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2002 Yazı Sadece Türkiye İçin Değil Senegal İçin de Rüya Gibi Bir Yazdı

2002 Yazı Sadece Türkiye İçin Değil Senegal İçin de Rüya Gibi Bir Yazdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.06.2026 - 16:48
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Senegal, 2026 Dünya Kupası'nda ilk maçını Fransa'ya karşı oynuyor. Bundan tam 24 yıl önce de Senegal sadece kendisi için değil turnuva için açılış maçına Fransa karşısında çıkmış ve tarih yazmıştı. 

Türkiye ve Senegal'in rüya gibi bir Dünya Kupası geçirdiği o yaza kısa bir bakış atmak için o günlere dönüyoruz.

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2026'dan 2002 yazına bakmak...

2026'dan 2002 yazına bakmak...

François Ozon’un “85 Yazı” filminin sonunda Kate, Alexis’e “Bence en başından beri sevdiğin kişi David değildi. Sevdiğin şey, David hakkındaki kendi fikrindi. Gerçek şu ki, sen bir yüzü ve bir bedeni sevdin; sonra da onun içine görmek istediğin kişiyi yerleştirdin.” diyordu.

Alexis ise “Yani o hiç olmadı mı?” derken Kate’in cevabı “Belki de” oluyordu.

Türkiye’de de birçoğumuzun geçmişe dair anıları çoğu zaman böyle. 2026 yılından 2002’ye bakıp muhteşem bir dünyadan bahsediyoruz bilmeyenlere. Z kuşağı da bu görmediği nostaljiye sıkı sıkı sarılarak “vay be ne yılmış?” diyor. Biraz makul bir anlatımla karanlık 90’ları da sevdirebiliyorsunuz. Ama yine de 2002 yazında farklı bir şeyler vardı, en azından televizyonun başına oturduğumuz zamanlarda TRT'yi açıp her şeyden uzaklaşabiliyorduk.

Senegal için de "rüya gibi bir yaz"

Senegal için de "rüya gibi bir yaz"

2002 yazında Japonya-Güney Kore ortaklığında düzenlenen Dünya Kupası’nın açılışını son dünya ve Avrupa şampiyonu Fransa yapıyordu. Fransa mutlak favori, Senegal kupaya ilk kez katılan bir takım olarak Türkiye için öğle saatlerinde karşı karşıya geliyordu. Seul’deki bu maç öncesinde Fransa’nın yıldızlarından Desailly, İspanya ile oynanacak muhteşem bir finalin hayalini basın mensuplarıyla paylaşıyordu.

Televizyonda ana haber bülteninde insanlara Dünya Kupası heyecanı ile ilgili sorular sorulduğunda bu maçı da soruyorlardı ve o gün yayına verilen röportajlarda istisnasız herkes Dünya Kupası’nın ruhuna uygun şekilde Senegal’in kazanmasını istiyordu.

Papa Bouba Diop da, zorlansa da bir kez Barthez’e takılsa da topu iki hamlede Fransa ağlarına gönderip tarihi bir galibiyeti ülkesine ve o gün hatrı sayılır sayıdaki Türkiye’deki destekçilerine armağan ediyordu.

Fransa daha sonra bir puan alıp grup sonuncusu olarak elenecekti.

Sadece bir maç değil tarihten ufak bir rövanş anı.

Sadece bir maç değil tarihten ufak bir rövanş anı.

Bu gol, Fransa’nın formdan düşmeye başlamış, kelliğiyle nam salmış kalecisi Barthez’e atılmış bir golden yine çok fazlasıydı. Fransa'nın Senegal'deki varlığı 1624'e, yani henüz top denen şeyin Batı Afrika kıyılarına ulaşmadığı yıllara dayanıyordu. Üç yüz yılı aşkın süre boyunca Senegal; önce köle ticaretinin merkezi, sonra sömürge yönetiminin kalbi oldu. 1960'ta bağımsızlık geldi — ama bu, tam anlamıyla bir kopuş değildi. Para birimi Fransız kontrolündeydi, eğitim sistemi Fransız modelini izliyordu, askeri üsler Fransız ordusuyla doluydu. Bağımsızlık kâğıt üzerinde kazanılmıştı; gerçekte ise dolaylı bir vesayet devam ediyordu.

23 kişilik Senegal kadrosunda Omar Diallo, Fas’ta; Kalidou Cissokho ise Senegal’de forma giyiyordu. Diğer 21 kişi? Evet hikayenin en ilginç noktalarından biri olarak 21 kişi Fransa’da Ligue 1 ve Ligue 2’de forma giyiyordu.

400 yıllık tarih bir gecede terse dönmemişti ama tarihin içinde unutulmaz bir an olarak bu gol kayıtlara geçmişti.

Senegal yenilgisiz üst tura çıktı.

Senegal yenilgisiz üst tura çıktı.

Senegal’in rüyası böyle başladı, bizim rüyamızla devam etti. Senegal o turnuvada Danimarka ve Uruguay’la berabere kalıp beş puanla üst tura adını yazdırdı. Üst turda uzatmalarda İsveç’i mağlup etti. Karşısına çeyrek finalde ev sahibi Japonya’yı yenen Türkiye geldi. Onlar gibi bir rüya da Türkiye’de yaşanıyordu. Brezilya mağlubiyeti, Kosta Rika beraberliği ve Çin galibiyeti ile ite kaka çıkılmış bir üst turda ev sahibini yenerek çeyrek finale yükselmek… Bu kadarını kimse hayal etmemişti. Ama yaşanan her şey 2002 yazımızı güzelleştirmeye yetmişti. O yazdan sonra Türkiye 2026 yazına kadar Dünya Kupası göremeyecekti.

İlhan Mansız ve Senegal'in rüyasını bitiren altın golü

İlhan Mansız ve Senegal'in rüyasını bitiren altın golü

Dünya Kupası’nın ruhunu canlı kanlı görebileceğiniz ve güçlü takımların arasından sıyrılmış bu iki takımın çeyrek final mücadelesinde normal süre 0-0 bitti.

Süper Lig’de iyi bir sezon geçiren ama milli takımda yeterli süreyi alamayan İlhan Mansız 67. dakikada oyuna girdiğinde en büyük gol umudu olarak sahadaydı. Kalan 23 dakikada o da bir şey yapamadı. Uzatmaya giden maçın dördüncü dakikasında skor tabelasında 94 yazarken Ümit Davala’nın sağdan ortasına İlhan Mansız hiç de kolay olmayan bir vuruş yapıyor ve Senegal’in rüyasını bitiriyordu.

Altın gol! Kurallar gereği, gol atıldığı an maçın galibi belli oluyordu. Ve İlhan Mansız, Türkiye’yi yarı finalde Brezilya’ya rakip yapıyordu.

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Bir kez daha ilk maçlarına Fransa karşısında çıkıyorlar.

Bir kez daha ilk maçlarına Fransa karşısında çıkıyorlar.

Senegal o yazın ardından bir süre bizim gibi bekledi. Ta ki Rusya’daki turnuvaya kadar bu sahnede bir kere bile adından söz ettiremedi. Ama 2018 ve 2022’de bir kez daha bu büyülü günü hatırlatırcasına Dünya Kupası maçlarına çıktı. Bu onların üst üste üçüncü, tarihlerinde dördüncü Dünya Kupası olacak. Ve ilk maçlarında rakip yine Fransa… Bu kez bir sürpriz için şartlar pek mümkün görünmese de sürpriz de böyle bir şey. Bu gece yaşanacakları kim bilebilir?

2020 yılında henüz 42 yaşındayken Fransa'yı yıkan golü atan Papa Bouba Diop hayatını kaybetti. FIFA onu tek bir cümle ile anarak Dünya Kupası’nın büyüsünü gösterdi: 'Bir kez Dünya Kupası kahramanı olduğunuzda, daima Dünya Kupası kahramanı olursunuz.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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