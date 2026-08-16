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Yaşam
Akşam Yemeği İçin En Doğru Saat Belli Oldu

Akşam Yemeği İçin En Doğru Saat Belli Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.08.2026 - 09:48
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Akşam yemeğini kaçta yediğiniz, yalnızca kilo kontrolü açısından değil, kan şekeri ve metabolizma açısından da önemli olabilir. Son yıllarda yapılan araştırmalar, vücudun günün her saatinde yiyecekleri aynı şekilde işlemediğini gösteriyor. Özellikle geç saatlerde yemek yemek, bazı kişilerde kan şekeri kontrolünü ve iştah dengesini olumsuz etkileyebiliyor.

Kaynak: BBC

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Akşam yemeğini yalnızca “günün son öğünü” olarak görmek yanıltıcı olabilir.

Akşam yemeğini yalnızca “günün son öğünü” olarak görmek yanıltıcı olabilir.

Son yıllarda gelişen krononütrisyon alanındaki araştırmalar, sağlıklı beslenmede yalnızca ne yediğimizin değil, ne zaman yediğimizin de önemli olabileceğine işaret ediyor. Vücudun sirkadiyen ritmi; açlık, sindirim ve metabolizma süreçlerini etkiliyor.

Yemek saatlerinin kilo üzerindeki etkisini inceleyen araştırmalardan birinde, aynı kilo verme programına katılan 420 yetişkin 20 hafta boyunca takip edildi.

Yemek saatlerinin kilo üzerindeki etkisini inceleyen araştırmalardan birinde, aynı kilo verme programına katılan 420 yetişkin 20 hafta boyunca takip edildi.

Öğle yemeğini daha erken yiyen kişilerin, daha geç yiyenlere kıyasla daha fazla ve daha hızlı kilo verdiği görüldü. 

Üstelik mesele yalnızca tartıdaki rakamlar değil. Araştırmalar, geç saatlerde yemek yemenin iştah ve tokluk hormonlarını da etkileyebileceğini gösteriyor. Geç yemek yiyen kişilerde tokluk sinyali gönderen leptin hormonunun daha az salgılanabildiği ve bunun ertesi gün daha fazla açlık hissiyle ilişkili olduğu belirtiliyor.

Vücudumuz günün her saatinde yiyecekleri aynı şekilde işlemiyor.

Vücudumuz günün her saatinde yiyecekleri aynı şekilde işlemiyor.

Bir araştırmada 800'den fazla yetişkinin verileri incelendi ve glikoz içeren bir içeceğin yatmadan bir saat önce tüketilmesi, yatmadan dört saat önce tüketilmesine kıyasla kan şekeri kontrolünün daha kötü olmasıyla ilişkilendirildi. 

Bunun nedenlerinden biri, akşam saatlerinde yükselen melatonin seviyeleri olabilir. Vücut uykuya hazırlanırken metabolik süreçlerin çalışma biçimi değişiyor ve geç saatte yemek yemek kan şekerinin düzenlenmesini zorlaştırabiliyor.

Yemek saatleriyle ilgili araştırmaların işaret ettiği bir başka konu da kalp-damar sağlığı.

Yemek saatleriyle ilgili araştırmaların işaret ettiği bir başka konu da kalp-damar sağlığı.

Fransa'da 100 binden fazla kişinin katıldığı bir çalışmada, kahvaltıyı daha geç yapanlarda kalp-damar hastalığı riskinin daha yüksek olduğu görüldü.

Araştırmacılar ayrıca akşam yemeğini daha erken yiyerek gece boyunca daha uzun süre aç kalmanın daha iyi kalp sağlığıyla ilişkili olduğunu belirledi. 

Peki Akşam Yemeği İçin En Doğru Saat Kaç?

Aslında herkes için geçerli tek bir “sihirli saat” bulunmuyor. Çünkü insanların uyku düzenleri ve kronotipleri, yani biyolojik olarak sabah veya gece insanı olmaları, yemek saatlerini etkileyebiliyor. 

Ancak araştırmaların genel olarak işaret ettiği nokta oldukça net: Günün daha büyük öğünlerini mümkün olduğunca erken saatlere çekmek ve akşam yemeğini yatmadan en az üç saat önce tamamlamak daha uygun bir yaklaşım olarak öne çıkıyor. 

Örneğin gece 00.00'da uyuyan biri için akşam yemeğini 21.00 yerine 19.00-20.00 civarında tamamlamak, bu yaklaşıma daha uygun olabilir. Akşam öğününde ise daha hafif ve protein ağırlıklı seçeneklere yönelmek öneriliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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