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Avrupa'nın Piyasa Değeri En Yüksek Şirketi Her Çalışanına 1 Milyon Liralık Hisse Verecek

Avrupa'nın Piyasa Değeri En Yüksek Şirketi Her Çalışanına 1 Milyon Liralık Hisse Verecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.07.2026 - 19:10
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Hollandalı çip üretim ekipmanları devi ASML Holding, yapay zekâ kaynaklı güçlü talebin şirket satışlarını rekor seviyelere taşımasının ardından çalışanlarına yaklaşık 20 bin Euro (1 milyon 80 bin TL) değerinde tek seferlik prim vereceğini duyurdu.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, dünya genelindeki çalışanlara 1 Ocak'ta hisse bazlı ödül tahsis edilecek. Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre, bu hisseler belirlenen süre boyunca ASML'de çalışmaya devam eden personele 2030 yılının başında kesin olarak hak edilecek.

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Çip şirketleri çalışanlarına ek ödemeler yapıyor.

Çip şirketleri çalışanlarına ek ödemeler yapıyor.

ASML'nin çalışanlarına yönelik prim kararı, müşterileri arasında bulunan Samsung Electronics ve SK Hynix'in benzer teşvik ödemeleri açıklamasının ardından geldi. Yapay zekâ teknolojilerine yönelik küresel yatırımların hız kazanması, çip ve yarı iletken üretim ekipmanlarına olan talebi artırırken sektör şirketlerinin gelirlerinde de güçlü büyüme sağladı.

Artan kârlılıkla birlikte, teknoloji şirketleri elde ettikleri kazancın daha büyük bölümünü çalışanlarıyla paylaşmaları yönünde baskıyla karşı karşıya kalıyor. Bu kapsamda Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) de mayıs ayında, 2026 yılı için çalışanlarına dağıtacağı kâr payı ödemelerini ortalama yüzde 30'un üzerinde artıracağını duyurmuştu.

Yıllık satış tahminini bir kez daha yükselttiler.

Yıllık satış tahminini bir kez daha yükselttiler.

ASML, çarşamba günü yaptığı açıklamada 2026 yılına ilişkin satış beklentisini bu yıl ikinci kez yukarı yönlü revize etti. Şirket ayrıca, yapay zekâ odaklı yatırımların hızla artmasıyla büyüyen talebi karşılayabilmek için üretim kapasitesini genişletmeye yönelik planlarını da kamuoyuyla paylaştı.

Hollanda'nın Veldhoven kentinde faaliyet gösteren ASML, gelişmiş yarı iletkenlerin üretiminde kullanılan ileri teknoloji litografi makinelerini üreten dünyadaki tek şirket konumunda bulunuyor. Bu nedenle şirket, küresel çip sektörünün en kritik tedarikçilerinden biri olarak görülüyor.

45 bin çalışanları var.

45 bin çalışanları var.

ASML, dünya genelinde yaklaşık 45 bin kişiyi istihdam ediyor. Şirket, aynı zamanda yönetim katmanlarını sadeleştirmek ve bürokratik süreçleri azaltmak amacıyla kapsamlı bir yeniden yapılanma programı yürütüyor.

Çalışanlara yaklaşık 20 bin Euro değerinde hisse bazlı prim verileceği bilgisi ise ilk olarak Hollanda'da yayımlanan Eindhovens Dagblad gazetesi tarafından kamuoyuna duyuruldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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