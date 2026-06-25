Tunus'ta Devlet Hem Futbolun Ruhunu Hem de 19 Yaşında Bir Çocuğun Hayatını Çaldı
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Dört yıl önce Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın en renkli tribünleri Tunus'taydı. İlk turda 4 puanla elendiler ama Fransa'yı yenerek elenmeleri küçük de olsa bir sükse yapmalarına neden oldu. Tribünlerdeki Filistin yanlısı gösterileri ise dünya tarafından takdir toplamalarına neden oldu. Tribünlerdeki birlikleri tüm dünyaya parmak ısırtırken, bu taraftarlar kendi ülkelerinde istedikleri pankart ve bayrakları açamıyor.
İşin daha da kötüsü 2022 yılında FIFA neredeyse Tunus'u Dünya Kupası'na almayacaktı. Tüm bunların yanında Tunus'un elinde 19 yaşında futbol taraftarı bir gencin de kanı bulunuyor.
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Futbolu sömürgecilerinden öğrendiler, onlardan alıp bir daha geri vermediler.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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