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Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar? Gram Altın, Çeyrek Altın Yeni Fiyatları

Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar? Gram Altın, Çeyrek Altın Yeni Fiyatları

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
18.07.2026 - 09:10
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'Altın fiyatları bugün ne kadar?' sorusu merak edildi. 18 Temmuz 2026 Cumartesi altın fiyatları belli oldu. Son dönemde hızlı düşüş yaşayan altında yeni fiyatlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram altın, çeyrek altın yeni fiyatları!

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Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları son aylarda düşüş trendi içinde. Her dönem kazandırmasıyla 'güvenli liman' adını alan altında son durum merak ediliyor. 'Altın ne kadar?', 'Altın fiyatları kaç TL?' soruları araştırılırken 18 Temmuz 2026 Cumartesi altında son durum belli oldu. İşte yeni altın fiyatları:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 92 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 9 bin 932 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 19 bin 865 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 39 bin 601 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4 bin 17 dolar

Altın neden düştü?

Altın neden düştü?

Jeopolitik risklerin tavan yaptığı dönemlerde yatırımcıların portföylerini korumak için ilk tercih ettiği varlık olan altın, bu kez makroekonomik gerçeklerin gölgesinde kaldı. Küresel piyasalarda yükselen yüksek faiz beklentileri, getiri sağlamayan ons altın üzerinde ağır bir baskı oluşturdu. Faizlerin uzun süre yüksek kalacağı yönündeki öngörüler, jeopolitik krizin getirdiği güvenli liman talebini gölgede bırakmaya yetti. Bu ağır baskıyı aşamayan altın fiyatları, yönünü aşağı çevirerek son altı haftanın en keskin haftalık düşüş grafiğine imza attı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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