Seçtiğin Tarot Kartına Göre İlk Çocuğunun Cinsiyeti Ne Olacak?

İmparator kartı güç, düzen, liderlik, güven ve eril enerjiyle ilişkilendirilir. Bu nedenle bu kartı seçenlerin ilk çocuğunun erkek olacağı tahmin ediliyor. İmparatorun enerjisi, kendine güvenen ve ne istediğini bilen bir çocuk figürünü temsil ediyor. İlk çocuğunun küçük yaşlardan itibaren güçlü bir karakter göstermesi ve kendi kararlarını vermek istemesi sembolik olarak bu kartla bağdaştırılabilir. Aynı zamanda aile içinde koruyucu bir bağın öne çıkacağı düşünülüyor. Çocuğun büyüdükçe kendi ayakları üzerinde durmayı seven, sorumluluk almaktan çekinmeyen ve ailesine karşı oldukça bağlı biri olacağı şeklinde bir tarot yorumu yapılabilir. Bu kartta eril enerji oldukça baskın olduğu için tahmin erkek yönünde.