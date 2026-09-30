Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye Vize Kararı: Muafiyet Onaylandı, Detaylar Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Kararı'na göre kapsama giren pasaport sahipleri, diğer ülkeye vize almadan girebilecek, transit geçebilecek, ülkeden çıkabilecek ve geçici olarak kalabilecek. Süre sınırı ise her 180 günlük dönem içinde 90 gün.

Anlaşma karşılıklı işliyor: Aynı haklar Suudi Arabistan'ın diplomatik ve hususi pasaport hamilleri için de Türkiye'de geçerli olacak. Yani düzenleme turistlerin ya da sıradan yolcuların vize sürecini değiştirmiyor; resmî heyetlerin, yetkililerin ve diplomatların seyahatini kolaylaştırmayı hedefliyor.