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Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'la İlgili Flaş İddia: "Oyuncu Tercihlerine Kadar Takımı Ele Geçirmişler"

etiket Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'la İlgili Flaş İddia: "Oyuncu Tercihlerine Kadar Takımı Ele Geçirmişler"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.06.2026 - 20:34
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Avustralya maçının kaybedilmesinin ardından eleştiri oklarının hedefinde takımın tecrübeli isimleri Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral vardı. İki isim transfer söylentileri ve YouTube yayınları gibi sebeplerle eleştirilirken iki gazeteciden ilginç bir iddia ortaya atıldı. Yıldız isimlerin takımı 'ele geçirdiği' iddia edildi.

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Yıldız futbolcular eleştiriliyor.

Yıldız futbolcular eleştiriliyor.

2-0'lık mağlubiyet ve kötü futbolun faturası tüm takıma kesilirken bazı isimler daha fazla ön plana çıktı. Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'ın kamptaki tavırlarından sahadaki performanslarına kadar birçok konuda eleştirilmesi dikkat çekti. 

Uğur Karakullukçu ve Ali Naci Küçük ise iki isimle ilgili önemli bir iddia ortaya attı.

"Takımı ele geçirmişler."

"Takımı ele geçirmişler."

Ali Naci Küçük, 'Öyle şeyler duyuyorum ki; mesela Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'ın Milli Takım'da takım içini ele geçirdiği söyleniyor; oyuncu tercihleri başta olmak üzere. Oyuncu tercihlerinde futbolcular etkili oluyorsa eyvah eyvah diyorum.' ifadelerini kullandı.

"Onlarla arası iyi olanlar takıma alınıyor."

"Onlarla arası iyi olanlar takıma alınıyor."

Uğur Karakullukçu da “Hakan, Montella’yı öneren ve getirten kişi. Montella’nın da Hakan’ın ‘Biz iyiyiz’ dediği bir kimseyi almama gibi bir durumu yok.

Takıma göre değil, o ana çekirdekle; Hakan’la, Merih’le arası iyi olan isimler takıma alınıyor. ‘Takımdaki havayı bozmayalım’ diyorlar. Ya abi, Aral Şimşir takımdaki havayı bozacaksa başlarım öyle havaya.” dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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