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TikTok, TBMM'de Elindeki Verileri Açıkladı: 428 Bin Çocuk Hesabı Kapatılmış

TikTok, TBMM'de Elindeki Verileri Açıkladı: 428 Bin Çocuk Hesabı Kapatılmış

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.07.2026 - 00:24
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Okullarda yaşanan şiddet olaylarının araştırılması amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, dijital platform temsilcilerini dinledi. Komisyonda sunum yapan TikTok yetkilileri, platformun Türkiye'deki içerik denetimine ilişkin güncel verileri paylaştı. Buna göre, 2026'nın ilk 6 ayında 7,2 milyon içerik platformdan kaldırılırken, 13 yaşın altındaki 428 binden fazla hesap da kapatıldı.

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Sosyal medya şirketleri TBMM'de dinlendi.

Sosyal medya şirketleri TBMM'de dinlendi.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda yaşanan saldırıların ardından kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, dijital platformların gençler üzerindeki etkisini değerlendirmek üzere X, Google, Meta ve TikTok temsilcilerini dinledi.

Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, okul güvenliğinin yalnızca okul sınırları içinde ele alınamayacağını belirterek, dijital ortamda başlayan olumsuz süreçlerin sosyal medya üzerinden büyüyerek okullara kadar taşınabildiğini söyledi. Beyazıt, çocukların sadece fiziksel şiddetten değil, dijital ortamda maruz kaldıkları her türlü riskten de korunması gerektiğini vurguladı.

Kapatılan hesapları açıkladılar.

Kapatılan hesapları açıkladılar.

Komisyonda sunum yapan TikTok'u temsilen Avukat Dr. Ahmet Buğra Aydın, platformda çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla çok sayıda koruyucu önlemin uygulandığını söyledi. Aydın, 13-17 yaş arasındaki kullanıcı hesaplarında gizlilik ve güvenliği artırmaya yönelik 50'den fazla özelliğin varsayılan olarak aktif olduğunu, topluluk kurallarının ise tüm kullanıcılar için bağlayıcı olduğunu belirtti.

TikTok'un yalnızca 13 yaş ve üzeri kullanıcılar için hizmet verdiğini vurgulayan Aydın, 2026'nın ilk yarısında Türkiye'de 13 yaşın altındaki kullanıcılara ait 428 bin 713 hesabın kapatıldığını açıkladı. Ayrıca, topluluk kurallarını ihlal eden içeriklerin düzenli olarak tespit edilerek platformdan kaldırıldığını ifade etti.

7 milyon içerik kaldırıldı.

7 milyon içerik kaldırıldı.

TikTok temsilcisi Ahmet Buğra Aydın, platformun şiddeti teşvik eden veya yücelten içeriklere karşı aktif denetim uyguladığını belirtti. Aydın'ın paylaştığı verilere göre, 2026'nın ilk yarısında Türkiye'de şiddet içerdiği gerekçesiyle yaklaşık 761 bin video kaldırıldı. Bu içeriklerin yüzde 99,5'inin proaktif şekilde tespit edildiği, yüzde 67,9'unun ise hiç izlenmeden platformdan silindiği ifade edildi.

Aydın ayrıca, Ocak-Haziran 2026 döneminde Türkiye'de toplam 7 milyon 192 bin 608 içeriğin kaldırıldığını, bunların yüzde 99,4'ünün yayınlanmadan önce, yüzde 99,5'inin ise ilk 24 saat içinde platformdan kaldırıldığını açıkladı. Aynı dönemde 527 bin 465 hesabın yasaklandığını, 11 milyon 856 bin 944 yorumun silindiğini ve 3 milyon 274 bin 773 canlı yayına müdahale edildiğini de sözlerine ekledi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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