SSCB'nin Çıkmayı Reddettiği Maçta Şili Boş Kaleye Attığı Golle Dünya Kupası'na Gitti: Utanç Golünün Hikayesi

21 Kasım 1973’te Estadio Nacional’da ilginç bir hareketlilik var. Şilili futbolcular seremonide marşlarını söylüyor. Kamera biraz geriye çekildiğinde statta tek başlarına oldukları görülüyor. Rakipleri yok, gelmemiş. Böyle bir maça Şilililer de pek ilgi göstermemiş. Neredeyse asker sayısı kadar seyirci tribünde birazdan utanç anlarına şahit olacak.

Şilili futbolcular rakipsiz sahada santra vuruşu yapacak, birkaç pastan sonra belki de hiçbirinin cesaret edemediği o ana içlerinden biri gönüllü olacak ve boş kaleye topu gönderecek. Hakemin bitiş düdüğü ise ardından gelecek. Tebrikler Şili, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.

Peki SSCB'yi bu maçta oynamaktan alıkoyan şey neydi? FIFA yine nasıl insani değil politik davrandı? Şili bunu nasıl kabul etti?