradı. Hürmüz Boğazı'na sıçraması ise piyasaları adeta ateşledi. Akaryakıt ve enerji maliyetlerindeki bu ani tırmanış, dünya genelinde enflasyon beklentilerini yeniden tetikledi. Yaşanan bu durum mali piyasalarda 'yüksek faiz döneminin tahmin edilenden daha uzun süreceği' beklentisini iyice kuvvetlendirdi. Normal şartlar altında enflasyona karşı en güçlü koruma kalkanı olarak kabul edilen ons altın, Fed yetkililerinin faiz artırımı sinyalleri ve alternatif getiri baskısı nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor.

Altında kader haftası.

Altında kader haftası.

Piyasa analistleri ve ekonomi uzmanları, küresel ekonomideki belirsizlikler ve süregelen yüksek faiz baskısı nedeniyle uzun vadede altın yatırımlarına daha temkinli yaklaşılması gerektiğinin altını çiziyor. Analistlere göre ons altın fiyatlamasında 3 bin 886 dolar seviyesi oldukça kritik. 

Ekonomi çevreleri, bu stratejik seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde piyasadaki panik satışlarının hız kazanabileceğini belirtiyor. Kırılma durumunda fiyatların kademeli olarak 3 bin 500 dolar seviyesine kadar gerileyebileceği uyarısında bulunan uzmanlar, yatırımcılara 'Panik yapmayın' uyarısında bulunuyor.. Küresel piyasalardaki bu ikili sıkışma, hem altın hem de enerji yatırımı olanlar için adeta bir 'kader haftası' anlamı taşıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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