Almanya-Curaçao Maçının VAR Hakemi Yaptığı Hareketle İncelemeye Alındı

Söz konusu el hareketi, geçmişte bazı aşırı sağcı ve beyaz üstünlükçü çevreler tarafından da kullanıldığı gerekçesiyle zaman zaman tartışmalara konu olmuştu. Bu nedenle sosyal medyada yapılan yorumların bir bölümü, görüntüyü 2019 yılında Yeni Zelanda'da iki camiye düzenlediği terör saldırılarında 51 kişiyi öldüren Avustralyalı aşırı sağcı terörist Brenton Tarrant ile ilişkilendirdi.

Tarrant, saldırıların ardından çıkarıldığı ilk mahkeme duruşmasında kameralara dönerek aynı el işaretini yapmış ve bu görüntü dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Ancak Shaun Evans'ın maç öncesinde yaptığı hareketin benzer bir anlam taşıyıp taşımadığına ilişkin herhangi bir kanıt bulunmazken, olayın bağlamı ve niyeti konusunda tartışmalar sürüyor. FIFA'nın incelemesinin de bu belirsizlikleri netleştirmeye yönelik olduğu belirtiliyor.