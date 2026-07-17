Avrupa'nın Piyasa Değeri En Yüksek Şirketi Her Çalışanına 1 Milyon Liralık Hisse Verecek

ASML, çarşamba günü yaptığı açıklamada 2026 yılına ilişkin satış beklentisini bu yıl ikinci kez yukarı yönlü revize etti. Şirket ayrıca, yapay zekâ odaklı yatırımların hızla artmasıyla büyüyen talebi karşılayabilmek için üretim kapasitesini genişletmeye yönelik planlarını da kamuoyuyla paylaştı.

Hollanda'nın Veldhoven kentinde faaliyet gösteren ASML, gelişmiş yarı iletkenlerin üretiminde kullanılan ileri teknoloji litografi makinelerini üreten dünyadaki tek şirket konumunda bulunuyor. Bu nedenle şirket, küresel çip sektörünün en kritik tedarikçilerinden biri olarak görülüyor.