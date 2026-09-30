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2,2 Milyar TL'yi İade Ettiği İddia Edilen Fatma Betül Sayan Kaya'nın Yerine Geçecek İsim Aranıyor!

2,2 Milyar TL'yi İade Ettiği İddia Edilen Fatma Betül Sayan Kaya'nın Yerine Geçecek İsim Aranıyor!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.09.2026 - 07:48
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Adı fon soruşturmasında geçen Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'den istifasıyla boşalan Sosyal Politikalar Başkanlığı koltuğu için isim arayışı başladı. Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın Özata Denizcilik hisselerinden elde ettiği 2,2 milyar TL'yi devlete iade ettiği iddia edilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çiftin tüm mal varlıklarının dondurulması için düğmeye bastı. Boş koltuğa kimin oturacağına ise Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verecek.

Kaynak: Emrah Özcan / Türkiye Gazetesi

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FAtma Betül Sayan Kaya, 2023'teki kongrenin ardından MKYK'ya seçilmiş ve Sosyal Politikalar Başkanı olarak partinin en görünür yüzlerinden biri olmuştu.

FAtma Betül Sayan Kaya, 2023'teki kongrenin ardından MKYK'ya seçilmiş ve Sosyal Politikalar Başkanı olarak partinin en görünür yüzlerinden biri olmuştu.

Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'nin 2023'teki 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin ardından Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) girdi ve Sosyal Politikalar Başkanı olarak Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Deprem bölgesindeki etkinliklerden özel sporcularla buluşmalara kadar pek çok sahada partinin sosyal politika yüzü oldu; Ekim 2024'te Adıyaman'da 500 çocuğun katıldığı toplu sünnet töreninde 'Her kesimden vatandaşımızın yanındayız' diyen de oydu.

Fon iddialarının odağına yerleşmesiyle tablo birkaç gün içinde tersine döndü. Kaya, 26 Eylül'de yaptığı açıklamayla tüm görevlerinden affını istedi. Ertesi gün AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın Kaya'nın MYK ve MKYK üyeliklerinden affını kabul ettiğini duyurdu. Böylece hem MYK'da hem de Sosyal Politikalar Başkanlığı'nda bir koltuk boşalmış oldu.

Öte yandan başsavcılık, Kaya çiftinin banka hesaplarından taşınmazlarına kadar tüm mal varlığının dondurulması için ilgili kurumlara yazı gönderdi.

Öte yandan başsavcılık, Kaya çiftinin banka hesaplarından taşınmazlarına kadar tüm mal varlığının dondurulması için ilgili kurumlara yazı gönderdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü fon soruşturmasında İlyas Kaya ve Fatma Betül Sayan Kaya için dondurma talebi resmîleşti. Kararın uygulanmasıyla çiftin banka hesapları, taşınır ve taşınmaz malları işlem göremeyecek.

Soruşturmaya konu rakamlar dikkat çekiyor. Sayan Kaya'nın yaklaşık 4 ayda 63 milyon 359 bin lira yatırıp 1 milyar 344 milyon lira çektiği, eşi İlyas Kaya'nın ise 99 milyon 687 bin lira yatırıp 826 milyon lira çektiği ileri sürüldü. Çift, toplamda 163 milyon 46 bin liralık yatırımla 2 milyar 170 milyon liralık kazanç elde etti.

Tüzüğe göre yeni ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan belirleyecek ve adayın MKYK üyeleri arasından çıkması gerekiyor.

Tüzüğe göre yeni ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan belirleyecek ve adayın MKYK üyeleri arasından çıkması gerekiyor.

AK Parti tüzüğüne göre Genel Başkan, TBMM Grup Başkanı ve Grup Başkanvekilleri dışındaki MYK üyeleri, Genel Başkan tarafından MKYK üyeleri arasından seçiliyor. Bu yüzden Erdoğan'ın atamayı parti MKYK'sından yapması bekleniyor.

Mevcut MKYK'da 12 kadın üye var. Bunlardan 5'i daha önceki MYK dönemlerinde görev aldı ya da halihazırda aktif MYK'da çalışıyor. Yedek MKYK listesinde de 11 kadın üye bulunuyor; Kaya'nın ayrılığıyla yedeklerden bir ismin asıl listeye geçmesi, Sosyal Politikalar Başkanlığı için de bu isimlerden birinin tercih edilmesi ihtimaller arasında.

Kulislerde konuşulan bir başka senaryo ise kaydırma. Buna göre Erdoğan, mevcut MYK'dan bir ismi Sosyal Politikalar Başkanlığı'na getirebilir, o isimden boşalacak koltuğu da MKYK'dan biriyle doldurabilir. Hangi yolun seçileceği, önümüzdeki günlerde yapılması beklenen atamayla netleşecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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