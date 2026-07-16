article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Dünya Kupası Tarihini Değiştiren İlginç Hakem Hataları: "Hayalet Gol"den Kart Rekoruna

etiket Dünya Kupası Tarihini Değiştiren İlginç Hakem Hataları: "Hayalet Gol"den Kart Rekoruna

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.07.2026 - 17:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Dünya Kupası'nın 90 yıllık tarihinde hakem kararları defalarca maçların değil, şampiyonlukların kaderini belirledi. 1966'da İngiltere'ye tek şampiyonluğunu getiren 'hayalet gol'den, Maradona'nın 'Tanrı'nın Eli'ne, Lampard'ın sayılmayan golünden Mateu Lahoz'un kart rekoruna kadar sahadaki tartışmalı anlar, yalnızca o günün sonucunu değil FIFA'nın kurallarını da değiştirdi. Gol çizgisi teknolojisinden VAR'a, grup maçı saatlerinden hakem atama sistemine kadar birçok düzenleme, bu hatalar sonrasında hayata geçirildi. İşte turnuva tarihine damga vuran kararlar...

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
03 Gün
:
04 Saat
:
23 Dakika
:
14 Saniye
Anasayfaya Git
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
4.
Türkiye
Türkiye
1 G 0 B 2 M 3 Puan

Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İngiltere'nin hayalet golü halen tartışılıyor.

İngiltere'nin hayalet golü halen tartışılıyor.

1966 finalinde İngiltere-Batı Almanya karşılaşmasında Geoff Hurst'ün şutu üst direkten sekip çizgiye düştü. Hakem Gottfried Dienst, Sovyet yan hakem Tofiq Bahramov'un işaretiyle golü geçerli saydı. İngiltere maçı 4-2 kazanarak tarihindeki tek Dünya Kupası'nı bu golle aldı. Topun çizgiyi geçip geçmediği hâlâ tartışılıyor.

Schumacher'den rakibinin bilincini kapatan müdahale...

Schumacher'den rakibinin bilincini kapatan müdahale...

1982 yarı finalinde Batı Almanya kalecisi Harald Schumacher, Fransız oyuncu Patrick Battiston'a top kendisinden uzaktayken sert şekilde müdahale etti. Battiston bu çarpışma sonucunda sakatlanarak bilincini ve dişlerini kaybetti. Sahadaki hakem Charles Corver ise pozisyona faul dahi vermedi. Battiston'un dramatik görüntüsüne rağmen oyun devam etti ve Batı Almanya bu maçı kazanarak finale yükseldi.

Net bir hakem skandalı değil ama FIFA'ya kural değşitirtti.

Net bir hakem skandalı değil ama FIFA'ya kural değşitirtti.

Batı Almanya ile Avusturya arasında oynanan ve iki takımın da turu geçmesine yetecek şekilde 1-0 sonuçlanan maçta hakem Bob Valentine, iki takımın da adeta anlaşarak oynadığı izlenimi veren bu karşılaşmaya müdahale etmedi. Kamuoyunda büyük tepki toplayan bu maç sonrasında FIFA, benzer senaryoların tekrarlanmaması için son grup maçlarının aynı saatte oynanması kuralını getirdi.

"Tanrı'nın Eli" hakem hatasından çıkıp bir ikona dönüştü.

"Tanrı'nın Eli" hakem hatasından çıkıp bir ikona dönüştü.

1986 çeyrek finalinde Diego Maradona, Arjantin-İngiltere maçında topu eliyle kaleye göndererek gol attı. Tunuslu hakem Ali Bin Nasser ve yardımcısı, pozisyonu net göremedikleri için golü onayladı. Maradona bu golün hemen ardından bir de bireysel yeteneğiyle unutulmaz bir gol daha attı. Arjantin maçı 2-1 kazandı ve o yıl turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.

Ev sahibi ev sahibi olalı hakemlerden böyle "hürmet" görmedi.

Ev sahibi ev sahibi olalı hakemlerden böyle "hürmet" görmedi.

2002'de İtalya-Güney Kore maçında Ekvadorlu hakem Byron Moreno, Francesco Totti'yi tartışmalı bir kararla oyundan attı ve Damiano Tommasi'nin ağa gönderdiği golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti. Maç boyunca alınan bu kararlar, İtalyan basınında büyük tepkiyle karşılandı. Güney Kore ise uzatma dakikalarında bulduğu golle turu geçmeyi başardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güney Kore'ye bir ikram da İspanya maçında...

Güney Kore'ye bir ikram da İspanya maçında...

2002 çeyrek finalinde İspanya'yı eleyen Güney Kore'ydi. Maçı yöneten hakem Gamal Al-Ghandour, İspanya'nın normal sürede ağlara gönderdiği iki golü de tartışmalı gerekçelerle iptal etti. Gol bulamayan İspanya, 90 dakika ve uzatmaların ardından penaltı atışlarına kaldı ve Güney Kore'ye penaltılarda elendi. Söz konusu karar, turnuvanın en çok konuşulan hakem performanslarından biri olarak futbol tarihine geçti

7-1'den bir öncesi...

7-1'den bir öncesi...

2014'te Brezilya-Kolombiya çeyrek finalini yöneten hakem Carlos Velasco Carballo, maç boyunca sert oyuna göz yumdu. Bu ortamda Juan Camilo Zúñiga'nın Neymar'a dizini sırttan geçirdiği müdahale sonrası Brezilyalı yıldız omurgasından sakatlandı ve turnuvayı bu maçla kapattı. Pozisyonda hiçbir kart gösterilmemesi, maç sonrasında uzun süre tartışıldı.

Brezilya bir maç sonra Almanya'ya 7-1 yenildi.

VAR'a çeyrek kala son Dünya Kupası skandallarından...

VAR'a çeyrek kala son Dünya Kupası skandallarından...

2018'de Sırbistan-İsviçre maçında Aleksandar Mitrović'e ceza sahası içinde yapılan müdahaleyi hakem Felix Brych faul saymadı ve penaltı vermedi. O dönem henüz yeni uygulamaya konan VAR sistemi de bu pozisyonda devreye girmedi. FIFA Hakem Komitesi'nin bu kararı, turnuva sonrasında geniş çaplı eleştirilere yol açtı.

18 sarı kartlı çılgın maç...

18 sarı kartlı çılgın maç...

2022 çeyrek finalinde Arjantin-Hollanda maçını yöneten İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz, gerginliği kontrol altına almaya çalışırken toplam 18 sarı kart gösterdi ve bu sayı Dünya Kupası tarihinde bir rekor olarak kayıtlara geçti. Her iki takımın oyuncuları ve teknik direktörleri, hakemin maç boyunca oyunun kontrolünü kaybettiğini öne sürdü. FIFA bu performansın ardından Mateu Lahoz'a turnuvada bir daha görev vermedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın