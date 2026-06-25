Tunus'ta Devlet Hem Futbolun Ruhunu Hem de 19 Yaşında Bir Çocuğun Hayatını Çaldı

Dört yıl önce Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın en renkli tribünleri Tunus'taydı. İlk turda 4 puanla elendiler ama Fransa'yı yenerek elenmeleri küçük de olsa bir sükse yapmalarına neden oldu. Tribünlerdeki Filistin yanlısı gösterileri ise dünya tarafından takdir toplamalarına neden oldu. Tribünlerdeki birlikleri tüm dünyaya parmak ısırtırken, bu taraftarlar kendi ülkelerinde istedikleri pankart ve bayrakları açamıyor.

İşin daha da kötüsü 2022 yılında FIFA neredeyse Tunus'u Dünya Kupası'na almayacaktı. Tüm bunların yanında Tunus'un elinde 19 yaşında futbol taraftarı bir gencin de kanı bulunuyor.