Dünya Kupası Tarihini Değiştiren İlginç Hakem Hataları: "Hayalet Gol"den Kart Rekoruna
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Dünya Kupası'nın 90 yıllık tarihinde hakem kararları defalarca maçların değil, şampiyonlukların kaderini belirledi. 1966'da İngiltere'ye tek şampiyonluğunu getiren 'hayalet gol'den, Maradona'nın 'Tanrı'nın Eli'ne, Lampard'ın sayılmayan golünden Mateu Lahoz'un kart rekoruna kadar sahadaki tartışmalı anlar, yalnızca o günün sonucunu değil FIFA'nın kurallarını da değiştirdi. Gol çizgisi teknolojisinden VAR'a, grup maçı saatlerinden hakem atama sistemine kadar birçok düzenleme, bu hatalar sonrasında hayata geçirildi. İşte turnuva tarihine damga vuran kararlar...
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İngiltere'nin hayalet golü halen tartışılıyor.
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Schumacher'den rakibinin bilincini kapatan müdahale...
Net bir hakem skandalı değil ama FIFA'ya kural değşitirtti.
"Tanrı'nın Eli" hakem hatasından çıkıp bir ikona dönüştü.
Ev sahibi ev sahibi olalı hakemlerden böyle "hürmet" görmedi.
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Güney Kore'ye bir ikram da İspanya maçında...
7-1'den bir öncesi...
VAR'a çeyrek kala son Dünya Kupası skandallarından...
18 sarı kartlı çılgın maç...
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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