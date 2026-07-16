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Dünya Kupası'nda Haaland'dan Vozinha'ya: 2026'nın Gerçek Kazananları

etiket Dünya Kupası'nda Haaland'dan Vozinha'ya: 2026'nın Gerçek Kazananları

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.07.2026 - 22:12
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Dünya Kupası sadece bir futbol turnuvası değil. Katılımcı ülkelere yönelik insanların algılarını, tutumlarını ve davranışlarını şekillendiren küresel bir kültürel, siyasi ve ekonomik etkinlik.

FIFA'nın bu vitrin turnuvası, ülkelerin markalarını oluşturabilecekleri, nüfuzlarını genişletebilecekleri ve ekonomilerini hareketlendirebilecekleri bir platform yaratıyor.

Bir takım sahada iyi performans gösterirse veya oyuncuları saha dışında erişilebilir ya da ilgi çekici görünürse, bu durum dünya genelinde ülkesi hakkında olumlu ve kalıcı bir imaj yaratabiliyor.

Buna müzik, moda, tasarım ve spor gibi yollarla küresel görüşleri şekillendirmeye yardımcı olan bir dış politika aracı olarak 'yumuşak güç' deniyor. Peki bu kupada nüfuzunu genişleten, 'yumuşak güç' olarak kazanan kim oldu? 

Kaynak - Forbes

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
03 Gün
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35 Dakika
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4.
Türkiye
Türkiye
1 G 0 B 2 M 3 Puan

Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
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Yumuşak güç nasıl belirleniyor?

Yumuşak güç nasıl belirleniyor?

2022 Dünya Kupası'ndan sonra Dr. Paul Widdop (Manchester Metropolitan Üniversitesi) ve Simon Chadwick, o turnuvadan çıkan en iyi 5 yumuşak güç kazananını yayınlamıştı. Bu yıl aynısını 2026 için yaptılar.

Widdop'a göre yumuşak güç, karmaşık ve dağınık bir dünyada ülkelerin rakiplerinden ayrışırken belirli bir değer ve nitelikler dizisini yansıtmalarının en etkili yollarından biri olmaya devam ediyor.

Sosyal medya etkileşimi, takım ortaklıkları ve yıldız oyunculara dair veriler ışığında oluşturulan sıralama şöyle.

1- Norveç

1- Norveç

Norveç, küresel dikkati çeken bir kolektif özgüven sergisiyle 2026 Erkekler Dünya Kupası'nın yumuşak güç şampiyonu seçildi.

Ülkenin tılsımlı ismi Erling Braut Haaland, turnuvanın en ölümcül golcülerinden biri olabilir ama onun Viking savaşçısını andıran görünümü de ABD'den Çin'e kadar küresel izleyicileri etkiledi.

Haaland bazen Norveç'in kürek çekme kutlamasına liderlik etti ve Norveç birlikteliğini vurgulamak için bir davul çaldı. Oyuncular ve taraftarlar yumuşak gücü birlikte yarattı. Bir maç sonu röportajında Haaland 'biz iyi insanlarız' demeye kadar işi vardırdı. Bu durumlar onları zirveye oturttu.

2- Fransa

2- Fransa

Sahadaki güçlü performansları Fransa'yı sıralamada ikinci sıraya taşıdı.

Bu milli takımın süregelen yumuşak gücü, turnuva öncesinde Jacquemus markasıyla yaptığı iş birliği duyurusuyla sinyali verilen 'lüks hoşgörüden' kaynaklanıyor. Paris moda evi nefes kesici moda şovlarıyla bilinir; Dünya Kupası sırasında Fransız milli takımı da benzer bir itibar kazandı.

Kylian Mbappé ve Michael Olise gibi oyuncular, Fransa'yı küresel yumuşak güç sıralamalarının zirvesinde görmeye alışkın olduğumuz türden bir stil sergiledi. Fransa'yı izlemek, Sen Nehri'nde bir gezinti ya da Champs-Élysées'de bir yürüyüşün futbol karşılığı gibiydi.

Mbappe ile ilgili diktatör yakıştırmaları bile bu durumu zayıflatmadı.

3- İngiltere

3- İngiltere

İngiltere, Dünya Kupası kadro duyurusunun temeli olarak The Beatles'ı ve 'Sarı Denizaltı' motifini kullandı.

Bu nostalji odaklı havalı duruş, oyuncuların Oasis'in 1995 çıkışından bu yana 22 milyondan fazla satan hiti 'Wonderwall'u İngiliz taraftarlarla birlikte seslendirmesiyle daha da güçlendi. Jude Bellingham, stadyumların sıklıkla The Beatles'ın 'Hey Jude' parçasıyla yankılanmasıyla bu müzikal anlatıyı ileri taşıdı.

Widdop'a göre taraftarları olmayan bir milli takımın yumuşak gücü yok. Onlar gücün seyahat ettiği araç. İngiltere kültürel sermayesinin farkında olan bir ülke; bu yüzden turnuvadaki moda iş birliğini sokak giyimi markası Palace ile yaptı.

4- Meksika

4- Meksika

İngiltere son 16 turunda Meksika ile oynadığında, Meksika teknik direktörü Javier Aguirre'nin kenarda Bellingham ve takım arkadaşı Anthony Gordon ile şakalaştığı görüldü. An, sosyal medyada viral oldu.

Turnuva öncesindeki uyuşturucu kaynaklı suçlara ve gösterilere rağmen, dördüncü sıradaki Meksika'nın maçlara ev sahipliği yapması yabancı taraftarlara kucak açan misafirperverliğiyle özdeşleşti. İkonik Azteca Stadyumu da eklenince, Orta Amerika ülkesinin yumuşak gücü güçlü bir 'otantiklik' duygusu taşıdı.

Meksika, ABD'nin kabul etmediği İran'a da kucak açmıştı.

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5- Yeşil Burun Adaları

5- Yeşil Burun Adaları

Batı Afrika kıyılarının açıklarında, orta Atlantik Okyanusu'nda bir takımada ülkesi olan Yeşil Burun Adaları beşinci sırada. 500 binin biraz üzerindeki nüfusuyla bu, milli takımın ilk Dünya Kupası katılımıydı.

Kalecisi Vozinha'nın annesinin ülkeye girişine izin verilmediğinde takım kendini uluslararası spot ışıkları altında buldu. Kadının hikayesi küresel sempati topladı, ABD hükümeti oğlunu izleyebilmesi için vize sürecini hızlandırdı. Mütevazi takımın turnuvasına böylece 'zorluklar içinde zafer' damgası vuruldu.

Takım grup aşamasını geçmeyi başardı ve ülkesine uzun süre hizmet edecek türden bir yumuşak güç yarattı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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