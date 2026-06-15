40 Yaşındaki Kaleci Vozinha Takipçi Sayısını Maç Sonunda 50 Binden 2 Milyona Çıkardı
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Dünya Kupası'ndaki ilk sürpriz Yeşil Burun Adaları'ndan geldi. Dünya Kupası'na ilk kez katılan ülke ilk maçında İspanya ile karşı karşıya geldi ve tarihi bir performansla bir puan almayı başardı.
Yeşil Burun Adaları'nın bu performansında 40 yaşındaki kalecisi Vozinha'nın payı çok büyüktü.
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19 Haziran 22:00
USA
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AUS
20 Haziran 06:00
TUR
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PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
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Vozinha'dan tarihi performans geldi.
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Takipçi sayısının hızına yetişilemedi.
Ryan Mendes takım arkadaşının takipçi sayısını görünce gözlerine inanamadı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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