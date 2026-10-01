101 Yıllık Dev Market Zinciri 27 Şubesini Kapatma Kararı Aldı

Kapanışlarla eş zamanlı olarak başka bir dönüşüm de sürüyor. Yaklaşık 220 mağazanın Aldi çatısı altında hizmet vermesi planlanıyor ve bu sürecin 2027'ye kadar tamamlanması bekleniyor. TheStreet'e göre dönüşüm, eski Winn-Dixie ve Harveys mağazalarını kapsıyor. Aynı kaynak, Şubat 2025'te zincirin dönemin CEO'sunun öncülük ettiği bir konsorsiyum ve C&S Wholesale Grocers tarafından Aldi'den geri satın alındığını da yazıyor.