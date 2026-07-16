Ünlülere Yönelik Gerçekleştirilen Soruşturmada İlyas Yalçıntaş Tutuklandı

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcılar Sıla Gençoğlu ve İlyas Yalçıntaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturmada Mehmet Fatih Aksoy, Ateş İnce, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Aldere, Ayşe Nur Balcı, İrem Haznedar ve Öner Faruk Işık'ın da gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı öğrenildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, kan ve saç örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Testlerin ardından şüpheliler, savcılıkta ifadelerinin alınması amacıyla adliyeye gönderildi.