Son Avrupa Şampiyonu İspanya, Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları'yla Berabere Kaldı

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası'na katılan Yeşil Burun Adaları ikinci yarıda da kompakt oyununu sürdürdü. Savunma ağırlıklı futboluyla İspanya'ya alan bırakmayan Yeşil Burun Adaları, pozisyon üretemese de kalecisi Vozinha'nın mükemmel performansıyla bir puanı kurtardı ve tarih yazdı.