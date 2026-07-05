Yugoslavya ile Başlayan Hikaye 2006 Dünya Kupası'nda Son Kez Bölünerek Sona Erdi
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11 Haziran 2006, Leipzig. Sahaya çıkan on birler dizilirken hoparlörlerden eski milli marş 'Hej Slaveni' yükseliyor. Tribünde kimse şarkıya eşlik etmiyor. Çünkü o anda sahada forma giyen oyuncuların temsil ettiği ülke, sekiz gün önce resmen ortadan kalkmıştı. Marş ise eski Yugoslavya'ya dair kalan nadir şeylerdendi ve iki takım için de 'çok komünist' kalıyordu.
Stadyumdaki 40 bin kişiden hiçbiri artık var olmayan bir devletin milli marşını söylemek istemedi ve bu sessizlik, o akşam sahada oynanacak maçtan çok daha fazla şey anlatıyordu.
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Yugoslavya'dan bugüne eksile eksile geldiler.
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İki ülke bir referandumla kan dökmeden vedalaştılar.
Tüm bunlar yaşanırken milli takım Almanya'da ilk grup maçına çıkmaya hazırlanıyordu.
Yugoslavya'dan kalan son parça Almanya'da Billerbeck kasabasındaki bir tabela.
Turnuva bu bölünmüşlüğün gölgesinde sessizce vedayla tamamlandı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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