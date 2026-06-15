Son Avrupa Şampiyonu İspanya, Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları'yla Berabere Kaldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Dünya Kupası bugüne kadar genel olarak favorilerin kazandığı bir seyir izledi. Güçsüz takımların rakiplerine diş geçiremediği turnuvada Almanya'nın Curaçao'yu 7-1 yenmesi bazı takımların gelişinin eleştirilmesine neden olmuştu.
Bugün ise turnuvada ilk sürpriz yaşandı.
2026 Dünya KupasıAnasayfaya Git
Türkiye
A Milli Takımı
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
3. Türkiye
0 G 0 B 1 M 0 Puan
Gelecek Maçlar
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeşil Burun Adaları sahada direndi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yamal da fayda etmedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın