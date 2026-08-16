Deniz Suyu ile Yeni Bir Sen

Eminim sizler de benim gibi denizi ve yüzmeyi çok seviyorsunuz. Sudan çıkınca içimizde hissettiğimiz o rahatlama hissinin tarifi yok. Tam karşılığı olmasa da bu hisse belki kuş gibi hafiflemek diyebiliriz. Tüm senenin yorgunluğunu üzerimizden atmak için denizle bir hafta hemhal olmak yeter. Peki, hiç kendimize sorduk mu “bu rahatlama hissini sağlayan gerçekten ne?” diye.

Konunun üzerine biraz araştırma yapınca bazı bilimsel bilgiler elde ettim ve yıllardır suyla ilgilenmeme rağmen bunları yeni öğreniyor olmak doğrusu beni biraz şaşırttı.

Gelelim denizin bizi nasıl bu kadar rahatlattığına ve mutlu ettiğine,

Bu noktada Marsilya’daki bir deniz biyokimyacısının aktardığı bilgiler gerçekten muazzam:

“Deniz suyu yalnızca su değildir; sinir sistemi üzerinde düzenleyici bir çevresel uyarandır.”

Kısa süreli denize giren gönüllülerde yapılan ölçümler, stresle ilişkili kortizol düzeylerinde anlamlı düşüşler olduğunu; vagus siniri aktivitesini yansıtan kalp atım hızı değişkenliğinin (HRV) ise arttığını gösteriyordu.

Bu tablo, vücudun “tehdit” modundan çıkıp güvenlik ve toparlanma moduna geçmesiyle uyumluydu.

Biyokimyacı çalışmalarının sonucunu şöyle açıkladı:

Deniz ortamı, sinir sisteminin güvenlik hissiyle ilişkili yanıtlarını tetikleyerek, bebeklerin bir ebeveynin göğsüne alındığında gösterdiği sakinleşme tepkisine benzer bir fizyolojik durumu destekliyordu.

Sanırım bir insanın hayat boyu kendini en huzurlu ve güvende hissettiği yerdir annenin göğsü. Ki ilk oluştuğumuz güvenli ortam da sudan ibaretti. Doğumdan evvel de tüm bedenimiz suyla çevriliydi.