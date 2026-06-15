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Dünya Kupası'nda Ülkesinin Kahramanı Olan Vozinha'nın İsminin İlginç Hikayesi

etiket Dünya Kupası'nda Ülkesinin Kahramanı Olan Vozinha'nın İsminin İlginç Hikayesi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.06.2026 - 22:38
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Dünya Kupası'nın en büyülü anları şüphesiz beklenmedik puanlar, goller, kahramanlar... Bu gece de öyle bir kahramanla karşılaştık. 

Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha, yaptığı 7 kurtarışla İspanya'ya adeta kabusu yaşattı. Vozinha'nın isminin ise ilginç ve duygusal bir anısı var. 

Kaynak -  Tribuna

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Vozinha tarih yazdı.

Vozinha tarih yazdı.

Yaptığı 7 kurtarışla geceye damga vuran 40 yaşındaki kaleci bir anda dünyanın gündemine oturdu. 50 bin takipçili Twitter (X) hesabı bir anda yaklaşık iki milyon takipçiye kavuştu. 

Sosyal medya onun performansıyla ve ilignç hayat hikayesi ile çalkalanıyor.

Bakın adının anlamı neymiş?

Bakın adının anlamı neymiş?

Gerçek adı Josimar José Évora Dias. Babası 1986 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın sağ beki Josimar'a o kadar hayran kaldı ki oğluna aynı adı koydu. Aslında önce 'Valdano' koymak istiyordu, Arjantin ve Real Madrid ikonu Jorge Valdano'dan esinlenerek, ama Yeşil Burun Adaları yetkilileri bunu kabul etmedi. Böylece adı Josimar oldu.

Lakapsa bambaşka bir hikaye. Küçükken 'Vozinha', yani büyükanne, diye çağrılıyordu çünkü babası askerlikte, annesi işteydi; büyükannesiyle büyüdü. Angola'ya gidip futbol kariyerine başladığında bu lakabı geride bırakmak istedi, lakabından hiç hoşlanmıyordu. Ama orada da Josimar adında bir kaleci vardı. 'Formama Josimar II yazmam' dedi ve Vozinha'yı sonunda benimsedi.

Bugün İspanya karşısında Yeşil Burun Adaları'nın tarihindeki ilk Dünya Kupası maçında 7 kurtarış yaptı. 40 yaşında, Portekiz ikinci liginde Chaves forması giyiyor. Turnuvadaki dört 40 yaşındaki oyuncudan biri; Luka Modric, Edin Dzeko ve Guillermo Ochoa ile aynı kuşakta. Dünya Kupası tarihinde 'Clean Sheet' kaydeden en yaşlı kaleci olarak tarihe geçti.

Neden ağladı?

Neden ağladı?

Vozinha maçın ardından yaptığı açıklamalarda izleyenleri duygulandırdı. Vozinha, 'Maçtan sonra ağladım çünkü büyükannem ve dedem burada olamadı, onları kaybettim. Annem de vize problemi yüzünden burada olamadı. Ödememiz gereken bir ücret vardı ve zamanında halletmeyi başaramadık.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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