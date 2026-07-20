Milyonlarca Çalışanın Gözünden Kaçan 'Fazla Mesai' Detayı

Mevcut İş Kanunu’na göre fazla mesai hesaplaması yapılırken terazi günlük çalışmaya göre değil, haftalık çalışma süresine göre kuruluyor. Yasalara göre bir işçinin haftalık çalışması 45 saati aştığı an 'fazla çalışma' statüsüne giriyor. Burada asıl dikkat edilmesi gereken unsur, haftalık toplam çalışma süresinin 45 saatlik sınırı aşıp aşmadığıdır.

Öte yandan fazla mesai, iş hayatında sürekli bir gelir kaynağı ya da düzenli bir akar olarak kabul edilmiyor. Hukuki açıdan geçici ve istisnai bir durum olarak görüldüğü için, işten ayrılma döneminde hesaplanan kıdem tazminatının içerisine dahil edilmiyor.

Fakat fazla mesai ücretleri, emeklilik maaşı hesaplamasında prime esas kazancı artırdığı için doğrudan dikkate alınıyor. Yani gelecekte yüksek emekli maaşı almak isteyen çalışanlar için ek mesai ücretlerinin tam yatırılması büyük bir önem taşıyor.