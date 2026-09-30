2,2 Milyar TL'yi İade Ettiği İddia Edilen Fatma Betül Sayan Kaya'nın Yerine Geçecek İsim Aranıyor!

Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti'nin 2023'teki 4. Olağanüstü Büyük Kongresi'nin ardından Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) girdi ve Sosyal Politikalar Başkanı olarak Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. Deprem bölgesindeki etkinliklerden özel sporcularla buluşmalara kadar pek çok sahada partinin sosyal politika yüzü oldu; Ekim 2024'te Adıyaman'da 500 çocuğun katıldığı toplu sünnet töreninde 'Her kesimden vatandaşımızın yanındayız' diyen de oydu.

Fon iddialarının odağına yerleşmesiyle tablo birkaç gün içinde tersine döndü. Kaya, 26 Eylül'de yaptığı açıklamayla tüm görevlerinden affını istedi. Ertesi gün AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın Kaya'nın MYK ve MKYK üyeliklerinden affını kabul ettiğini duyurdu. Böylece hem MYK'da hem de Sosyal Politikalar Başkanlığı'nda bir koltuk boşalmış oldu.