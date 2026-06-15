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Almanya-Curaçao Maçının VAR Hakemi Yaptığı Hareketle İncelemeye Alındı

etiket Almanya-Curaçao Maçının VAR Hakemi Yaptığı Hareketle İncelemeye Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.06.2026 - 17:44
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya'nın Curaçao'yu 7-1 mağlup ettiği karşılaşmaya gollerden çok VAR odasında yaşanan bir olay damga vurdu. Yardımcı VAR hakemi Shaun Evans'ın maç öncesinde yaptığı el hareketi tartışma yaratırken, FIFA'nın konuyla ilgili inceleme başlattığı öne sürüldü.

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Maç önünde yaptığı hareket olay oldu.

Maç önünde yaptığı hareket olay oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya'nın Curaçao'yu 7-1 mağlup ettiği karşılaşma, skorundan çok maç öncesinde yaşanan bir olayla gündeme geldi. Karşılaşmada yardımcı VAR hakemi olarak görev yapan Avustralyalı Shaun Evans'ın kameralara yansıyan el hareketi sosyal medyada büyük tartışma yaratırken, FIFA'nın olayla ilgili inceleme başlattığı iddia edildi. Dünya futbolunun en büyük organizasyonunda yaşanan bu görüntü, Almanya'nın farklı galibiyetinin önüne geçerek turnuvanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

Terör eylemine selam mı, masum bir işaret mi?

Terör eylemine selam mı, masum bir işaret mi?

Maç öncesinde geleneksel olarak yayınlanan VAR odası görüntülerinde yardımcı VAR hakemi Shaun Evans'ın kameralara yansıyan bir el hareketi dikkat çekti. Avustralyalı hakemin yaptığı işaret, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Bazı kullanıcılar söz konusu hareketin dünya genelinde yaygın olarak kullanılan 'OK' (tamam) işareti olduğunu savunurken, bazı kesimler ise son yıllarda aşırı sağcı çevreler tarafından da kullanılan bir sembole benzetti. Bu nedenle görüntüler kısa sürede tartışma konusu haline geldi. Ancak hakemin bu hareketi hangi amaçla yaptığına ilişkin net bir bilgi bulunmazken, görüntülerin bağlamı ve niyeti konusunda farklı yorumlar yapılmaya devam ediyor.

Yeni Zelanda'daki terör eylemini akıllara getirdi.

Yeni Zelanda'daki terör eylemini akıllara getirdi.

Söz konusu el hareketi, geçmişte bazı aşırı sağcı ve beyaz üstünlükçü çevreler tarafından da kullanıldığı gerekçesiyle zaman zaman tartışmalara konu olmuştu. Bu nedenle sosyal medyada yapılan yorumların bir bölümü, görüntüyü 2019 yılında Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlediği terör saldırılarında 51 kişiyi öldüren Avustralyalı aşırı sağcı terörist Brenton Tarrant ile ilişkilendirdi.

Tarrant, saldırıların ardından çıkarıldığı ilk mahkeme duruşmasında kameralara dönerek aynı el işaretini yapmış ve bu görüntü dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Ancak Shaun Evans'ın maç öncesinde yaptığı hareketin benzer bir anlam taşıyıp taşımadığına ilişkin herhangi bir kanıt bulunmazken, olayın bağlamı ve niyeti konusunda tartışmalar sürüyor. FIFA'nın incelemesinin de bu belirsizlikleri netleştirmeye yönelik olduğu belirtiliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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