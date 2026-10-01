101 Yıllık Dev Market Zinciri 27 Şubesini Kapatma Kararı Aldı
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Amerika'nın güneydoğusunda yüz yılı aşkın süredir hizmet veren bir market zinciri, mağaza ağını büyük ölçüde yeniden şekillendiriyor. Kararın arkasında yatan neden ise sektörün geneline dair dikkat çekici bir tabloyu gösteriyor.
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Dört eyalette 27 şube kapanıyor.
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Şirket Florida'ya odaklanıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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