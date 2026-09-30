Seattle'da 'Zahmet Marketi': Düğümlü Kablo ve Delik Kupa Satıyorlar!
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Markete girip rafta önceden düğümlenmiş bir USB kablosu, açınca sadece tek bir şarkı çalan bir telefon ya da içine ne koyarsanız sızdıran bir kupa gördüğünüzü düşünün! ABD'nin Seattle kentinde kapanan bir 7-Eleven, şimdi tam da böyle ürünler satıyor. Adı da 'Inconvenience Store', yani 'zahmet marketi'.İşte detaylar.
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Eski Bir 7-Eleven Sanatçıların Marketi Oldu
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Kablolar Düğümlü, Kupalar Delik
Peki Neden "Zahmet" Marketi?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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