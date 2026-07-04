1982 Dünya Kupası'nda Sahaya Giren Kuveyt Prensi Yedikleri Golü Nasıl İptal Ettirdi?

Bugün Asya futbolunun en unutulmaz Dünya Kupası hikâyelerinden biri olarak hatırlanan Kuveyt'in 1982 macerası, aslında bir skandaldan çok daha fazlasını anlatıyor. Fransa maçındaki olaylarla hafızalara kazınan bu takım, öncesinde tam 10 yıl boyunca Körfez futboluna damga vuran efsanevi bir jenerasyondu.

Ancak onları Dünya Kupası'nda sadece sahaya giren prenslerinin iptal ettirdiği golle hatırlıyoruz. Peki tüm dünyanın gözü önünde bu olay nasıl yaşandı?