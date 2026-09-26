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Karadağ'ın Vize Kararında Yeni Gelişme: 3 Pasaport Türü İçin Muafiyet Hazırlığı

Karadağ'ın Vize Kararında Yeni Gelişme: 3 Pasaport Türü İçin Muafiyet Hazırlığı

Karadağ Vize
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
26.09.2026 - 17:44
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Karadağ'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının başlamasına sayılı günler kala Podgorica'dan yeni bir adım geldi. Karadağ Dışişleri Bakanlığı, vize zorunluluğuna ilişkin bazı kolaylaştırıcı tedbirleri açıklarken, bazı pasaport sahipleri için ayrı bir düzenleme de gündeme geldi. 

Kaynak - Türkiye Gazetesi

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Vize zorunluluğu 1 Kasım'da başlıyor.

Vize zorunluluğu 1 Kasım'da başlıyor.

Karadağ hükümeti, Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde vize politikasını AB uygulamalarıyla uyumlu hale getirme yükümlülüğü kapsamında 23 Temmuz'da aldığı kararla Türkiye'nin yanı sıra Rusya ve Belarus'a tanınan vizesiz seyahat rejimini 1 Kasım itibarıyla sona erdirmeyi onaylamıştı. Türk vatandaşları 31 Ekim'e kadar ülkeye 30 güne kadar vizesiz girebilecek, bu tarihten sonra ise umuma mahsus pasaport sahipleri vize almak zorunda kalacak. Türkiye Gazetesi'nin temmuz ayında yönelttiği sorulara yanıt veren Karadağ Dışişleri Bakanlığı, bu süreçte uygulanacak kolaylaştırıcı tedbirleri de açıkladı.

Üç pasaport türü için yeni anlaşma hazırlanıyor.

Üç pasaport türü için yeni anlaşma hazırlanıyor.

Karadağ yönetimi, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahiplerinin vizesiz seyahat hakkının devam etmesini sağlamak amacıyla Türkiye ile yeni bir ikili anlaşma yapılması için süreci başlatacağını açıkladı. Yeni anlaşmayla bu pasaport türlerinde vizesiz rejimin, AB müktesebatının izin verdiği ölçüde korunması hedefleniyor. Böylece 1 Kasım'dan itibaren umuma mahsus yani bordo pasaport taşıyan vatandaşlar vizeye tabi olurken, diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahipleri için muafiyetin sürdürülmesi amaçlanıyor.

Başvurular VFS Global'den yapılabilecek.

Başvurular VFS Global'den yapılabilecek.

Karadağ, vize başvuru sürecini kolaylaştırmak için de bazı adımlar atıyor. Başvuruların yalnızca diplomatik temsilciliklerden yapılması zorunluluğu kaldırılacak ve Ankara ile İstanbul'daki VFS Global merkezleri de başvuru alabilecek. Ülke, AB bilgi sistemleri ve Schengen güvenlik standartlarıyla uyumlu yeni bir Vize Bilgi Sistemi üzerinde çalışırken, ilerleyen süreçte e-vize sisteminin de hayata geçirilmesi hedefleniyor. Başvuruların standart olarak yaklaşık 10 günde sonuçlanması, ayrıntılı inceleme gerektiren durumlarda bu sürenin 30 güne, ek belge istenmesi halinde ise 60 güne kadar uzayabileceği belirtiliyor.

Schengen vizesi olanlar için kapı açık kalıyor.

Schengen vizesi olanlar için kapı açık kalıyor.

Yeni düzenlemede bordo pasaport sahiplerini ilgilendiren önemli bir istisna da bulunuyor. Geçerli bir Schengen, ABD, Birleşik Krallık ya da İrlanda vizesine veya bu ülkelerden birinde oturum iznine sahip Türk vatandaşları, 1 Kasım'dan sonra da Karadağ'a 30 güne kadar vizesiz girebilecek. Her yıl yüz binlerce Türk turistin Budva ve Kotor gibi rotalar için tercih ettiği Karadağ'da aynı kurallar Belarus, Çin, Rusya ve Suudi Arabistan vatandaşlarına da uygulanacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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