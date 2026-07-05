Yugoslavya ile Başlayan Hikaye 2006 Dünya Kupası'nda Son Kez Bölünerek Sona Erdi

11 Haziran 2006, Leipzig. Sahaya çıkan on birler dizilirken hoparlörlerden eski milli marş 'Hej Slaveni' yükseliyor. Tribünde kimse şarkıya eşlik etmiyor. Çünkü o anda sahada forma giyen oyuncuların temsil ettiği ülke, sekiz gün önce resmen ortadan kalkmıştı. Marş ise eski Yugoslavya'ya dair kalan nadir şeylerdendi ve iki takım için de 'çok komünist' kalıyordu.

Stadyumdaki 40 bin kişiden hiçbiri artık var olmayan bir devletin milli marşını söylemek istemedi ve bu sessizlik, o akşam sahada oynanacak maçtan çok daha fazla şey anlatıyordu.