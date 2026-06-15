St. Pauli'nin Kaptanı ve Avustralya'nın Milli Futbolcusu Jackson Irvine, Aktivist Kişiliğiyle Dikkat Çekiyor
Kaptan, sosyal aktivist ve moda ikonu Jackson Irvine, futbolun en büyük sahnesine çıkarken çoğu oyuncudan farklı bir ses olarak geliyor.
Avustralya'nın Melbourne şehrinde dünyaya gelen Irvine, ailesinde de İskoçya, Hollanda ve Malta köklerini bir arada taşıyor.
Şu anda Almanya'nın farklı kulüp kültürü ile tanınan antifaşist kulübü FC St. Pauli'nin kaptanı ve Avustralya Milli Takımı'nın önemli ismi olan Irvine, 2026 Dünya Kupası'ndaki açılış maçında da Türkiye'ye karşı forma giydi.
Kimliği, futbolu kültür ve estetikle iç içe geçmiş bir şekilde var olan Jackson Irvine, spordaki görünürlüğünü dünya görüşünü dile getirmek için kullanıyor; saha liderliğini özgünlük ve sosyal aktivizmin rehberlik ettiği bir yaşam tarzıyla buluşturuyor.
Türkiye
A Milli Takımı
Gelecek Maçlar
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