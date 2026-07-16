Juventus, Kenan Yıldız'ın Ardından İkinci Milli Yıldızı da Transfer Etti: Zeki Çelik İmzayı Attı

Juventus'a transferinin ardından sosyal medya hesabından Roma'ya veda eden Zeki Çelik, kulüpte geçirdiği yıllar için teşekkür etti.

Milli futbolcu paylaşımında, 'Roma formasını giymek, bu renkler için savaşmak ve sizlerin önünde sahaya adım atmak benim için her zaman muazzam bir onur ve büyük bir gurur kaynağı oldu. Bu kulüpte geçirdiğim her gün hem bir futbolcu hem de bir insan olarak büyümeme yardımcı oldu. Şimdi kariyerimde yeni bir sayfa açma zamanı. Ancak bu kulübü, bu şehri ve hepinizi her zaman kalbimde taşıyacağım.' ifadelerini kullandı.