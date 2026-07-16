Dünya Kupası'nda Haaland'dan Vozinha'ya: 2026'nın Gerçek Kazananları

Dünya Kupası sadece bir futbol turnuvası değil. Katılımcı ülkelere yönelik insanların algılarını, tutumlarını ve davranışlarını şekillendiren küresel bir kültürel, siyasi ve ekonomik etkinlik.

FIFA'nın bu vitrin turnuvası, ülkelerin markalarını oluşturabilecekleri, nüfuzlarını genişletebilecekleri ve ekonomilerini hareketlendirebilecekleri bir platform yaratıyor.

Bir takım sahada iyi performans gösterirse veya oyuncuları saha dışında erişilebilir ya da ilgi çekici görünürse, bu durum dünya genelinde ülkesi hakkında olumlu ve kalıcı bir imaj yaratabiliyor.

Buna müzik, moda, tasarım ve spor gibi yollarla küresel görüşleri şekillendirmeye yardımcı olan bir dış politika aracı olarak 'yumuşak güç' deniyor. Peki bu kupada nüfuzunu genişleten, 'yumuşak güç' olarak kazanan kim oldu?

Kaynak - Forbes