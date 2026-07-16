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Juventus, Kenan Yıldız'ın Ardından İkinci Milli Yıldızı da Transfer Etti: Zeki Çelik İmzayı Attı

Juventus, Kenan Yıldız'ın Ardından İkinci Milli Yıldızı da Transfer Etti: Zeki Çelik İmzayı Attı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.07.2026 - 23:45
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A Milli Takım'ın deneyimli sağ beki Zeki Çelik, kariyerine İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Juventus'ta devam edecek. Siyah-beyazlı ekip, milli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalarken, transferin bonservis bedeli ödenmeden tamamlandığı açıklandı.

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3 yıllık kontrat imzaladı.

3 yıllık kontrat imzaladı.

İtalya'da kariyerini sürdüren milli futbolcu Zeki Çelik, yeni sezonda Juventus forması giyecek. Serie A ekibi, 28 yaşındaki sağ bekin transferini resmen duyururken, deneyimli oyuncu kariyerinde yeni bir maceraya adım attı.

Juventus, Zeki Çelik'i bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığını açıklarken, milli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Siyah-beyazlıların, tecrübeli sağ beki yeni sezonda ilk 11'in önemli isimlerinden biri olarak değerlendirmesi bekleniyor.

Roma'ya duygusal veda...

Roma'ya duygusal veda...

Juventus'a transferinin ardından sosyal medya hesabından Roma'ya veda eden Zeki Çelik, kulüpte geçirdiği yıllar için teşekkür etti.

Milli futbolcu paylaşımında, 'Roma formasını giymek, bu renkler için savaşmak ve sizlerin önünde sahaya adım atmak benim için her zaman muazzam bir onur ve büyük bir gurur kaynağı oldu. Bu kulüpte geçirdiğim her gün hem bir futbolcu hem de bir insan olarak büyümeme yardımcı oldu. Şimdi kariyerimde yeni bir sayfa açma zamanı. Ancak bu kulübü, bu şehri ve hepinizi her zaman kalbimde taşıyacağım.' ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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