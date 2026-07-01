Diego Maradona, 1994 Amerika'da Kurban Mıydı Yoksa Mimlenmiş Bir Suçlu Mu?
Sue Carpenter, Amerikalı genç bir sağlık çalışanı olarak 1994 Dünya Kupası'na yardımcı eleman olarak dahil olmuştu. Doping testlerinde usul şöyledir; iki takımdan temsilci ve doping testini yapacak heyetten bir yetkili kura çeker ve çıkan isimler maç sonunda teste alınırdı. Sue Carpenter'ın görev aldığı maçta kuradan çıkan isimlerden biri Maradona'ydı. Carpenter, Arjantinli temsilciye dönerek dedi ki 'Biliyor musunuz, ben Arjantinli biriyle evliydim.' Doktor Piedro, 'Öyle mi, nerede peki?' diye sordu. 'Burada Amerika'da evliydik. Ayrıldık ve o Arjantin'e döndü.'
Buraya kadar iki kişinin olağan sohbeti gibiydi her şey, tarihe geçeceklerini bilemezlerdi. Piedro, Carpenter'a bir jest yapmak istedi; 'Maradona’yı gidip sen al, yarın tüm gazetelerde fotoğrafın olur. Böylece Buenos Aires’teki eski kocan seni tüm gazetelerin manşetinde görsün; gel Diego’ya doping kurasında çıktığını söyleyelim'
Sue Carpenter bu diyaloğun ardından kendini tarihi bir fotoğrafın ortasında buldu.
Diego yeniden futbola dahil olmak istiyor.
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