Altın Fiyatları Bugün Ne Kadar? Gram Altın, Çeyrek Altın Yeni Fiyatları
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'Altın fiyatları bugün ne kadar?' sorusu merak edildi. 18 Temmuz 2026 Cumartesi altın fiyatları belli oldu. Son dönemde hızlı düşüş yaşayan altında yeni fiyatlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram altın, çeyrek altın yeni fiyatları!
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Altın fiyatları bugün ne kadar?
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Altın neden düştü?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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