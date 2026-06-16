2002 Yazı Sadece Türkiye İçin Değil Senegal İçin de Rüya Gibi Bir Yazdı

François Ozon’un “85 Yazı” filminin sonunda Kate, Alexis’e “Bence en başından beri sevdiğin kişi David değildi. Sevdiğin şey, David hakkındaki kendi fikrindi. Gerçek şu ki, sen bir yüzü ve bir bedeni sevdin; sonra da onun içine görmek istediğin kişiyi yerleştirdin.” diyordu.

Alexis ise “Yani o hiç olmadı mı?” derken Kate’in cevabı “Belki de” oluyordu.

Türkiye’de de birçoğumuzun geçmişe dair anıları çoğu zaman böyle. 2026 yılından 2002’ye bakıp muhteşem bir dünyadan bahsediyoruz bilmeyenlere. Z kuşağı da bu görmediği nostaljiye sıkı sıkı sarılarak “vay be ne yılmış?” diyor. Biraz makul bir anlatımla karanlık 90’ları da sevdirebiliyorsunuz. Ama yine de 2002 yazında farklı bir şeyler vardı, en azından televizyonun başına oturduğumuz zamanlarda TRT'yi açıp her şeyden uzaklaşabiliyorduk.