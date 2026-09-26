Karadağ'ın Vize Kararında Yeni Gelişme: 3 Pasaport Türü İçin Muafiyet Hazırlığı
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Karadağ'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının başlamasına sayılı günler kala Podgorica'dan yeni bir adım geldi. Karadağ Dışişleri Bakanlığı, vize zorunluluğuna ilişkin bazı kolaylaştırıcı tedbirleri açıklarken, bazı pasaport sahipleri için ayrı bir düzenleme de gündeme geldi.
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Vize zorunluluğu 1 Kasım'da başlıyor.
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Üç pasaport türü için yeni anlaşma hazırlanıyor.
Başvurular VFS Global'den yapılabilecek.
Schengen vizesi olanlar için kapı açık kalıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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