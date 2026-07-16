Juventus, Kenan Yıldız'ın Ardından İkinci Milli Yıldızı da Transfer Etti: Zeki Çelik İmzayı Attı
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A Milli Takım'ın deneyimli sağ beki Zeki Çelik, kariyerine İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Juventus'ta devam edecek. Siyah-beyazlı ekip, milli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalarken, transferin bonservis bedeli ödenmeden tamamlandığı açıklandı.
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3 yıllık kontrat imzaladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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