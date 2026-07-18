Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar? Gram Altın, Çeyrek Altın Yeni Fiyatları

Jeopolitik risklerin tavan yaptığı dönemlerde yatırımcıların portföylerini korumak için ilk tercih ettiği varlık olan altın, bu kez makroekonomik gerçeklerin gölgesinde kaldı. Küresel piyasalarda yükselen yüksek faiz beklentileri, getiri sağlamayan ons altın üzerinde ağır bir baskı oluşturdu. Faizlerin uzun süre yüksek kalacağı yönündeki öngörüler, jeopolitik krizin getirdiği güvenli liman talebini gölgede bırakmaya yetti. Bu ağır baskıyı aşamayan altın fiyatları, yönünü aşağı çevirerek son altı haftanın en keskin haftalık düşüş grafiğine imza attı.