2,2 Milyar TL'yi İade Ettiği İddia Edilen Fatma Betül Sayan Kaya'nın Yerine Geçecek İsim Aranıyor!
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Adı fon soruşturmasında geçen Aile ve Sosyal Politikalar eski Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın AK Parti'den istifasıyla boşalan Sosyal Politikalar Başkanlığı koltuğu için isim arayışı başladı. Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın Özata Denizcilik hisselerinden elde ettiği 2,2 milyar TL'yi devlete iade ettiği iddia edilirken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı çiftin tüm mal varlıklarının dondurulması için düğmeye bastı. Boş koltuğa kimin oturacağına ise Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verecek.
Kaynak: Emrah Özcan / Türkiye Gazetesi
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FAtma Betül Sayan Kaya, 2023'teki kongrenin ardından MKYK'ya seçilmiş ve Sosyal Politikalar Başkanı olarak partinin en görünür yüzlerinden biri olmuştu.
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Öte yandan başsavcılık, Kaya çiftinin banka hesaplarından taşınmazlarına kadar tüm mal varlığının dondurulması için ilgili kurumlara yazı gönderdi.
Tüzüğe göre yeni ismi Cumhurbaşkanı Erdoğan belirleyecek ve adayın MKYK üyeleri arasından çıkması gerekiyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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