Seattle'da 'Zahmet Marketi': Düğümlü Kablo ve Delik Kupa Satıyorlar!

Çoğu Seattle bölgesinden olmak üzere 70'ten fazla sanatçının eserleri, tıpkı bir markette olduğu gibi 14 farklı reyon ve bölüme dağıtılmış. Gıda, kişisel bakım ve kırtasiye reyonlarının yanında içine girilebilen bir buzdolabı galerisi de bulunuyor. Sıcak yemek bölümünde ise gerçeğini aratmayan sahte mısır köpekleri sergileniyor.

Raflardakiler de en az bunlar kadar tuhaf. Cips paketlerinden yapılmış omuz çantaları, balmumundan yumurta şeklinde mumlar, içine ne koyarsanız dökülen boncuklu kupalar ve önceden düğümlenmiş USB kabloları... Açıldığında yalnızca U2'nun 'Vertigo' şarkısını çalan bir 'sabit hat iPhone' bile var.

Üstelik bunların hepsi satılık.

Fiyatlar ise 1 dolardan başlayıp 10 bin dolara kadar çıkıyor. Tekstil sanatçısı Shiloh Davies'in dev tokaları yaklaşık 120 dolar, Emma Kates-Shaw'un taş, deniz kabuğu ve boncukla kapladığı çakmak kılıfları ise 65 dolar civarında.