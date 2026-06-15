Dünya Kupası'nda Ülkesinin Kahramanı Olan Vozinha'nın İsminin İlginç Hikayesi
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Dünya Kupası'nın en büyülü anları şüphesiz beklenmedik puanlar, goller, kahramanlar... Bu gece de öyle bir kahramanla karşılaştık.
Yeşil Burun Adaları'nın 40 yaşındaki kalecisi Vozinha, yaptığı 7 kurtarışla İspanya'ya adeta kabusu yaşattı. Vozinha'nın isminin ise ilginç ve duygusal bir anısı var.
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19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
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Vozinha tarih yazdı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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