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Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye Vize Kararı: Muafiyet Onaylandı, Detaylar Belli Oldu

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye Vize Kararı: Muafiyet Onaylandı, Detaylar Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.09.2026 - 08:13
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Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile imzalanan vize muafiyeti anlaşmasını onayladı. Kararın adı 'vize muafiyeti' olsa da kapsam dar: Anlaşma yalnızca diplomatik ve hususi (yeşil) pasaport hamillerini ilgilendiriyor, bordo pasaportlu vatandaşlar için şu an bir değişiklik yok.

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Riyad'daki Bakanlar Kurulu toplantısında onaylanan anlaşma, Türkiye'nin kendi onay sürecini tamamlamasının ardından resmileşti.

Riyad'daki Bakanlar Kurulu toplantısında onaylanan anlaşma, Türkiye'nin kendi onay sürecini tamamlamasının ardından resmileşti.

Anlaşma, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman başkanlığında Riyad'da toplanan Bakanlar Kurulu'nda onaylandı. Karar, Suudi resmi haber ajansı SPA üzerinden duyuruldu.

Türkiye ise süreci daha önce tamamlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Cumhurbaşkanı Kararı, anlaşmayı onaylayarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Metin 6 Mayıs 2026'da Ankara'da, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı'nın ardından imzalandı; toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud eşbaşkanlık etti.

Muafiyet diplomatik ve hususi pasaport sahiplerini kapsıyor, sıradan pasaportla seyahat edenler bu düzenlemenin dışında.

Muafiyet diplomatik ve hususi pasaport sahiplerini kapsıyor, sıradan pasaportla seyahat edenler bu düzenlemenin dışında.

Cumhurbaşkanı Kararı'na göre kapsama giren pasaport sahipleri, diğer ülkeye vize almadan girebilecek, transit geçebilecek, ülkeden çıkabilecek ve geçici olarak kalabilecek. Süre sınırı ise her 180 günlük dönem içinde 90 gün.

Anlaşma karşılıklı işliyor: Aynı haklar Suudi Arabistan'ın diplomatik ve hususi pasaport hamilleri için de Türkiye'de geçerli olacak. Yani düzenleme turistlerin ya da sıradan yolcuların vize sürecini değiştirmiyor; resmî heyetlerin, yetkililerin ve diplomatların seyahatini kolaylaştırmayı hedefliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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