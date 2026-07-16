Ünlülere Yönelik Gerçekleştirilen Soruşturmada İlyas Yalçıntaş Tutuklandı
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Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında bugün 19 kişi gözaltına alınırken, soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 5 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.
Mahkeme İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman'ın tutuklanmasına karar verdi.
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12 kişi adliyeye sevk edilmişti.
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4 kişi tutuklandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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