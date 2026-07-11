1966 Dünya Kupası'nın Sürprizi Kuzey Kore, Nasıl Middlesbrough Taraftarını Arkasına Aldı?
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1966 Dünya Kupası'nda bir ülke vardı. Batıllar için haritada yeri belirsiz, adı bile tartışmalıydı. İngiliz hükümeti onu tanımak istemedi, Dışişleri Bakanlığı vize vermemeyi bile masaya yatırdı. 60 sene önce yine de böyle bir rezalet yaşanmadı. Neredeyse bir asır sonra Trump benzer bir şeyi denedi ve başardı
O tartışmalı ülke Kuzey Kore, kimsenin beklemediği bir yerden çıkıp geldi ve Middlesbrough'da bir efsane doğurdu. Bu, bir mazlumun hikâyesi değil sadece. Bu, bir kasabanın bir milleti bağrına bastığı, İtalya gibi bir devi diz çöktürdüğü ve Soğuk Savaş'ın ortasında futbolun barış dili konuştuğu bir anın hikâyesi.
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Kuzey Kore'nin geliş yolu hayli tartışmalıydı.
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Rezalete FIFA engeli geldi.
Kuzey Kore, Middlesbrough ile aynı renk forma giyiyor ve bu bir bağ kurulmasına yol açıyor.
İtalya'yı turnuvanın dışına attılar.
Rüyayı Portekiz bitirdi ama o takım halen adından söz ettiriyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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