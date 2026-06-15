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40 Yaşındaki Kaleci Vozinha Takipçi Sayısını Maç Sonunda 50 Binden 2 Milyona Çıkardı

etiket 40 Yaşındaki Kaleci Vozinha Takipçi Sayısını Maç Sonunda 50 Binden 2 Milyona Çıkardı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.06.2026 - 21:57
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Dünya Kupası'ndaki ilk sürpriz Yeşil Burun Adaları'ndan geldi. Dünya Kupası'na ilk kez katılan ülke ilk maçında İspanya ile karşı karşıya geldi ve tarihi bir performansla bir puan almayı başardı. 

Yeşil Burun Adaları'nın bu performansında 40 yaşındaki kalecisi Vozinha'nın payı çok büyüktü.

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Vozinha'dan tarihi performans geldi.

Vozinha'dan tarihi performans geldi.

Biri ceza sahası dışından olmak üzere toplam 7 kurtarış yapan Vozinha, OPTA verilerine göre de 9.2 maç reytingi ile oynadı. Onun performansı maçın skorunu belirlerken sosyal medyada da herkes bu tecrübeli kaleciyi konuşmaya başladı.

Takipçi sayısının hızına yetişilemedi.

Takipçi sayısının hızına yetişilemedi.

Maç önünde 50 bin takipçi ile bir futbolcuya göre mütevazi bir hesaba sahip olan Vozinha maç sonunda 1.6 milyon takipçiye ulaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Ryan Mendes takım arkadaşının takipçi sayısını görünce gözlerine inanamadı.

Dünya Kupası'nda başka sürpriz olur mu?

Dünya Kupası'nda başka sürpriz olur mu?

Siz de sürpriz beklediğiniz takımlar, futbolcular ve gruplarla ilgili ViDio'da 'Dünya Kupası Sürprizleri' başlığında fikirlerinizi belirtebilirsiniz.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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