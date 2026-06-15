Almanya-Curaçao Maçının VAR Hakemi Yaptığı Hareketle İncelemeye Alındı
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya'nın Curaçao'yu 7-1 mağlup ettiği karşılaşmaya gollerden çok VAR odasında yaşanan bir olay damga vurdu. Yardımcı VAR hakemi Shaun Evans'ın maç öncesinde yaptığı el hareketi tartışma yaratırken, FIFA'nın konuyla ilgili inceleme başlattığı öne sürüldü.
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Maç önünde yaptığı hareket olay oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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