Seçtiğin Tarot Kartına Göre İlk Çocuğunun Cinsiyeti Ne Olacak?
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Tarot kartları bazen geleceğe dair merak ettiğimiz konulara semboller üzerinden eğlenceli cevaplar verir. Peki seçtiğin kart, ileride sahip olacağın ilk çocuğun cinsiyeti hakkında bir ipucu taşıyor olabilir mi? Kartını seç, sezgilerine güven ve sonucu öğren! Bu test tamamen eğlence amaçlı bir tarot yorumudur. Bakalım seçimin seni hangi sonuca götürecek?
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Güneş Kartı! İlk Çocuğun Erkek Olacak!
İmparatoriçe Kartı! İlk Çocuğun Kız Olacak!
Ay Kartı! İlk Çocuğun Kız Olacak!
İmparator Kartı! İlk Çocuğun Erkek Olacak!
Yıldız Kartı! İlk Çocuğun Kız Olacak!
Savaş Arabası Kartı! İlk Çocuğun Erkek Olacak!
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