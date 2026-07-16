Dünya Kupası Tarihini Değiştiren İlginç Hakem Hataları: "Hayalet Gol"den Kart Rekoruna

1986 çeyrek finalinde Diego Maradona, Arjantin-İngiltere maçında topu eliyle kaleye göndererek gol attı. Tunuslu hakem Ali Bin Nasser ve yardımcısı, pozisyonu net göremedikleri için golü onayladı. Maradona bu golün hemen ardından bir de bireysel yeteneğiyle unutulmaz bir gol daha attı. Arjantin maçı 2-1 kazandı ve o yıl turnuvayı şampiyon olarak tamamladı.