SGK'dan Ömür Boyu Maaş: Yüzde 10 Şartı Aranıyor
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İş kazası geçiren milyonlarca çalışanı ve istihdama devam eden emeklileri yakından ilgilendiren önemli bir sosyal güvenlik hakkı gündeme geldi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başuzmanı İsa Karakaş, iş kazası veya meslek hastalığı sonrasında kalıcı hasar yaşayan işçilere bağlanan 'sürekli iş göremezlik geliri' ile ilgili kritik detayları paylaştı.
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İş kazası veya meslek hastalığı geçirenlere ömür boyu maaş bağlanıyor. Yaş, prim gün sayısı şartı aranmıyor.
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Ömür boyu maaş için iş gücünü en az yüzde 10 oranında kaybetmiş olması gerekiyor.
İş göremezlik maaşına kimler nasıl başvurabilir?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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