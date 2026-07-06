SSCB'nin Çıkmayı Reddettiği Maçta Şili Boş Kaleye Attığı Golle Dünya Kupası'na Gitti: Utanç Golünün Hikayesi
21 Kasım 1973’te Estadio Nacional’da ilginç bir hareketlilik var. Şilili futbolcular seremonide marşlarını söylüyor. Kamera biraz geriye çekildiğinde statta tek başlarına oldukları görülüyor. Rakipleri yok, gelmemiş. Böyle bir maça Şilililer de pek ilgi göstermemiş. Neredeyse asker sayısı kadar seyirci tribünde birazdan utanç anlarına şahit olacak.
Şilili futbolcular rakipsiz sahada santra vuruşu yapacak, birkaç pastan sonra belki de hiçbirinin cesaret edemediği o ana içlerinden biri gönüllü olacak ve boş kaleye topu gönderecek. Hakemin bitiş düdüğü ise ardından gelecek. Tebrikler Şili, Dünya Kupası'na katılmaya hak kazandı.
Peki SSCB'yi bu maçta oynamaktan alıkoyan şey neydi? FIFA yine nasıl insani değil politik davrandı? Şili bunu nasıl kabul etti?
Allende ile değişen tarih yine muktedirleri rahatsız etti.
ABD yine bildiğiniz gibi...
Statlar işkencehaneye çevrildi.
Ulusal stadyum, bilinen adıyla Estadio Nacional'den artık işkence sesleri yükseliyordu.
Darbe günlerinde Şili'nin rakibi Allende'nin müttefiki SSCB...
"Bu statta maça çıkmayı ahlaki gerekçelerle reddediyoruz."
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ahlaki bir karar alıyor!
Ve hikayeye Türkiye dahil oluyor.
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