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St. Pauli'nin Kaptanı ve Avustralya'nın Milli Futbolcusu Jackson Irvine, Aktivist Kişiliğiyle Dikkat Çekiyor

etiket St. Pauli'nin Kaptanı ve Avustralya'nın Milli Futbolcusu Jackson Irvine, Aktivist Kişiliğiyle Dikkat Çekiyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.06.2026 - 19:10
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Kaptan, sosyal aktivist ve moda ikonu Jackson Irvine, futbolun en büyük sahnesine çıkarken çoğu oyuncudan farklı bir ses olarak geliyor.

Avustralya'nın Melbourne şehrinde dünyaya gelen Irvine, ailesinde de İskoçya, Hollanda ve Malta köklerini bir arada taşıyor.  

Şu anda Almanya'nın farklı kulüp kültürü ile tanınan antifaşist kulübü FC St. Pauli'nin kaptanı ve Avustralya Milli Takımı'nın önemli ismi olan Irvine, 2026 Dünya Kupası'ndaki açılış maçında da Türkiye'ye karşı forma giydi. 

Kimliği, futbolu kültür ve estetikle iç içe geçmiş bir şekilde var olan Jackson Irvine, spordaki görünürlüğünü dünya görüşünü dile getirmek için kullanıyor; saha liderliğini özgünlük ve sosyal aktivizmin rehberlik ettiği bir yaşam tarzıyla buluşturuyor.

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Filistin'e yaptığı destekler ve açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Filistin'e yaptığı destekler ve açıklamalarıyla dikkat çekiyor.

Avustralya Milli Takımı oyuncuları, Filistin'e karşı oynanan Dünya Kupası eleme maçının maç ücretlerinin bir bölümünü Gazze'deki insani yardım amaçlı bağışladı. Bu tamamen Jackson Irvine liderliğindeki oyuncu grubunun inisiyatifiyle gerçekleşti.

Antisemitizmle suçlandı, İsrail yanlılarından tepki çekti.

Antisemitizmle suçlandı, İsrail yanlılarından tepki çekti.

Portekiz'de bir konserde İsrail'in haritada gösterilmediği bir 'Palestine Football Club' forması giyerek görüntülendi. Bu görüntüler Almanya'da antisemitizm suçlamalarına yol açtı. İsrail-Filistin meselesinde Alman kamuoyunun hassasiyeti göz önünde bulundurulduğunda kendi yönetimi tarafından bile eleştirildi. Ancak o yaptığı hareketin arkasında durdu, taraftarın da desteğiyle kendisini eleştiren yönetici istifa etmek zorunda kaldı. 

Irvine, formasını şu sözlerle savundu:

'Niyetim, tarif edilemez acılar yaşayan Filistinlilerle, özellikle Gazze halkıyla dayanışma içinde olduğumu göstermekti. Bu krize dikkat çekmek için küçük, kamusal bir jest yapıyordum.'

"Sadece Katar'da değil ABD'de de LGBT+ topluluklar tehdit altında."

"Sadece Katar'da değil ABD'de de LGBT+ topluluklar tehdit altında."

33 yaşındaki futbolcu, uzun süredir insan hakları konusundaki duruşuyla dikkat çekiyor ve 2022 Dünya Kupası öncesinde Katar’ın insan hakları siciline yönelik Avustralya Milli Takımı’nın yaptığı protesto açıklamasında önemli bir rol üstlenmişti.

Irvine ve 15 Avustralyalı oyuncu, yayımladıkları bir video mesajla Katar’daki göçmen işçilerin çalışma koşullarına ilişkin endişelerini dile getirmiş, ayrıca Körfez ülkesinde eşcinsel ilişkilerin suç olmaktan çıkarılmasına yönelik çağrıda bulunmuştu.

Aradan geçen dört yılın ardından Irvine’in, bu kez ABD’de insan hakları ve LGBT+ topluluklarına yönelik muamele konusunda benzer endişeler taşıdıklarını söylediği bir bildiriye imza attı.

"Hiçbir insan yasa dışı değildir"

"Hiçbir insan yasa dışı değildir"

Ülkesinde verdiği bir röportajda St. Pauli'yi ve kendi tavrını şu sözlerle açıkladı: 

'Tribünlerimizden birine 'Hiç kimse yasa dışı değildir' yazıyoruz. Bu, kulübün yapısının bir parçası. Herkesin bizim gibi olması gerektiğini söylemiyorum, ancak büyük meselelerden kaçınmamak, onları yaşamak, solumak ve her şeye dahil etmek mümkün. Gökkuşağı kolluklarına gelince, bu sadece bir jest değil: yıllardır her hafta onları takıyoruz”

Trump'a verilen barış ödülünü eleştirdi.

Trump'a verilen barış ödülünü eleştirdi.

Jackson Irvine, FIFA'nın Trump'a barış ödülü vermesini eleştirdi: 

'Bir örgüt olarak FIFA'nın bu barış ödülü kararı, insan hakları tüzüğüyle yapmaya çalıştıkları şeyle ve futbolu dünyada olumlu değişim için bir güç olarak kullanma iddiasıyla alay ediyor. Bu tür kararlar bize geri adım attırıyor — özellikle zaten toplumdan ve futbolun gerçek anlamından kopmaya başlamış olan en üst düzeyde.'

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Katar'daki işçi haklarının ihlal edilmesini de eleştirdi.

Katar'daki işçi haklarının ihlal edilmesini de eleştirdi.

Katar 2022 öncesinde Amnesty International ve FIFPRO temsilcileriyle bir araya gelerek göçmen işçi haklarını masaya yatırdı. Irvine, 'Katar'daki işçiler için konuşmanın kariyerime olası olumsuz etkisi, bizim oyuncular olarak sürdürülebilir değişim sağlama potansiyelimizle kıyaslandığında son derece küçük kalıyor' dedi.

Yıldız oyuncu aynı zamanda ülkesinde futbolcu sendikasının yönetim kurulu üyesi ve tüm konular için tek bir mesaj veriyor: 

'Dayanışma en güçlü yoldur'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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