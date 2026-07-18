Kağıt Toplayıcıları Sokaklarda Pet Şişe Kalmadığı İçin İsyan Etti
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Türkiye genelinde çevre kirliliğinin önüne geçmek ve sürdürülebilir bir geri dönüşüm ağı kurmak amacıyla 1 Temmuz itibarıyla hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi'ne (DOA), vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şişe başına 1 TL teşvik ödemesi yapılırken sisteme ilgi her geçen gün arttı. Ancak bu sistem kağıt toplayıcılarının kazancını vurdu. Kağıt toplayıcıları isyan ederek 'Eskiden 1 saatte topladığımızı şimdi 5 günde bulamıyoruz' dedi.
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DOA uygulaması kağıt toplayıcılarını vurdu.
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"Günlük kazancımız 1000 TL'den 600 TL'ye düştü.
1 saat içinde topladıklarını şimdi 5 günde bulamıyorlar.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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