SGK'dan Ömür Boyu Maaş: Yüzde 10 Şartı Aranıyor

'Sürekli iş göremezlik geliri', sosyal güvenlik mevzuatında en az bilinen haklardan biri. Bu gelir, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu bedenen ya da ruhen kayba uğrayan işçilere sunulan bir güvencedir. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, Türkiye gazetesindeki yazısında, iş göremezlik gelirinin detaylarını anlattı. Karakaş, bu gelirin bir sosyal yardım veya bağış olmadığını, tamamen sigortalı çalışmanın yasal bir sonucu olduğunu vurguladı.

Normal şartlarda emekli olabilmek için gereken yaş, sigortalılık süresi ve prim gün sayısı gibi kriterler bu maaş türünde aranmıyor. Üstelik bir iş yerinde emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primine tabi olarak çalışmaya devam eden kişiler de bu haktan eksiksiz yararlanabiliyor.