Karadağ'ın Vize Kararında Yeni Gelişme: 3 Pasaport Türü İçin Muafiyet Hazırlığı

Yeni düzenlemede bordo pasaport sahiplerini ilgilendiren önemli bir istisna da bulunuyor. Geçerli bir Schengen, ABD, Birleşik Krallık ya da İrlanda vizesine veya bu ülkelerden birinde oturum iznine sahip Türk vatandaşları, 1 Kasım'dan sonra da Karadağ'a 30 güne kadar vizesiz girebilecek. Her yıl yüz binlerce Türk turistin Budva ve Kotor gibi rotalar için tercih ettiği Karadağ'da aynı kurallar Belarus, Çin, Rusya ve Suudi Arabistan vatandaşlarına da uygulanacak.