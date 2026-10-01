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101 Yıllık Dev Market Zinciri 27 Şubesini Kapatma Kararı Aldı

101 Yıllık Dev Market Zinciri 27 Şubesini Kapatma Kararı Aldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.10.2026 - 00:04
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Amerika'nın güneydoğusunda yüz yılı aşkın süredir hizmet veren bir market zinciri, mağaza ağını büyük ölçüde yeniden şekillendiriyor. Kararın arkasında yatan neden ise sektörün geneline dair dikkat çekici bir tabloyu gösteriyor.

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Dört eyalette 27 şube kapanıyor.

Dört eyalette 27 şube kapanıyor.

101 yıllık market zinciri Winn-Dixie, 2026 yılında Florida, Alabama, Louisiana ve Georgia'da toplam 27 şubesini kapatıyor ya da kapatma sürecine aldı. TheStreet ve Inc. gibi ABD'li yayınların aktardığına göre kapanan mağazaların 14'ü Florida'da, 9'u Alabama'da, 3'ü Louisiana'da ve 1'i Georgia'da bulunuyor. Alabama'daki bazı kapanışlar ise 2025'in sonlarında yaşanmıştı. Şirketin bazı eyaletlerdeki varlığına tamamen son verdiği de belirtiliyor.

Şirket Florida'ya odaklanıyor.

Şirket Florida'ya odaklanıyor.

Şirket tamamen küçülmüyor, aksine odağını Florida ve Georgia'nın güneyine çeviriyor. Nefes'in aktardığına göre Winn-Dixie 2026'da Florida'da 9 şubesini modernize etti ve bu eyalette yeni açılışlara devam ediyor. Zincir, Ekim 2025'te yeniden yapılanma stratejisini duyurmuş ve adını The Winn-Dixie Company olarak değiştirmişti.

Aldi 220 mağazayı dönüştürüyor.

Aldi 220 mağazayı dönüştürüyor.

Kapanışlarla eş zamanlı olarak başka bir dönüşüm de sürüyor. Yaklaşık 220 mağazanın Aldi çatısı altında hizmet vermesi planlanıyor ve bu sürecin 2027'ye kadar tamamlanması bekleniyor. TheStreet'e göre dönüşüm, eski Winn-Dixie ve Harveys mağazalarını kapsıyor. Aynı kaynak, Şubat 2025'te zincirin dönemin CEO'sunun öncülük ettiği bir konsorsiyum ve C&S Wholesale Grocers tarafından Aldi'den geri satın alındığını da yazıyor.

Rekabet bölgesel zincirleri zorluyor.

Rekabet bölgesel zincirleri zorluyor.

Kapanışların arkasında ABD perakende pazarındaki yoğun rekabet var. Tüketiciler bir yanda Aldi ve Walmart gibi ucuz fiyat zincirlerini, diğer yanda Trader Joe's ve Whole Foods gibi premium markaları tercih ediyor. TheStreet'in aktardığı sektör analizine göre 1997 ile 2025 arasında depo kulüpleri ve süpermarketlerin satışları yüzde 317 artarken geleneksel marketlerin satışları yalnızca yüzde 15,7 büyüdü. Analizde 'Bölgesel zincirler fiyatta ve ölçekte ulusal oyunculara yetişemiyor, hayatta kalanlar yerel olarak kazanıyor' deniyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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