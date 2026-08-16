Akşam Yemeği İçin En Doğru Saat Belli Oldu

Fransa'da 100 binden fazla kişinin katıldığı bir çalışmada, kahvaltıyı daha geç yapanlarda kalp-damar hastalığı riskinin daha yüksek olduğu görüldü.

Araştırmacılar ayrıca akşam yemeğini daha erken yiyerek gece boyunca daha uzun süre aç kalmanın daha iyi kalp sağlığıyla ilişkili olduğunu belirledi.

Peki Akşam Yemeği İçin En Doğru Saat Kaç?

Aslında herkes için geçerli tek bir “sihirli saat” bulunmuyor. Çünkü insanların uyku düzenleri ve kronotipleri, yani biyolojik olarak sabah veya gece insanı olmaları, yemek saatlerini etkileyebiliyor.

Ancak araştırmaların genel olarak işaret ettiği nokta oldukça net: Günün daha büyük öğünlerini mümkün olduğunca erken saatlere çekmek ve akşam yemeğini yatmadan en az üç saat önce tamamlamak daha uygun bir yaklaşım olarak öne çıkıyor.

Örneğin gece 00.00'da uyuyan biri için akşam yemeğini 21.00 yerine 19.00-20.00 civarında tamamlamak, bu yaklaşıma daha uygun olabilir. Akşam öğününde ise daha hafif ve protein ağırlıklı seçeneklere yönelmek öneriliyor.