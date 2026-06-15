Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'la İlgili Flaş İddia: "Oyuncu Tercihlerine Kadar Takımı Ele Geçirmişler"
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Avustralya maçının kaybedilmesinin ardından eleştiri oklarının hedefinde takımın tecrübeli isimleri Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral vardı. İki isim transfer söylentileri ve YouTube yayınları gibi sebeplerle eleştirilirken iki gazeteciden ilginç bir iddia ortaya atıldı. Yıldız isimlerin takımı 'ele geçirdiği' iddia edildi.
2026 Dünya KupasıAnasayfaya Git
Türkiye
A Milli Takımı
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
3. Türkiye
0 G 0 B 1 M 0 Puan
Gelecek Maçlar
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yıldız futbolcular eleştiriliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Takımı ele geçirmişler."
"Onlarla arası iyi olanlar takıma alınıyor."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın