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1982 Dünya Kupası'nda Sahaya Giren Kuveyt Prensi Yedikleri Golü Nasıl İptal Ettirdi?

etiket 1982 Dünya Kupası'nda Sahaya Giren Kuveyt Prensi Yedikleri Golü Nasıl İptal Ettirdi?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.07.2026 - 16:49
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Bugün Asya futbolunun en unutulmaz Dünya Kupası hikâyelerinden biri olarak hatırlanan Kuveyt'in 1982 macerası, aslında bir skandaldan çok daha fazlasını anlatıyor. Fransa maçındaki olaylarla hafızalara kazınan bu takım, öncesinde tam 10 yıl boyunca Körfez futboluna damga vuran efsanevi bir jenerasyondu.

Ancak onları Dünya Kupası'nda sadece sahaya giren prenslerinin iptal ettirdiği golle hatırlıyoruz. Peki tüm dünyanın gözü önünde bu olay nasıl yaşandı?

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Altın jenerasyon adım adım Dünya Kupası'na geldi.

Altın jenerasyon adım adım Dünya Kupası'na geldi.

Kuveyt'in yükselişi 1970'te ilk Körfez Kupası'nı kazanmasıyla başladı. Asıl patlama ise 1976'da Mario Zagallo yönetimindeki altın kuşakla geldi. Kuveyt de birçok ülke gibi futbolu en iyi bilen ülke diye tanımladıkları Brezilyalılardan yardım istemişti. 

Jasem Yaqoub, Faisal Al Dakheel ve Fathi Kameel gibi yıldızlar sadece ülkelerinde değil, tüm Orta Doğu'da ikon haline geldi. 

Takım; Asya Kupası finali oynadı, 1980'de Asya şampiyonu oldu ve Moskova Olimpiyatları'nda çeyrek finale yükseldi. Körfez Kupası'na ise neredeyse ambargo koydu. Bu takımın önünde tek bir hedef vardı: Dünya Kupası!

Panenka'dan penaltı yiyerek turnuvaya başladılar.

Panenka'dan penaltı yiyerek turnuvaya başladılar.

Kuveyt için 1982, tarihi bir yıldı. Küçük Körfez ülkesi, tarihinde ilk kez Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanmıştı. Açılış maçlarında Çekoslovakya ile 1-1 berabere kalarak dünyayı şaşırtmışlardı. Panenka, adını taşıyan Panenka penaltısı olmayan bir penaltı atarak takımını 1-0 öne geçirmiş, pes etmeyen Kuveyt şık bir golle puanı kurtarmıştı. 

Ancak bir sonraki sınavları, Michel Platini önderliğindeki güçlü Fransa takımıydı; bu zor bir göreve benziyordu. 

Beklendiği gibi, Fransa maça başından itibaren üstünlük kurdu. Amansız baskı, kupa acemesi Kuveyt savunmasını darmadağın etti.

Fransa'nın 3-1 önde olduğu 79. dakikada, Fransız orta saha oyuncusu Alain Giresse ceza sahasına girdi ve topu ağlara gönderdi. Normal şartlar altında skorun 4-1 olması gerekiyordu. Ancak karmaşa tam da o anda başladı.

Tribünlerden gelen düdük karmaşayı başlattı.

Tribünlerden gelen düdük karmaşayı başlattı.

Gol anında, Kuveytli savunmacılar aniden durdular; adeta donup kalmışlardı ve Giresse'ye müdahale etmeye çalışmadılar. Hakemin oyunu durdurduğunu sanıyorlardı çünkü bir düdük sesi duyduklarını düşünüyorlardı. Daha sonra anlaşıldı ki bu kafa karışıklığı, tribünlerden gelen 'gizemli' bir düdük sesinden kaynaklanmıştı.

Maçın hakemi, Sovyetler Birliği'nden Miroslav Stupar, başlangıçta itirazları görmezden geldi ve golü verdi. Ancak Kuveytli oyuncular hemen etrafını sararak, düdük sesiyle yanıltıldıklarını ve iyi niyetle oynamayı bıraktıklarını iddia ettiler.

Prens sahaya girdi ve takımı sahadan çekmeye çalıştı.

Prens sahaya girdi ve takımı sahadan çekmeye çalıştı.

Gerilim tırmanırken, futbolda ender görülen hatta belki de hiç görülmemiş, olağanüstü ve son derece tuhaf bir sahne yaşandı. Kuveyt Futbol Federasyonu Başkanı ve kraliyet ailesinin bir üyesi olan Şeyh Fahad Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, halk arasında en bilinen adıyla Prens Fahad, tribünlerden indi ve doğrudan sahaya yürüdü.

Fransız savunma oyuncusu Manuel Amoros daha sonra, 'Kuveytli prensin güvenlik görevlileri eşliğinde sahaya girdiğini gördük,' diyecekti.

Prens Fahad hakemle karşı karşıya geldi ve hararetli bir tartışmaya girdi; hatta gol iptal edilmezse takımını sahadan çekeceğini söyleyerek tehdit etti. Dünya şaşkınlık içinde izlerken oyun birkaç dakikalığına durdu; bir Dünya Kupası maçında bir futbol yetkilisi ve kraliyet figürü, hakeme açıkça baskı yapıyordu.

Ve prens golü iptal ettirmeyi başardı.

Ve prens golü iptal ettirmeyi başardı.

Daha da şaşırtıcı bir şekilde, hakem Stupar baskıya boyun eğdi. Tartışmalı bir şekilde Giresse'nin nizami golünü iptal etti ve oyunu hava atışıyla başlattı. Öfkeli Fransız oyuncular tanık oldukları şeye inanamıyorlardı. Amoros daha sonra, 'Sanki FIFA Başkanı kendisiymiş gibi davranıyordu' diyerek tepkisini dile getirdi.

Ancak Kuveyt'in bu geçici kurtuluşu uzun sürmedi. 10 dakika içinde Fransa bir gol daha buldu ve maçı 4-1 kazandı. 

Maçın ardından FIFA sert bir tavır aldı. Stupar, böyle emsalsiz bir müdahaleye izin verdiği için uluslararası maçlarda görev almaktan ömür boyu men edildi. Prens Fahad ise para cezasına çarptırıldı. Kuveyt, son grup maçında İngiltere'ye 1-0 yenilerek turnuvadan elendi.

1982'den bu yana Kuveyt bir daha Dünya Kupası sahnesine dönemedi; bu uzun ayrılık, birçok kişi tarafından hala  o talihsiz anla ilişkilendiriliyor.

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Prens Fahad çarpışarak öldü.

Prens Fahad çarpışarak öldü.

Hikayenin sonu Fahad için de mutlu bitmedi. 

Irak'ın Kuveyt'i işgali sırasında kraliyet ailesi ülkeden kaçarken, Fahad, Dasman Sarayı'nı savunmak için geride kalmış ve o çatışmada hayatını kaybetmişt.

Yani 1982'deki 'sahaya inen prens' figürü, sekiz yıl sonra gerçek bir savaşta sarayı savunurken ölen bir asker olarak dünyanın karşısına çıktı..

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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