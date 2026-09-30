Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye Vize Kararı: Muafiyet Onaylandı, Detaylar Belli Oldu
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Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, Türkiye ile imzalanan vize muafiyeti anlaşmasını onayladı. Kararın adı 'vize muafiyeti' olsa da kapsam dar: Anlaşma yalnızca diplomatik ve hususi (yeşil) pasaport hamillerini ilgilendiriyor, bordo pasaportlu vatandaşlar için şu an bir değişiklik yok.
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Riyad'daki Bakanlar Kurulu toplantısında onaylanan anlaşma, Türkiye'nin kendi onay sürecini tamamlamasının ardından resmileşti.
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Muafiyet diplomatik ve hususi pasaport sahiplerini kapsıyor, sıradan pasaportla seyahat edenler bu düzenlemenin dışında.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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