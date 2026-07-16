TikTok, TBMM'de Elindeki Verileri Açıkladı: 428 Bin Çocuk Hesabı Kapatılmış

Komisyonda sunum yapan TikTok'u temsilen Avukat Dr. Ahmet Buğra Aydın, platformda çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla çok sayıda koruyucu önlemin uygulandığını söyledi. Aydın, 13-17 yaş arasındaki kullanıcı hesaplarında gizlilik ve güvenliği artırmaya yönelik 50'den fazla özelliğin varsayılan olarak aktif olduğunu, topluluk kurallarının ise tüm kullanıcılar için bağlayıcı olduğunu belirtti.

TikTok'un yalnızca 13 yaş ve üzeri kullanıcılar için hizmet verdiğini vurgulayan Aydın, 2026'nın ilk yarısında Türkiye'de 13 yaşın altındaki kullanıcılara ait 428 bin 713 hesabın kapatıldığını açıkladı. Ayrıca, topluluk kurallarını ihlal eden içeriklerin düzenli olarak tespit edilerek platformdan kaldırıldığını ifade etti.