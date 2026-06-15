St. Pauli'nin Kaptanı ve Avustralya'nın Milli Futbolcusu Jackson Irvine, Aktivist Kişiliğiyle Dikkat Çekiyor

Portekiz'de bir konserde İsrail'in haritada gösterilmediği bir 'Palestine Football Club' forması giyerek görüntülendi. Bu görüntüler Almanya'da antisemitizm suçlamalarına yol açtı. İsrail-Filistin meselesinde Alman kamuoyunun hassasiyeti göz önünde bulundurulduğunda kendi yönetimi tarafından bile eleştirildi. Ancak o yaptığı hareketin arkasında durdu, taraftarın da desteğiyle kendisini eleştiren yönetici istifa etmek zorunda kaldı.

Irvine, formasını şu sözlerle savundu:

'Niyetim, tarif edilemez acılar yaşayan Filistinlilerle, özellikle Gazze halkıyla dayanışma içinde olduğumu göstermekti. Bu krize dikkat çekmek için küçük, kamusal bir jest yapıyordum.'