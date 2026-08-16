Deniz Suyu ile Yeni Bir Sen

“Birebir aynı değiller,” dedi, “ama dikkat çekici biçimde benzer iyonları içeriyorlar: sodyum, klorür, magnezyum.”
Cilt deniz suyuyla temas ettiğinde, dolaşım ve sinir sistemi üzerinden gevşeme yanıtı güçleniyor ve bazı minerallerin ise çok sınırlı da olsa transdermal geçişi mümkün olabiliyordu.
Demek ki yüzdükten sonra hissedilen “hafiflik”, büyük ölçüde bu otonom sinir sistemi rahatlamasının bir sonucuydu.
“İnsanlar bunu yorgunluğun gitmesi sanıyor,” dedi.
“Oysa bu, biyokimyasal bir yeniden denge hâlidir.”
Yapılan çalışmalar bu örnekle sınırlı değildi.
Gelelim denizin bize nasıl iyi geldiğine dair bir başka örneğe,
Girit’te çalışan bir fizyolog ise balıkçıları incelemişti ve ortaya çıkan ilginç sonuç şuydu:
Uzun ömür ve dayanıklılıkla ilişkilendirilen kalp atım hızı değişkenliği, sakin günlerden sonra değil; fırtınalı günlerden sonra daha yüksekti.
Deniz havasında bulunan mikro tuz aerosollerinin solunması, parasempatik sinir sistemi tonunu artırabilecek bir çevresel etki olarak değerlendiriliyordu.
Bir balıkçı bunu şakayla karışık şöyle özetlemişti:
“Deniz seni biraz korkutur ama sonra seni sakinleştirir.”
Veriler, negatif iyonlara maruz kalmanın ruh hâlinde kısa sürede iyileşme sağlayabildiğini; özellikle stresli bireylerde dikkat çekici bir etki yarattığını gösteriyordu.
Yapılan çalışmalardaki en şaşırtıcı bulgulardan biri ise ağrı üzerindeki olumlu neticeydi.
Cádiz’de bir doktor, her gün kısa süreli soğuk deniz banyosu yapan artrit hastalarını izledi. Sonuç inanılmazdı: Yirmi gün sonunda ağrı skorlarında yaklaşık %40’a varan düşüş kaydedilmişti. Bu etki sıcaklıktan daha çok, suyun hidrostatik basıncıyla ilişkiliydi.
Suyun vücudu eşit şekilde sarması, eklemler üzerindeki yük dağılımını dengeliyor ve sinir sisteminde “ağrı kapısı” (pain-gating) mekanizmalarını aktive ediyordu.