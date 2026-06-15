Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'la İlgili Flaş İddia: "Oyuncu Tercihlerine Kadar Takımı Ele Geçirmişler"

2-0'lık mağlubiyet ve kötü futbolun faturası tüm takıma kesilirken bazı isimler daha fazla ön plana çıktı. Hakan Çalhanoğlu ve Merih Demiral'ın kamptaki tavırlarından sahadaki performanslarına kadar birçok konuda eleştirilmesi dikkat çekti.

Uğur Karakullukçu ve Ali Naci Küçük ise iki isimle ilgili önemli bir iddia ortaya attı.