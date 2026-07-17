Avrupa'nın Piyasa Değeri En Yüksek Şirketi Her Çalışanına 1 Milyon Liralık Hisse Verecek
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Hollandalı çip üretim ekipmanları devi ASML Holding, yapay zekâ kaynaklı güçlü talebin şirket satışlarını rekor seviyelere taşımasının ardından çalışanlarına yaklaşık 20 bin Euro (1 milyon 80 bin TL) değerinde tek seferlik prim vereceğini duyurdu.
Şirketin yaptığı açıklamaya göre, dünya genelindeki çalışanlara 1 Ocak'ta hisse bazlı ödül tahsis edilecek. Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre, bu hisseler belirlenen süre boyunca ASML'de çalışmaya devam eden personele 2030 yılının başında kesin olarak hak edilecek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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