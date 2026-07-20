Altın Yatırımcılarına Gece Yarısı Uyarısı: Kader Haftası Başladı

Piyasa analistleri ve ekonomi uzmanları, küresel ekonomideki belirsizlikler ve süregelen yüksek faiz baskısı nedeniyle uzun vadede altın yatırımlarına daha temkinli yaklaşılması gerektiğinin altını çiziyor. Analistlere göre ons altın fiyatlamasında 3 bin 886 dolar seviyesi oldukça kritik.

Ekonomi çevreleri, bu stratejik seviyenin aşağı yönlü geçilmesi halinde piyasadaki panik satışlarının hız kazanabileceğini belirtiyor. Kırılma durumunda fiyatların kademeli olarak 3 bin 500 dolar seviyesine kadar gerileyebileceği uyarısında bulunan uzmanlar, yatırımcılara 'Panik yapmayın' uyarısında bulunuyor.. Küresel piyasalardaki bu ikili sıkışma, hem altın hem de enerji yatırımı olanlar için adeta bir 'kader haftası' anlamı taşıyor.