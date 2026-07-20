Milyonlarca Çalışanın Gözünden Kaçan 'Fazla Mesai' Detayı
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Fabrikalardan plazalara, şantiyelerden ofislere kadar milyonlarca çalışan her gün saatlerce 'fazla mesai' yapıyor. Ancak ek mesai yapan çalışanların çok büyük bir kısmı haklarının hukuki ve maddi karşılığını tam olarak bilmiyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, fazla mesai ücretlerinin sadece bugünkü maaşı değil, gelecekteki emeklilik maaşını da doğrudan etkilediğini anlattı.
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45 saatin aşılıp aşılmadığı kritik nokta.
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Fazla sürelerle çalışma nedir?
Kimler ek mesai yapamaz?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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