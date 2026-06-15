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Son Avrupa Şampiyonu İspanya, Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları'yla Berabere Kaldı

etiket Son Avrupa Şampiyonu İspanya, Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları'yla Berabere Kaldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
15.06.2026 - 20:57
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Dünya Kupası bugüne kadar genel olarak favorilerin kazandığı bir seyir izledi. Güçsüz takımların rakiplerine diş geçiremediği turnuvada Almanya'nın Curaçao'yu 7-1 yenmesi bazı takımların gelişinin eleştirilmesine neden olmuştu. 

Bugün ise turnuvada ilk sürpriz yaşandı.

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Yeşil Burun Adaları sahada direndi.

Yeşil Burun Adaları sahada direndi.

İspanya, mutlak favori olarak çıktığı maçta neredeyse pozisyon bile üretmekte zorlandı. Yamal'ın yedek başladığı maçta ilk yarı 0-0 sona erdi.

Yamal da fayda etmedi.

Yamal da fayda etmedi.

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeşil Burun Adaları ikinci yarıda da kompakt oyununu sürdürdü. Savunma ağırlıklı futboluyla İspanya'ya alan bırakmayan Yeşil Burun Adaları, pozisyon üretemese de kalecisi Vozinha'nın mükemmel performansıyla bir puanı kurtardı ve tarih yazdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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