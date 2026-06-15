Dünya Kupası'nda Ülkesinin Kahramanı Olan Vozinha'nın İsminin İlginç Hikayesi

Gerçek adı Josimar José Évora Dias. Babası 1986 Dünya Kupası'nda Brezilya'nın sağ beki Josimar'a o kadar hayran kaldı ki oğluna aynı adı koydu. Aslında önce 'Valdano' koymak istiyordu, Arjantin ve Real Madrid ikonu Jorge Valdano'dan esinlenerek, ama Yeşil Burun Adaları yetkilileri bunu kabul etmedi. Böylece adı Josimar oldu.

Lakapsa bambaşka bir hikaye. Küçükken 'Vozinha', yani büyükanne, diye çağrılıyordu çünkü babası askerlikte, annesi işteydi; büyükannesiyle büyüdü. Angola'ya gidip futbol kariyerine başladığında bu lakabı geride bırakmak istedi, lakabından hiç hoşlanmıyordu. Ama orada da Josimar adında bir kaleci vardı. 'Formama Josimar II yazmam' dedi ve Vozinha'yı sonunda benimsedi.

Bugün İspanya karşısında Yeşil Burun Adaları'nın tarihindeki ilk Dünya Kupası maçında 7 kurtarış yaptı. 40 yaşında, Portekiz ikinci liginde Chaves forması giyiyor. Turnuvadaki dört 40 yaşındaki oyuncudan biri; Luka Modric, Edin Dzeko ve Guillermo Ochoa ile aynı kuşakta. Dünya Kupası tarihinde 'Clean Sheet' kaydeden en yaşlı kaleci olarak tarihe geçti.