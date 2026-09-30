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Seattle'da 'Zahmet Marketi': Düğümlü Kablo ve Delik Kupa Satıyorlar!

Seattle'da 'Zahmet Marketi': Düğümlü Kablo ve Delik Kupa Satıyorlar!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
30.09.2026 - 21:01
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Markete girip rafta önceden düğümlenmiş bir USB kablosu, açınca sadece tek bir şarkı çalan bir telefon ya da içine ne koyarsanız sızdıran bir kupa gördüğünüzü düşünün! ABD'nin Seattle kentinde kapanan bir 7-Eleven, şimdi tam da böyle ürünler satıyor. Adı da 'Inconvenience Store', yani 'zahmet marketi'.İşte detaylar.

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Eski Bir 7-Eleven Sanatçıların Marketi Oldu

Eski Bir 7-Eleven Sanatçıların Marketi Oldu

Mekan, Seattle şehir merkezinde Third Avenue ile Pine Street'in kesiştiği köşede, eski bir 7-Eleven'ın yerinde bulunuyor. Market, sanatçılara konut ve atölye sağlamak için Base Camp Studios tarafından satın alınan Parnassus binasının zemin katında yer alıyor.

Projenin arkasında sanatçılar Lilia Deering ve Mary Anne Carter bulunuyor. İkili, 2024'te ünlü bir markayı tiye alan ve 10 binden fazla ziyaretçi çeken 'STÖR' sergisinin de arkasındaki isimler. Inconvenience Store'un resmi açılışı 19 Eylül'de yapıldı. Mekan hafta sonları 12.00-16.00 arasında ücretsiz ziyaret edilebiliyor ve 2027'nin ortalarına kadar açık kalması planlanıyor.

Kablolar Düğümlü, Kupalar Delik

Kablolar Düğümlü, Kupalar Delik

Çoğu Seattle bölgesinden olmak üzere 70'ten fazla sanatçının eserleri, tıpkı bir markette olduğu gibi 14 farklı reyon ve bölüme dağıtılmış. Gıda, kişisel bakım ve kırtasiye reyonlarının yanında içine girilebilen bir buzdolabı galerisi de bulunuyor. Sıcak yemek bölümünde ise gerçeğini aratmayan sahte mısır köpekleri sergileniyor.

Raflardakiler de en az bunlar kadar tuhaf. Cips paketlerinden yapılmış omuz çantaları, balmumundan yumurta şeklinde mumlar, içine ne koyarsanız dökülen boncuklu kupalar ve önceden düğümlenmiş USB kabloları... Açıldığında yalnızca U2'nun 'Vertigo' şarkısını çalan bir 'sabit hat iPhone' bile var.

Üstelik bunların hepsi satılık.

Fiyatlar ise 1 dolardan başlayıp 10 bin dolara kadar çıkıyor. Tekstil sanatçısı Shiloh Davies'in dev tokaları yaklaşık 120 dolar, Emma Kates-Shaw'un taş, deniz kabuğu ve boncukla kapladığı çakmak kılıfları ise 65 dolar civarında.

Peki Neden "Zahmet" Marketi?

Peki Neden "Zahmet" Marketi?

Adının bir anlamı var. Sergiyi hazırlayanlar bunu şöyle anlatıyor:

'Sanat doğası gereği zahmetlidir. Verimliliği ve seri üretimi ödüllendiren bir toplumda sanatçılar işleri zor yoldan yapar.'

Deering'e göre bir diğer amaç, sanat almayı kolaylaştırmak. Seattle Times'a konuşan Deering, klasik beyaz duvarlı galerilerin insanları çekindirebildiğini ve çoğu zaman fiyatların belli olmadığını söylüyor.

'Sanat satın almayı gerçekten ulaşılabilir kılmak istiyoruz. Çünkü bir sanatçı olarak, sürdürülebilir şekilde üretmeye devam etmek istiyorsanız işinizi satabilmek çok önemli.'

Görsel: Mary Anne Carter'ın çantaları (Dean Rutz / The Seattle Times)

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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