1982 Dünya Kupası'nda Sahaya Giren Kuveyt Prensi Yedikleri Golü Nasıl İptal Ettirdi?
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Bugün Asya futbolunun en unutulmaz Dünya Kupası hikâyelerinden biri olarak hatırlanan Kuveyt'in 1982 macerası, aslında bir skandaldan çok daha fazlasını anlatıyor. Fransa maçındaki olaylarla hafızalara kazınan bu takım, öncesinde tam 10 yıl boyunca Körfez futboluna damga vuran efsanevi bir jenerasyondu.
Ancak onları Dünya Kupası'nda sadece sahaya giren prenslerinin iptal ettirdiği golle hatırlıyoruz. Peki tüm dünyanın gözü önünde bu olay nasıl yaşandı?
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Altın jenerasyon adım adım Dünya Kupası'na geldi.
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Panenka'dan penaltı yiyerek turnuvaya başladılar.
Tribünlerden gelen düdük karmaşayı başlattı.
Prens sahaya girdi ve takımı sahadan çekmeye çalıştı.
Ve prens golü iptal ettirmeyi başardı.
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Prens Fahad çarpışarak öldü.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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