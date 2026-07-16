TikTok, TBMM'de Elindeki Verileri Açıkladı: 428 Bin Çocuk Hesabı Kapatılmış
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Okullarda yaşanan şiddet olaylarının araştırılması amacıyla kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, dijital platform temsilcilerini dinledi. Komisyonda sunum yapan TikTok yetkilileri, platformun Türkiye'deki içerik denetimine ilişkin güncel verileri paylaştı. Buna göre, 2026'nın ilk 6 ayında 7,2 milyon içerik platformdan kaldırılırken, 13 yaşın altındaki 428 binden fazla hesap da kapatıldı.
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Sosyal medya şirketleri TBMM'de dinlendi.
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Kapatılan hesapları açıkladılar.
7 milyon içerik kaldırıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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