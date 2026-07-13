Bir Turnuvaya Değil Futbola Damga Vuran "Tanrı'nın Eli" Olayında Neler Yaşandı?

Estadio Azteca'da geçen beş saniye, futbol tarihinin en çok konuşulan anlarından birini doğurdu. 22 Haziran 1986, Arjantin İngiltere çeyrek finali, Falkland Savaşı'nın izleri hâlâ tazeyken oynandı. İlk yarı sert ama golsüz geçti. İkinci yarının altıncı dakikasında her şey değişti.

Steve Hodge geri pas denemesinde topu kötü vurdu, top kendi ceza sahasına doğru yükseldi. Jorge Valdano ofsayt pozisyonundaydı ama İngiliz oyuncuya çarpan top kuralı geçersiz kıldı. Boyu bir seksen beşi bulan kaleci Peter Shilton'la hava topunda buluşan bir altmış beşlik Maradona, sol kolunu havaya kaldırdı ve yumruğuyla topu ağlara gönderdi.

Peki bu sadece bir gol müydü yoksa yıllar sonra bile hatırlanacak ikonik bir an mı?