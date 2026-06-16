2002 Yazı Sadece Türkiye İçin Değil Senegal İçin de Rüya Gibi Bir Yazdı
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Senegal, 2026 Dünya Kupası'nda ilk maçını Fransa'ya karşı oynuyor. Bundan tam 24 yıl önce de Senegal sadece kendisi için değil turnuva için açılış maçına Fransa karşısında çıkmış ve tarih yazmıştı.
Türkiye ve Senegal'in rüya gibi bir Dünya Kupası geçirdiği o yaza kısa bir bakış atmak için o günlere dönüyoruz.
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2026'dan 2002 yazına bakmak...
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Senegal için de "rüya gibi bir yaz"
Sadece bir maç değil tarihten ufak bir rövanş anı.
Senegal yenilgisiz üst tura çıktı.
İlhan Mansız ve Senegal'in rüyasını bitiren altın golü
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Bir kez daha ilk maçlarına Fransa karşısında çıkıyorlar.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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