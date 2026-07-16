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Ünlülere Yönelik Gerçekleştirilen Soruşturmada İlyas Yalçıntaş Tutuklandı

Ünlülere Yönelik Gerçekleştirilen Soruşturmada İlyas Yalçıntaş Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.07.2026 - 00:18
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Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmasında bugün 19 kişi gözaltına alınırken, soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 5 şüpheli, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Mahkeme İlyas Yalçıntaş, Ayşe Nur Balcı, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman'ın tutuklanmasına karar verdi.

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12 kişi adliyeye sevk edilmişti.

12 kişi adliyeye sevk edilmişti.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcılar Sıla Gençoğlu ve İlyas Yalçıntaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Soruşturmada Mehmet Fatih Aksoy, Ateş İnce, Şefik Ömer Dolman, Aybüke Aldere, Ayşe Nur Balcı, İrem Haznedar ve Öner Faruk Işık'ın da gözaltına alınan isimler arasında yer aldığı öğrenildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, kan ve saç örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Testlerin ardından şüpheliler, savcılıkta ifadelerinin alınması amacıyla adliyeye gönderildi.

4 kişi tutuklandı.

4 kişi tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet Fatih Aksoy ile Hazal Eylem İpek Şafak, jandarma ve Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Savcılık işlemleri tamamlanan Ayşenur Balcı, Ömer Faruk Işık, Şefik Ömer Dolman, Orhan Yıldız ve evinde hassas terazi bulunduğu belirtilen şarkıcı İlyas Yalçıntaş ise tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Mahkeme, aralarında İlyas Yalçıntaş'ın da bulunduğu 4 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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