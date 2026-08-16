Akşam Yemeği İçin En Doğru Saat Belli Oldu
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Akşam yemeğini kaçta yediğiniz, yalnızca kilo kontrolü açısından değil, kan şekeri ve metabolizma açısından da önemli olabilir. Son yıllarda yapılan araştırmalar, vücudun günün her saatinde yiyecekleri aynı şekilde işlemediğini gösteriyor. Özellikle geç saatlerde yemek yemek, bazı kişilerde kan şekeri kontrolünü ve iştah dengesini olumsuz etkileyebiliyor.
Kaynak: BBC
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Akşam yemeğini yalnızca “günün son öğünü” olarak görmek yanıltıcı olabilir.
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Yemek saatlerinin kilo üzerindeki etkisini inceleyen araştırmalardan birinde, aynı kilo verme programına katılan 420 yetişkin 20 hafta boyunca takip edildi.
Vücudumuz günün her saatinde yiyecekleri aynı şekilde işlemiyor.
Yemek saatleriyle ilgili araştırmaların işaret ettiği bir başka konu da kalp-damar sağlığı.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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